Mi Jardín de Flores

Ahora el Narco va Contra las Mujeres

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No estas sola Doctora, estamos contigo, no uno, no dos, ni tres, somos millones que confi amos en ti, que sabemos de qué estás hecha y respaldaremos tus acciones, que no te soltaremos. ¡Bienvenida a esta enorme pero patriótica tarea de servir a la Nación que te vio nacer y que te verá ser la primera Presidenta de México! Que se escuche lejos, fuerte y claro ¡Es un honor estar con Claudia hoy!: Daniela Cordero Arenas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 26 de Septiembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Narco ya la Agarró en Contra de las Mujeres

AHORA EL narco ya la agarró en contra de las mujeres: a las dos que calcinaron vivas dentro de un automóvil en Loreto, ayer sumaron a cuatro más, ahora en la capital del Estado.

COMO HOY jueves lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el cuádruple asesinato sucedió en la mera capital del estado a eso de las 11:00 de la noche, en una casa ubicada en la calle Limón, colonia Obrera.

A ESA hora, matones a sueldo al servicio del crimen organizado llegaron al domicilio, echaron la puerta abajo, acribillaron a las cuatro mujeres a quienes dieron por muertas y huyeron del lugar con dirección al fraccionamiento Lomas de Isabelica.

VECINOS QUE escucharon los plomazos los reportaron al 911 y a los pocos minutos aquello se llenó de policías estatales, municipales, soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, quienes a cubetazos de agua apagaron un incipiente incendio que amenazaba con quemar los cuerpos.

PARAMÉDICOS de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), auscultaron a las mujeres, constataron que tres de ellas ya estaban muertes, y una todavía respiraba por lo que de inmediato la trasladaron a un nosocomio, en donde minutos después falleció.

-¡CRISTO del Santo Entierro!, ¿cómo es posible que en pocos minutos acaben con la vida de cuatro mujeres de manera tan deshumanizada?-.

-ESOS miserables, madre Teresa, sí saben utilizar sus servicios de inteligencia, saben cuándo, dónde y a que horas actuar y matan a sangre fría, además de planear bien su huida, pues nunca los atrapan en fl agrancia-.

-ES VOX populi de que en muchas de las ocasiones, la policía recibe órdenes de sus superiores de alejarse del área en la que los narcosicarios van a matar gente, para no toparse con ellos y que puedan huir sin el riesgo de ser detenidos.

ESTO debería de tipificarse como traición a la patria, meterlos a la cárcel y darles cadena perpetua, a esos policías que se pasan a las fi las del crimen organizado: me dicen que cada día son más los policías de todos los niveles que se pasan a las fi las del narco y otros más que se ponen doble boina.

Y las Desapariciones no Ceden

HOY JUEVES 26, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de JOSÉ MANUEL GONZ ÁLEZ LÓPEZ de 19 años, desaparecido forzadamente el 24 de septiembre del presente año, en Zacatecas, Zacatecas, y SALVADOR GONZÁLEZ AMBRIZ de 33 años, desaparecido forzadamente el 24 de septiembre en Guadalupe, Zacatecas; ¿qué les parece?

-QUÉ EXTRAÑO, nomás hubo cambio de alcalde en el municipio de la capital del estado, y reaparecieron los asesinatos.

-SÍ QUE está raro, porque en los últimos meses los homicidios dolosos en la Ciudad de Zacatecas, habían disminuido-.

-TOCA AL alcalde Miguel Varela Pinedo demostrar de qué está hecho, pues a lo mejor el narco quiere doblarlo, acobardarlo, son muy ca…rajos-.

-¡AY DIOS de mi Vida, si esto sigue en ascenso, el poco turismo va a arruinar más la economía de los comerciantes del Centro Histórico, sobre todo de los restauranteros y hoteleros; imagínense: de 10 cuartos nom ás se están ocupando dos, ¿cómo sostener su empresa así, con tan poca clientela? ¡Imposible!-.

Agencias de Viajes Locales se Quejan

-PERDÓN, madre Teresa, pero no sólo son los hoteleros y restaurantes los que bailan con la más fea, sino taxistas, guías de turistas y comerciantes en general: no hay turismo, no hay ventas, así de sencillo.

POR ESO mismo, el Jorge Enrique Martínez Garcia, presidente de la Asociaci ón Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), lamenta la percepción de inseguridad que registran los turistas por lo que se alejan de Zacatecas: este año ha bajado la inseguridad, pero no la percepción de inseguridad, además de que hay pueblos mágicos que no tienen casi nada que atraiga al turismo, lamenta.

-Y ESPÉRENSE, si se llega a construir el segundo piso del bulevar Metropolitano de la capital, menos vendrá el turismo porque esa desgraciada obra va a contaminar visualmente nuestra arquitectura, tan chula mi ciudad donde pasé gran parte de mi juventud ¡no se vale lo que quiere hacer El Holgazán, ¿a poco el turismo va a ir a Zacatecas a ver un pinchurriento segundo piso? ¡Que lo haga rollito y se lo mete por el cualquier lado!-.

-DON MIGUEL Varela debe de ponerse muuuy listo, hay gente mala a la que les gustaría que le fuera mal por obvias razones.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.