Mi Jardín de Flores

Sí de Muertos se Trata, el Festival Será Exitoso

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 24 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

NO, NO no defi nitivamente no fue un tanque de gas el que explotó a las afueras del estadio de futbol sino un artefacto explosivo, ¿por qué le gusta a este gobierno monrealista engañar a la gente? ¿Que no recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo de: La verdad os hará libres?

LA VERDAD, aunque duela, es mejor que la mentira; pero este gobierno no lo entiende y con la mentira exhibe su falta de capacidad: ¿por qué no aceptar que fue un artefacto explosivo el que envió a 19 personas con esquirlas a hospitales en la capital del estado?

-NADIE cree, madre Teresa- al menos aquí en Chalchihuites, que fue un tanque de gas de un vendedor ambulante de alimentos, el que explotó: aquí en las fi estas hay muchos expendedores de comida y lo primero que hacen los inspectores es ver que los tanques de gas no sean de más capacidad de 10 kilos y que la instalación esté siempre en buenas condiciones, ¿por que no lo hicieron en la capital del estado teniendo más herramientas y personal para evitarlo? .

A OTRO perro con ese hueso -continúa doña Petra-: en el último día afl ojaron la vigilancia y sucedió el atentado mientras que el David andaba en la Ciudad de México, dejando en su lugar al inepto secretario general de Gobierno, el Rodrigo Reyes Mug üerza, a quien cada vez que veo su foto me recuerda al genocida Gustavo Díaz Ordaz, véanlo bien, tiene los mismos gestos, por eso le dicen Gustavito… da miedo cuando se enoja, que es muy seguido-.

-SÍ, QUIERE que nos traguemos su cuento -dice don Roberto- de que la explosi ón fue de un tanque de gas, cuando no hay evidencias de que sea cierto.

Todos Dicen: Fueron los Narcos.

-MI AMIGO el comandante -continúa don Roberto- me dijo que lo que explotó fue un artefacto casero, de los muchos que la policía ha decomisado, hasta se rió cuando yo le dije que Gustavito anda muy enojado porque nadie se traga el cuento del tanque de gas: un tanque de gas en la intemperie no explota y menos cuando son de una capacidad de 10 kilos; un fl amazo es lo normal y un flamazo no manda al hospital a 19 personas, ¡por favor!

OTRA: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica que la delincuencia organizada colgó narcoamenazas en puentes peatonales de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, mantas que policías descolgaron y pusieron a disposición de las autoridades, mismas que ocultaron lo que en ellas escribieron, pero trascendió que las narcoamenazas estaban relacionada con el artefacto explosivo que lanzaron en la Fenaza y que colgaron poco después del atentado.

¿QUÉ otra prueba más quieren para desmentir que la explosión fue por un tanque de gas? ¡A otro perro con ese hueso, los zacatecanos no nos chupamos el dedo!

-A VER: ¿cuántos años tienen los vendedores de comida aquí en el mercado y cuantas veces ha explotado un tanque de gas? ¡Nunca! .

Y LO vamos a ver: si es cierto que los 19 heridos fueron a causa del estallamiento de un tanque de gas, propiedad del comerciante de alimentos, el pobre hombre tendrá que pagar una millonada por las lesiones causadas a las víctimas, además de los daños causados al municipio y a los vehículos de la policía.

ASÍ las cosas, que nos digan quien es el responsable por omisión de la explosión del mítico tanque de gas.

-NO VA a responsabilizar a ningún comerciantes porque los responsables de ese atentado fueron narcos, sólo falta saber de qué cártel: si quieren agarrar de chivo expiatorio a un modesto vendedor de alimentos volverán a quedar en evidencia-.

-UNA COSA es cierta y la dice el catedr ático don Rodolfo García Zamora: La explosión en la Fenaza aumenta la desconfi anza ciudadana; este gobierno tiene poca credibilidad.

OJALÁ que pudiera demostrar fehacientemente (el gobernador David Monreal) que fue la explosión de un pequeño negocio de alimentos, pero ahí es donde entra un gobierno que tiene muy poca credibilidad por la forma en como han estado instrumentando toda la información en los últimos 3 años.

Promesa del Gobierno del Estado: Será Espectacular el Festival de Muertos.

CUANDO leí la nota en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de que el desgobierno de David Monreal, la Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífi ca del SEDIF; el Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, y el Jesús Gabriel López del Bosque, presidente de la Canacozac, unirán esfuerzos para ofrecer ‘un espectacular Festival de Muertos del 28 de octubre al 4 de noviembre, no supe si reír o llorar.

-¿POR QUÉ doña Petra?-.

-PUES porque si de muertos se trata, el éxito está asegurado: Zacatecas es uno de los estados con más asesinatos en el país-.

-INDUDABLEMENTE, entonces hay que esperar un repunte para que tal Festival de la Muerte en Zacatecas sea espec-ta-cu-lar, como ya lo comenzaron a presumir-.

-¡VÁLGAME Dios, qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.