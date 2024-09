“Exigimos la Verdad Sobre la Explosión en la Fenaza”

Son Muchas Las Víctimas: Diputada Santivañez

Por Nallely de León Montellano

Luego de que el diputado morenista Óscar Novella Macías señalara que la Fenaza 2024 concluyó con saldo blanco, Isadora Santivañez Ríos, diputada por el PRI, refirió que ese tipo de declaraciones obedecen a una burla hacia las y los zacatecanos, ya que existen afectaciones físicas a causa de los hechos, así como falta de información clara por parte de las autoridades.

“El hecho de que quieran dar a entender que en la feria no pasó nada, que en Zacatecas no está pasando nada, la realidad es que sí pasa; fuera un accidente o un hecho delictivo, también las medidas de protección civil tienen que ser valoradas, no podemos deslindarnos y ponernos una venda en los ojos”, comentó.

La legisladora manifestó su solidaridad hacia las víctimas y sus familiares, y del mismo modo, subrayó que la ciudadanía en general está esperando respuestas claras por parte de las autoridades competentes como parte de sus responsabilidades para tranquilidad de los zacatecanos.

“Queremos ayudar a que todo esto se aclare, a que se esclarezca, son temas que ya están en los medios nacionales y espero que eso ayude a generar objetividad y claridad respecto a esto”, agregó.

Como presidenta de la Comisión legislativa de seguridad, Santivañez Ríos exigió una exhortó al secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, así como al gobernador del estado David Monreal Ávila “para que den la cara y no se desaparezcan, que no sea una sola nota banquetera la que nos explique qué es lo que está pasando de manera oficial, que no sea una sola transmisión a través de las redes sociales; que se nos de un informe detallado de los hechos, no lo pedimos, lo exigimos”.