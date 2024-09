El Pueblo es Artífice de la Transformación: Sheinbaum

Ciudad de México.- El pueblo de México es artífice de su presente, de sufuturo con la Cuarta Transformación, aseguró la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras acompañar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la inauguración del Museo Vivo del Muralismo.

“Y (….) del Muralismo, que es la expresión cultural de aquel momento, en estos grandes muralistas que nos dejaron tanta historia en nuestro país y tanta cultura; y que también podemos decir que tienen momentos polémicos, pero que en el fondo nos dejan estas grandes obras de arte y también esencia de que el pueblo es artífice de su futuro, el pueblo es artífice de su presente. Y lo traigo a colación, porque es justamente también la esencia de la Cuarta Transformación: el pueblo es artífice de esta Transformación”, resaltó.

La presidenta electa destacó la importancia de este nuevo museo porque representa la esencia de la Cuarta Transformación, que es acercar la educación a todo el pueblo de México y refrendó su compromiso para que este derecho continúe como una prioridad en la construcción del segundo piso de la Transformación.

“Y en ese sentido, este edificio, lo que muestra es esencia también de la Cuarta Transformación, que es la defensa de los derechos del pueblo de México. Y uno de los grandes derechos, con los que, además, hay una identidad muy grande porque venimos de ahí, es el derecho a la educación pública, que es esencia de la Cuarta Transformación y va a ser esencia del Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública”, recordó.

Destacó que, a diferencia del neoliberalismo, que se avergonzaba de la historia del país, la Cuarta Transformación está orgullosa de los pueblos originarios y por ello celebró la reforma constitucional que se aprobó recientemente para reconocer sus derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Y por eso, es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón si el neoliberalismo, habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario, nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la Reforma Constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos; nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestro héroes, de nuestras heroínas, y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador”, destacó.

Por ello lamentó que la corona española no otorgara una respuesta al Gobierno de México, ante la misiva enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador para ofrecer una disculpa por los agravios cometidos contra los pueblos originarios mexicanos durante el periodo de la conquista.

“Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece; y, además, no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, comentó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México tiene la fortuna de que será gobernado por una mujer extraordinaria, que dará continuidad al proyecto de Transformación.

“Tenemos la suerte, la dicha, la fortuna de que quien va a gobernar en unos días más este país es una mujer excepcional, extraordinaria”, resaltó.

Al evento también acudieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres; la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada; la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; el próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Pablo de Botton Falcón; el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores Jiménez; la directora de Proyectos Educativos de la SEP, Gloria Falcón Martínez; y la directora general de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, Dafne Rubio González.