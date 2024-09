Mi Jardín de Flores

El Mugrera Debe de Renunciar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La falta de confi anza en las instituciones y la inefi cacia en la procuración o impartición de justicia ha generado un clima de zozobra y malestar social; la inseguridad es un cáncer que obstaculiza la posibilidad del desarrollo económico, la integridad de las personas, desalienta las inversiones, el turismo y la generación de empleos’: Ana María Romo Fonseca.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 25 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Rodrigo Reyes Mugüerza Debe Renunciar

YO CREO que el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, debe de renunciar a su cargo: no sólo le está haciendo un daño tremendo al gobierno de don David, a nuestro partido Morena, sino al pueblo de Zacatecas.

LA EXPLOSIÓN de una granada en el área de la Feria Nacional de Zacatecas la madrugada del lunes 23 de septiembre que causó 19 personas heridas, algunas de ellos de gravedad, fue la gota que derram ó el vaso: además de represor, el joven Rodrigo resultó mitómano, como volvió a quedar demostrado al aferrarse de que la explosión fue provocada por la fuga de gas de un tanque de un puesto ambulante de venta de alimentos, situación falsa de toda falsedad.

-SÍ, POR el bien de todos, Gustavito Díaz Ordaz debe de renunciar, pues como dice mi cabecita de algodón: la gente se cansa de tanta pinche transa, primero fue la represión del pasado 8 de marzo, cuando ordenó que golpearan, amenazaran, insultaran y encarcelaran a feministas, por el simple hecho de manifestarse en contra de este desgobierno en el Día Internacional de la Mujer.

“ADEMÁS de que Gustavito muy seguido sale en videos desinformando a los zacatecanos y desmintiendo a la prensa que no hace otra cosa que informar oportunamente y con veracidad, no con mentiras como él acostumbra: demostrado está que el secretario general de Gobierno es un mitómano consuetudinario.

-ESTOY DE acuerdo con ustedes, Rodrigo Reyes se atrasó en su nacimiento, el debió ser contemporáneo del genocida Gustavo Díaz Ordaz: se hubiera lucido en la masacre del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, tiene instintos criminales y es mentiroso hasta las cachas: recuerden que en la agresión del 8M dijo que sus policías habían sido los agredidos-.

-¡PINCHE mentiroso!, ¡ay cómo me da coraje que mientan porque luego luego viene a mi mente El RaTello, que mentía como respiraba!-.

Por si Hubiera Duda Alguna, ahí Están las Grabaciones

-AYER lo dijo don Roberto, y hoy miércoles lo subraya la avezada periodista Irma Mejía, corresponsal de nuestra agencia El Universal, en Página 24 Zacatecas: ‘LA EXPLOSIÓN registrada madrugada del lunes afuera del estadio donde se realizaba un concierto de Julión Álvarez, y que dejó una veintena de heridos, presuntamente fue provocada por la explosión de una granada, según el audio de la solicitud de apoyo que hicieron los agentes que estaban en el sitio.

‘EN LA grabación difundida en redes socales y que fuentes policiales confi rmaron a El Universal su veracidad se escuchan a los agentes que alertan de un ataque armado para Mujer Segura y precisa que fue directamente a la patrulla y un camión de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

‘SE PRESUME que es la llamada de emergencia que realizó una de las corporaciones al C-5 para solicitar apoyo para reforzar la zona.

“AQUÍ FUE un ataque armado para Mujer Segura (unidad policial) / ¿Dónde se encuentran? / Afuera del estadio, en la parte de los juegos, por aquí fue directamente a la patrulla / Vamos para allá / Den lugar exacto/ Avenida Calzada de los Deportes, al parecer fue una granada ¡Es una granada, es una granada!.

“ESTÁN solicitando el apoyo atrás del Estadio Francisco Villa, un ataque armado hacía una corporación municipal de Zacatecas, comunican los compañeros tienen una granada / Camión de la PEP está tirando gasolina, se escucha.

‘HASTA LA tarde de este martes 24 de septiembre, el gobierno del estado manten ía la versión de que la explosión fue por la acumulación de gas en un puesto de comida. Sin embargo, El Universal tuvo conocimiento que la mayoría de los heridos que fueron hospitalizados reportan lesiones por objetos incrustados en algunas partes del cuerpo y/o esquirlas.

