Nunca más un México sin sus Juventudes: Ulises Mejía Haro

Ciudad de México.- Con mayoría califi – cada se aprobó en el Congreso de la Unión, elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro califi có dicha iniciativa como una oportunidad histórica para abonar a los derechos constitucionales .

de nuestros jóvenes, nunca más un México donde se les discrimine, se les ignore, se les niegue las oportunidades de desarrollo profesional y económico, nunca más se les ponga la barrera de la experiencia para poder acceder al mercado laboral.

Esta reforma plantea la capacitación de jóvenes para que tengan acceso a las herramientas que los ayuden a desenvolverse en un mercado laboral cada día más competitivo, pero también, los blinda y aleja de la violencia y de las prácticas delictivas y de los problemas de salud mental.

Es importante resaltar que esta reforma consolida, además las estrategias econó- micas en el sector público y privado con más jóvenes experimentados en la práctica, aunado a incrementar sus conocimientos técnicos y profesionales.

Esta reforma mantiene encendida la llama de la esperanza, para que jóvenes de 18 a 29 años a partir de la contratación como aprendices o becarios en empresas e instituciones, realicen labores productivas o sociales, con el fi n de mejorar su calidad de vida y contribuyan al desarrollo del país.

Desde San Lázaro el congresista federal por Morena intervino para señalar que población joven comprende a las personas entre 18 a 29 años, representa al 19.3 % del total de la población del país, .

no obstante, que los jóvenes representan una quinta parte de la población nacional y la cuarta parte del Padrón Electoral, los gobiernos anteriores en lugar de aprovechar el Bono Demográfi co Joven para el crecimiento y desarrollo del país mediante la educación y el empleo de los jóvenes, optaron por su invisibilidad, culparlos y estigmatizarlos, llamándolos ninis, jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar;condenándolos a la carencia de oportunidades para su desarrollo, a las desigualdades sociales y exponiéndolos a la violencia e inseguridad.

Ante esta situación, Mejía Haro enfatizó que el gobierno de la transformación encabezado por el presidenteAndrés Manuel López Obrador, emprendió políticas públicas orientadas al bienestar de los jóvenes y al desarrollo del país, con programas en apoyo a la educación, como son las becas para el Bienestar .

Jóvenes Escribiendo el Futuro.

para educación superior y la beca universal en preparatoria o bachillerato; Así mismo, apoyos para la capacitación e inserci ón laboral de nuestros jóvenes, materia de este dictamen.

El diputado federal por Zacatecas, detalló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en lo que va de la actual administraci ón ha invertido 127 mil millones de pesos en benefi cio de 2 millones 973 mil 449 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, de los cuales 58% son mujeres y 42% hombres, donde 6 de cada 10 jóvenes han encontrado un empleo u ocupación productiva tras su paso por el programa de capacitación laboral, lo cual resulta ser -dijo- programa exitoso.

Mejia Haro indicó que actualmente el programa respalda a 274 mil 56 jóvenes con un apoyo mensual por doce meses de 7 mil 572 pesos, equivalente a un salario mínimo general del país, más el seguro médico del IMSS.

Hoy con este dictamen que adiciona un párrafo al artículo 123 estamos saldando la deuda con los jóvenes, estamos elevando a rango constitucional no un programa social sino un derecho para que los jóvenes desde el presente generen sus propias oportunidades de crecimiento y construyan un mejor futuro, puntualizó.

Con dicha reforma expresó Ulises Mejía, en posterior, se podrá incrementar el éxito en la inserción laboral del programa de capacitación

Jóvenes Construyendo el Futuro se deberá crear un Fondo Solidario de Crédito al Autoempleo, administrado por la Secretaría de Economía para aquellos jóvenes que previa evaluación acrediten los conocimientos teóricos y prácticos que recibió como aprendiz y deseen emprender un negocio, ofi cio o proyecto productivo que técnica y fi nanciera sea viable y cumplan los requisitos conforme a la ley.

