STUAZ Denuncia a la UAZ por Violación al Contrato de Trabajo

Afectados, más de 2,500 Trabajadores: Martínez

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) , acudieron este jueves al Centro de Conciliación Laboral donde iniciaron un proceso jur ídico para el pago cor recto de las pr imas de ant igüedad y pr imas quinquenales.

Juan Manuel Mart ínez Hernández, administrat ivo del STUAZ adscri to a la Bibl ioteca Central , detal ló que desde el 2022 no han recibido el aumento salarial marcado en enero, dejando únicamente su salario base sin modificar lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, lo que afecta a más de 2 mi l 500 trabajadores.

Ante el lo, comentó que han intentado dialogar di rectamente con el rector Rubén Ibarra Reyes y se han di r igido a l á r e a de Re cur sos Humanos y Prestaciones sin tener respuesta alguna, “al contrario tenemos los documentos donde se expresan agresivamente, no se portan de una manera objet iva”.

También expl icó que en el Centro de Conci l iación ya se desahogaron l a s a u d i e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s , sin embargo, las partes no lograron l legar a un acuerdo, por lo que van a entrar a la etapa de demanda.

Destacó que en el contrato colectivo de trabajo dice de manera específica que año con año se deben hacer los ajustes salariales correspondientes, así como las afectaciones que t ienen estas prestaciones.

Agregó que, de momento, se van a conducir únicamente por la vía legal hasta l legar a una solución favorable para las partes. Sin embargo, lamentó la falta de acercamiento y diálogo por parte de las autoridades académicas para evi tar que el conf l icto escale aún más.

“Queremos invi tar al rector, estamos abiertos al diálogo, no queremos radical izar más este proceso y creo que podemos dar una vía mejor para todos los trabajadores”, concluyó.