Con Entusiasmo, Habitantes de Asientos y El Llano Recibieron a Tere Jiménez Para Conocer los Resultados de su Segundo año de Gestión

Rinde Informe en la Plaza Palmitas de Villa Juárez

Tan sólo en ambos municipios se han destinado más de 68 millones de pesos en infraestructura educativa.

En El Llano, se mejoraron las instalaciones deportivas y se construyó un edificio de Vinculación en la Universidad Tecnológica El Retoño; además, se entregaron nuevas patrullas.

Desde la Plaza Palmitas de la comunidad de Villa Juárez, Asientos, y ante un público que abarrotó el lugar, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó su Segundo Informe de Gobierno, dando énfasis a las acciones y obras realizadas en beneficio de los municipios de Asientos y El Llano.

“Aguascalientes es el Gigante de México, porque cada logro es el resultado de trabajar juntos, de hacer equipo, de vernos y tratarnos como una sola familia que busca el mismo objetivo: que las niñas y los niños crezcan en una tierra de mejores oportunidades”, mencionó.

Señaló que a través del Programa “Emprende-T”, se han impulsado diversos emprendimientos, esto, dijo, es sinónimo de generación de empleos en beneficio de la comunidad.

Para impulsar el campo se invirtieron 230 millones de pesos en apoyos directos que benefician a agricultores y ganaderos, en especial a los más pequeños, con la compra de insumos, alimento para ganado, maquinaria, tractores, remolques, equipamiento para pozos, entre otros.

En Asientos y El Llano, se construyeron y rehabilitaron 864 caminos saca cosechas, gracias a los cuales, los productores pueden llevar sus cosechas a mesas de Aguascalientes y de todo el mundo.

Tere Jiménez añadió que como parte de las acciones para impulsar el desarrollo social, regresó el Programa “Oportunidades” a nivel estatal, que está cambiando la vida de miles de familias con apoyos de alimentación, salud y educación.

Agregó que con el Programa de Empleo Temporal se apoya a más de 8 mil 600 personas de las comunidades rurales; en el caso de Asientos y El Llano, más de mil 370 personas fueron beneficiadas.

En ambos municipios, se entregaron más de 881 mil platos de comida caliente a niñas, niños y adultos mayores, a través de los desayunos escolares y Comedores Comunitarios; en todo el estado, se han otorgado más de cuatro millones de platos.

Con el Programa “Reencontrando Corazones”, más de tres mil 800 abuelitas y abuelitos volvieron a ver a sus hijos y nietos que están en los Estados Unidos. “Estamos agradecidos con nuestros hermanos migrantes que nos hacen gigantes en el extranjero”, dijo.

Destacó que las mujeres cuentan siempre con su respaldo, por eso, se entregó la Tarjeta Rosa, con la que les llegan dos mil pesos bimestrales en apoyo a la economía de sus hogares.

En cuanto a educación, la gobernadora subrayó que con una inversión histórica de más de 496 millones de pesos, se realizaron 119 obras en el último año; “la educación es la mejor herencia para las nuevas generaciones, por eso, hemos impulsado este rubro”, sostuvo.

Tan sólo en Asientos y El Llano, se han destinado más de 68 millones de pesos en infraestructura educativa.

En el caso de Asientos, destaca la construcción de un nuevo Conalep en Villa Juárez, gracias a una inversión de cuatro millones de pesos; además, se realizaron mejoras en la Escuela Secundaria Técnica No. 16, en la cabecera municipal; en el Jardín de Niños Luis Chávez Orozco, en Bimbaletes; en el Jardín de Niños Carlos Chávez, en Jarillas; en el Centro de Atención Múltiple No. 15, en Ciénega Grande; así como en las Telesecundarias No. 114 y No. 159, en El Tule.

También se rehabilitó la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, en La Dichosa y la Primaria Enrique Olivares Santana, de La Gloria.

En El Llano, se destinó una inversión superior a los 32 millones de pesos para realizar diversas acciones, como el apoyo al Instituto Tecnológico de El Llano con nuevo equipamiento, la colocación de la cubierta metálica en la Plaza de Laboratorio y la rehabilitación de la Unidad Académica Departamental.

Asimismo, se fortaleció a la Universidad Tecnológica El Retoño con la ampliación y mejoramiento de sus instalaciones deportivas y la construcción del Edificio de Vinculación.

