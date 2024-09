Mi Jardín de Flores

Ni la Burla Perdonan

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos platican que la explosión en la Feria de Zacatecas que dejó 20 heridos afuera de un estadio también dañó la frágil credibilidad en el gobierno de David Monreal Ávila (Morena), porque las autoridades insisten en que la causa fue por “acumulación de gas en un puesto de comida”. Nos detallan que, pese a que las víctimas reportaron lesiones por esquirlas y se exhibió un audio de policías en el que informaron de ‘un ataque armado con una granada’, el vicefi scal estatal Juan Carlos Valdivia reconoció que sí hubo esquirlas y sí ocurrió la llamada, pero ‘fue por mero susto de los efectivos’ y que su línea de investigación sugiere que se trató de un comerciante ‘vivillo’ que intentó meter al área ferial un cilindro de gas de forma clandestina y ¡pum!, aunque quedan más preguntas que respuestas. Deberían ser novelistas, dicen algunos’: Kiosko/ El Universal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 27 de Septiembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Se Pasaron de Lanza, ni la Burla Perdonan!

“¡JAJAJA…jajaja… jajaja… jajaja… jajaja… no mamen! ¿Tanque de gas? ¡Jajajajaja!”, sí, como no, ¿y su nieve de limón?, ¡jajaja…!”.

-SE VA a ser pipí en los choninos,don Roberto, vaya ataque de risa que le dio-.

-ES QUE, perdón, doña Petra, pero Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, continúa cumpliendo al pie de letra, la orden de David Monreal Ávila de que fue un tanque de gas y no una granada el que estalló a las afueras del estadio de futbol, causando lesiones a 19 personas que se divertían en el último día de la Feria Nacional de Zacatecas, jajaja.!

-SÍ, LEÍ que ya le están haciendo coro otras personas y hasta regresando a la cantidad de gente lesionada: seis; sin embargo nadie les cree, ahora si así fue, el dueño del puesto ambulante deberá pagar decenas de miles de pesos, solamente por la atención médica en los hospitales de las personas lesionadas, pero también las secuelas, ¿ya declaró ante el Ministerio Público el responsable de dicha desgracia?, ¿sigue preso, está libre bajo fi anza, quien le dio permiso para vender alimentos afuera del estadio de futbol, sin siquiera revisar el mítico ‘tanque de gas?-.

-UNA MENTIRA conduce a otra mentira, a otra y otra… y finalmente será imposible de sostener.

-¡QUE NO le hagan al güey, fue el narco el que aventó una granada, punto!-.

-LA PERIODISTA Irma Mejía, informó que ella vio una lista de 19 víctimas de la explosión, entre ellas un bebé y una mujer policía y que había personas heridas con esquirlas-.

-CON MENTIRAS no se debe ni se puede gobernar, salvo que quieran ser recordados como ‘El RaTello’: este ‘desgobierno está en arenas movedizas y, entre más mienta, más se hundirá, ¿qué necesidad?-.

Otros Tres Asesinatos

“AYER nuevamente el narco jaló el gatillo y acribilló a plomazos a tres zacatecanos, ahora en terrenos de Villanueva: sus cadáveres fueron arrojados en un camino rural que va de la cabecera municipal a San Tadeo de las Flores.

“TRASCENDIÓ que los tres cuerpos tenían huellas de tortura;

OBVIAMENTE nadie ‘vio nada’ y todo indica que el triple asesinato quedará impune, como la inmensa mayoría de los asesinatos: Zacatecas sigue siendo tierra de impunidad”.

Al Rato van a Decir que son Suicidios

-DE ACUERDO a cómo están las cosas, al rato don David va a decir que no hay asesinatos en Zacatecas, sino suicidios: que ellos mismos compran una pistola y con ella se arrancan la vida-.

-NO LO dudo ni tantito, acuérdense que al iniciar el año 2022, cuando dejaron varios cadáveres dentro de una camioneta estacionada frente a Palacio de Gobierno, el David de plano se declaró incompetente y dijo ‘hay que encomendarnos a Dios’, como diciendo ‘no es bronca mía, la solución está en Él’, nunca va a reconocer que la está cajeteando gacho y que su secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’ es nocivo para su salud gubernamental-.

Siguen con Todo Contra las Mujeres

-EN LOS últimos meses, los malos organizados están más abocados en perjudicar mujeres que a hombres: en unos cuantos días les arrancaron la vida a seis de ellas, cuando menos; y digo cuando menos, porque en muchas ocasiones los esconden en el clóset, para que la gente ‘no se asuste’.

“Y HOY nuestro Diario, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de dos mujeres:

“VALERIA ESTEFANÍA LÓPEZ OLIVARES de 19 años, desaparecida forzadamente en Ojocaliente, Zacatecas, el 25 de septiembre del presente año, e IRMA YUDITH FLORES BARBOZA de 50 años, desaparecida forzadamente en Ojocaliente, Zacatecas, el 24 de septiembre de 2024”.

-¡VÁLGAME Dios, primero se llevaron a doña Irma Yudith y al día siguiente a la niña Valeria Estefania!-.

-Y TODAVÍA este estúpido gobierno dice que no hay que decir ni comentar los problemas que tenemos que porque no debemos de hablar mal de Zacatecas; yo no conozco en Chalchihuites a persona alguna que hable mal de Zacatecas, pero sí a mucha gente que habla mal de este gobierno monrealista, que es diferente: te cobran impuestos hasta por respirar y ni siquiera te protegen de los delincuentes, ¿qué pinche gobierno es este, que con tus impuestos y contribuciones les hacen a sus hijitas las fi estas de 15 años, más fastuosas que las que les hacían a las hijas de los zares de Rusia?

¿CUÁNTO millones de pesos le costaron al sufrido pueblo de Zacatecas la fi esta de XV años de la Fernanda, hija del actual senador, Saúl Monreal Ávila? ¿CUÁNTOS millones de pesos le costaron al sufrido pueblo de Zacatecas la celebración de su fi esta de XV de Camila, hija del gobernador David Monreal.

-PUES sí, da coraje porque quisiéramos que el David y todos los presidentes municipales de Zacatecas, comulgaron con mi ‘cabecita de algodón’, quien a cada rato dice: ‘No queremos un pueblo pobre y un gobierno rico’, pero con los hermanos Monreal Ávila tenemos un gobierno rico y un pueblo pobre, en donde miles de nuestros hermanos comen, si les va bien, una sola vez al día-.

-PUES sí, desgraciadamente así es, y el propio gobierno lo ha reconocido.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.