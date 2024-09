Rubén Flores Respalda las Declaraciones de Mugüerza Sobre Explosión en Fenaza

Y Manifiesta su Apoyo al Gobernador

Por Miguel Alvarado Valle

Rubén Flores Márquez, presidente de Morena en Zacatecas, respaldó las declaraciones recientes del secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, sobre la explosión ocurrida en el último día de la feria en Zacatecas, que mantiene a 19 víctimas hospitalizadas.

Según las declaraciones de Rodrigo Reyes Mugüerza, fue un incidente (sic) causado por un tanque de gas, sin embargo, testigos han declarado que la explosión no fue de un tanque de gas, sino del narco que arrojó una artefacto explosivo.

Flores Márquez aseguró que la versión oficial se dio a conocer de manera inmediata y que las autoridades actuaron de forma adecuada, protegiendo a la población que se encontraba en las inmediaciones del estadio.

En su declaración, Flores Márquez reiteró su apoyo al gobernador David Monreal Ávila y al equipo de gobierno estatal, destacando el manejo adecuado de la emergencia y resaltando que la seguridad de los ciudadanos fue prioritaria en todo momento. Según él, la explosión fue un hecho que no se esperaba, “tuvimos una feria que estuvo en buen ánimo, concurrida, y las situaciones desafortunadas son fortuitas. Lo importante es la reacción que se tuvo en ese momento”, señaló.

Asimismo, Flores Márquez desestimó las especulaciones que han circulado sobre el incidente, calificándolas de rumores sin fundamento.

“Nosotros habremos de ser muy responsables; no podemos también generar un tema de psicosis colectiva aunque a muchos les gustaría hacerlo”, afirmó, haciendo un llamado a la prudencia y la calma entre la población. El presidente local de Morena también abordó el comentario del gobernador Monreal sobre el estado actual de la seguridad en Zacatecas, sobre que la entidad ya no estaba en el radar de las prioridades de seguridad. Sin embargo, Flores Márquez aclaró que esto no implica que el estado quede vulnerable, sino que es un reflejo de los avances en materia de seguridad que ha experimentado la entidad en los últimos meses. A pesar de los progresos, Flores Márquez insistió en que no se debe caer en triunfalismos prematuros, “No se trata de cantar victoria antes de tiempo”, indicó, Finalmente Flores Márquez resaltó que los resultados en seguridad han sido muy favorables, lo cual está respaldado por «datos duros».