Se rehabilitó el Jardín de Niños María de Jesús Alba Medrano, en San Francisco de los Vivero, y la Telesecundaria No. 111 Jesús R. Macías, en Congregación de Matamoros.

También se realizaron acciones de mejora en el Jardín de Niños Margarita Gómez Palacios Muñoz, en la comunidad El Tildío; en los Jardines de Niños Nicolás Bravo, Rafael Ramírez y Jesús F. Contreras, en Ojo de Agua de Crucitas; en la Escuela Primaria José María Chávez, en Las Mieleras, y el Jardín de Niños Eugenio Alcalá, en El Huizache.

En apoyo a la economía familiar, se entregaron más de 18 mil uniformes escolares, becas, mochilas y zapatos, así como computadoras.

Tere Jiménez informó que se han destinado más de 4 mil 500 millones de pesos en el estado para consolidar el sistema de salud estatal; en el caso de Villa Juárez, Asientos, y con una inversión de tres millones 800 mil pesos, se puso en marcha la clínica del Seguro Popular Aguascalientes, en la que reciben atención médica gratuita todas las personas que no tienen seguridad social, al presentar su Tarjeta Soluciones.

Además, se rehabilitaron los Centros de Salud de las comunidades Emancipación, El Polvo y Adolfo López Mateos.

Mientras que en El Llano, con una inversión de un millón 900 mil pesos, se mejoraron los Centros de Salud, en las localidades de Los Conos y Santa Rosa.

En materia de obra pública, se han realizado 350 acciones de pavimentación, electrificación, mejoramiento de agua potable y alcantarillado en los municipios, en coordinación con los alcaldes.

Tere Jiménez señaló que como nunca se había hecho, se han invertido más de 148 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica en todo el estado; en el caso de Asientos, se amplió la infraestructura para que el agua potable llegue a más casas con la perforación de pozos en Gorriones, Ciénega Grande y Guadalupe de Atlas, en estas dos últimas comunidades, también se realizaron obras de equipamiento de los pozos, con una inversión de más de 40 millones de pesos.

La gobernadora puntualizó que también se repavimentó la carretera federal 25 en Villa Juárez; se rehabilitó y amplió el camino San Antonio de los Martínez-Clavellinas, una de las peticiones más sentidas de la ciudadanía de la región; de igual forma, se pavimentaron calles en la comunidad de Lázaro Cárdenas y se mejoró la lateral de la carretera federal 25 en la comunidad de Ignacio Zaragoza.

Por otro lado, en El Llano, con una inversión de más de 11 millones de pesos, se colocó el techo del Lienzo Charro, en Palo Alto. También se realizaron obras en la calle Leona Vicario, con un monto superior a 1 millón 300 mil pesos.

Se rehabilitó la carpeta asfáltica en la carretera San Isidro-La Soledad; se hicieron mejoras en el drenaje sanitario en varias calles de Palo Alto, y se rehabilitaron redes de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de equipamiento en las calles Francisco Márquez, Vicente Guerrero y Vicente Suárez, en la comunidad de Jesús Terán.

“Los grandes proyectos se hacen con pequeñas acciones que cambian la vida de las personas, y nuestro trabajo es para construir obras gigantes”, resaltó la gobernadora.

Destacó que en materia de seguridad, desde el inicio de su administración se implementó el “Blindaje Aguascalientes”, para que el estado siga siendo de los más seguros del país.

Como parte de esa estrategia se construyeron Puertas de Seguridad en Calvillo y Asientos, las cuales están equipadas con la mejor tecnología, como cámaras con reconocimiento facial y de placas. Agregó que en todo el estado hay más de 3 mil cámaras y próximamente se instalarán 700 más.

Adelantó que al finalizar el año, 300 nuevos policías formarán parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes vendrán a reforzar la vigilancia en los municipios.

En Asientos y El Llano, se otorgaron nuevas patrullas en beneficio de la seguridad de la población.

“Con más policías, tecnología y patrullas, seguiremos protegiendo a las familias, porque somos gente de paz y porque aquí, los buenos, somos más; en el estado, el que la hace, la paga”, recalcó la gobernadora.

Al concluir su informe, Tere Jiménez reafirmó su compromiso con la transformación de los municipios; “la gente de Asientos y El Llano va a contar con una gobernadora cercana que va a estar en sus municipios; sus alcaldes también cuentan conmigo; renovemos las fuerzas, porque vienen logros todavía más grandes. ¡Que viva Asientos! y ¡que viva El Llano!”, finalizó.