ADEMÁS, en los videos del hecho que la gente difundió en redes sociales, no se ven puestos de comida cerca del lugar de la explosión

EL ASUNTO se enrareció aún más con la aparición de mensajes delictivos, en los que uno de los cárteles que operan en la entidad presuntamente se atribuye el hecho, lo que ha reforzado la versión de que el estallido fue producto de un explosivo y un posible ataque contra la autoridad.

EL ASUNTO se enrareció aún más con la aparición de mensajes delictivos, en los que uno de los cárteles que operan en la entidad presuntamente se atribuye el hecho, lo que ha reforzado la versión de que el estallido fue producto de un explosivo y un posible ataque contra la autoridad.

EL DIPUTADO priísta Carlos Peña Badillo dijo que el Poder Legislativo no debe omitir este tema: lo más delicado es decir que esto no sucede, pero lo más grave sería que este Poder Legislativo no toque, no atienda y no entienda lo que hoy nos sucede en Zacatecas.

SEÑALÓ QUE si la explosión fue un hecho delictivo hay responsabilidad por parte de la Fiscalía (Cristian Paul Camacho Osnaya) y la Secretaría de Seguridad Pública (Arturo Medina Mayoral).

A ESTE pronunciamiento se sumó la diputada Isadora Santivañez (PRI) y Pedro Martínez (PAN), quienes coincidieron que el manejo de la información que ha hecho el gobierno solo ha generado confusión, porque al no hablar con la verdad y de frente con la ciudadanía, lejos de dar certeza ha generado desconfi anza’.

-PUES COMO decía el periodista Manuel Buendía Tellezgirón: Si yo veo una ave palmípeda que parece pato, camina como pato, grazna como pato y nada como pato, tengo todo el derecho del mundo de deducir que es un pato’.

ASÍ ES que yo tengo derecho de denunciar que ‘Gustavito’, es un estorbo para el gobierno del David y que debe de renunciar y si no lo hace, que el David lo cese, para que ya no siga haciendo daño a Zacatecas ese represor mitómano.

El Barbero de Sevilla

-¡QUÉ ARRASTRADO se vio el Rubén Flores Márquez, presidente estatal de nuestro partido, por menos de eso yo renuncié al PRI!-.

-AHORA QUÉ hizo el joven Rubén, doña Petra…

-PUES se arrastró muy gacho y besó el suelo, dijo que respaldaba las declaraciones de ‘Gustavito’, en torno a lo sucedido en la Fenaza, por la explosión, o sea que fue el estallido de un tanque de gas, el que envió a 19 personas a recibir atención médica en varios hospitales de la capital del estado, pinche barbero mentiroso-.

-PERO NO se enoje, doña Petra, las mentiras caen por su propio peso-.

-ES QUE ese muchachito pendejo, debe de saber que él es el representante de Moreno en Zacatecas y que debe de conducirse con inteligencia y probidad, además de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo mi cabecita de algodón ha sido muy claro, pero estos pendejos no entienden, ¿por qué persisten en engañar al pueblo?, esta visto que, como vamos, el pueblo le va a dar la espalda a la 4T y en el 2027 el PRI puede recuperar la gubernatura: ya perdimos los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Río Grande y otros, pero estos sátrapas no entienden ¡carajo!, ya me cansé de que mis marchantas me agarren de carrilla.

YO le recomendaría al David deshacerse del ‘Mugrera’, además de poner en Morena a un político profesional, colmilludo, serio y veraz, y no a un muchachito caguengue, como el Rubén Flores que no da nada confi anza y es muy mentiroso y mamón.

El Dedo en la Llaga

DOÑA Ana María Romo Fonseca, mejor conocida como ‘La Nanis’, diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), volvió a poner el dedo en la llaga: La inseguridad en Zacatecas es un cáncer -dijo-’un cáncer que obstaculiza la posibilidad de desarrollo económico, la integridad de las personas, desalienta las inversiones, el turismo y la generación de empleos’.

LA NANIS tiene razón, ahora con el granadazo en la Fenaza que dejó un saldo de 19 personas hospitalizadas, algunas de ellas muy graves, quisiera ver que empresa es tan valiente como para venir a Zacatecas a invertir, sabiendo que estamos en las garras del narco, con un gobierno inepto que no puede con la ‘múcura’-.

-¡MADRE MÍA, qué de cosas tan terribles seguimos padeciendo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.