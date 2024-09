Tere Jiménez se Mantiene Cercana, Rinde su Segundo Informe Ante Habitantes de Pabellón de Arteaga, Tepezalá y San José de Gracia

En el Teatro Bicentenario

La empresa Cruz Azul invirtió en Tepezalá más de 160 millones de pesos.

Con gran orgullo desde el Teatro Bicentenario, ubicado en Pabellón de Arteaga, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó su Segundo Informe de Gobierno ante familias de este municipio, de Tepezalá y de San José de Gracia, quienes escucharon las acciones que se han realizado en cada uno de estos lugares.

“Tepezalá, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga comparten el amor por el trabajo, pues gracias a su gente, a sus empresarios, a sus mujeres y a los jóvenes que se preparan para salir a dar lo mejor al mundo, Aguascalientes avanza en la ruta de la prosperidad y el desarrollo; saludo a Lety Olivares, a Luis Manuel Reyes y a Bernardino Flores, a quienes les reconocemos su compromiso y trabajo”, mencionó la gobernadora.

En economía, Tere Jiménez destacó las inversiones de empresas nacionales e internacionales que han dejado en el estado mil 900 millones de dólares. “Como Cruz Azul, que confió en Tepezalá e invirtió más de 160 millones de pesos y generó 100 nuevos empleos; y en Pabellón de Arteaga, el Programa ‘Emprende-T’ benefició a muchos empresarios y emprendedores”, destacó Tere Jiménez.

En respuesta al compromiso que hizo desde el inicio de su gestión con los productores del campo, Tere Jiménez recalcó que los apoyos se entregan de manera directa a los productores, sin intermediarios, para que los recursos les lleguen completos y los utilicen en lo que necesitan.

“Hemos invertido 230 millones de pesos en apoyos directos que benefician a productores agrícolas y a los ganaderos, en especial a los más pequeños, a los que estamos atendiendo con programas para la compra de insumos, alimento para ganado, maquinaria, tractores, remolques, equipamiento para pozos; se están tecnificando más de mil 500 hectáreas del campo para producir más y consumir menos agua”, declaró la gobernadora.

Añadió que se construyeron bordos y caminos saca cosecha, y que el estado es el único con un agrocrédito accesible, con la mejor tasa de interés, para que los productores y agroindustriales puedan contar con capital que apoye sus proyectos.

Tere Jiménez informó que regresó el Programa “Oportunidades”, que opera con presupuesto cien por ciento estatal, con lo que se otorgan apoyos de alimentación, salud y educación. Además, las Casas del Bien Común acercan los servicios y programas del Gobierno del Estado a todos los habitantes. El Programa de Empleo Temporal benefició a más de ocho mil 600 personas de las comunidades rurales.

Mediante los desayunos escolares y los Comedores Comunitarios en Tepezalá, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga, se entregaron más de 700 mil platos de comida a niñas, niños y adultos mayores; y gracias al Programa “Reencontrando Corazones”, más de tres mil 800 abuelitas y abuelitos han vuelto a ver a sus hijos y nietos que están en los Estados Unidos.

En el tema de las mujeres, la gobernadora les refrendó su apoyo para que puedan emprender y hacer crecer sus negocios mediante el Programa “Poder Mujer e Igualdad”. Además, destacó la creación de las Casas Rosas en los municipios, donde más de ocho mil mujeres participan como agentes rosas; así como la Tarjeta Rosa, con la que las mujeres reciben dos mil pesos bimestrales; también regresaron las Estancias Infantiles, ya hay 61 en el estado. Se creó el Seguro para Jefas de Familia y más mujeres son atendidas con los mastógrafos móviles y tratamientos gratuitos.

En cuanto a educación, Tere Jiménez resaltó una inversión histórica de más de 496 millones de pesos anuales, con lo que se realizaron 119 obras en el último año, como la construcción de nuevas escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Además de que se aumentó el presupuesto en inglés, se impulsó la Plataforma Digital “Pasos Gigantes” y más primarias y secundarias públicas cuentan con internet gratuito. Se entregaron más de 40 mil computadoras a maestros y alumnos, y más de 20 mil becas.

La gobernadora detalló que en Pabellón de Arteaga se invirtieron más de 18 millones de pesos en infraestructura educativa, como las obras que se realizaron en el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga; además de la rehabilitación del Jardín de Niños Justo Sierra, en la Colonia Industrial; de la Escuela Primaria Teodoro Olivares, en el fraccionamiento Jardines de Pabellón; así como de la Escuela Secundaria No. 23, en la Colonia Popular; la Telesecundaria No. 81 Juventino Rosas, en la comunidad de Ojo Zarco, y la Escuela Secundaria Técnica No. 3 José Ángel Ceniceros, ubicada en la calle Plutarco Elías Calles.

Con una inversión de más de cuatro millones de pesos, en Tepezalá se mejoró la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, en la comunidad de El Chayote; la Telesecundaria No. 65 Pablo Neruda, en Carboneras, y la Telesecundaria No. 25, en Ojo de Agua de los Montes. Además, para impulsar la ciencia, se apoyó al Observatorio Planetario Hipatia, uno de los más modernos y mejor equipados del país.

Mientras que en San José de Gracia, se rehabilitó el Jardín de Niños Juan de la Barrera, ubicado en la comunidad de Paredes, con una inversión superior a un millón 200 mil pesos.

Además, se apoyó la economía de los hogares de los tres municipios con la entrega de más de 7 mil uniformes, mochilas, zapatos y computadoras a los estudiantes.

En salud, la gobernadora informó que se invirtieron más de 4 mil 500 millones de pesos, gracias a lo cual, con el Seguro Popular Aguascalientes la población recibe atención y medicamentos de manera gratuita.

Añadió que se construyeron seis nuevas clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, una de ellas en Tepezalá, en la que se invirtieron dos millones de pesos; otra en San José de Gracia, donde se ejerció más de un millón 800 mil pesos; mientras que en Pabellón de Arteaga, la clínica se encuentra en construcción con una inversión de más de tres millones de pesos.

En Tepezalá se rehabilitaron y equiparon los Centros de Salud de Carboneras, San Antonio y de la Cabecera Municipal, con una inversión de más de cuatro millones 600 mil pesos; en San José de Gracia, con una inversión de más de 4.5 millones de pesos se rehabilitaron los Centros de Salud de La Congoja y de la cabecera municipal; además, se encuentra en proceso el Centro de Salud Rural, en la comunidad de Paredes, obras que superan los cuatro millones 700 mil pesos.

La gobernadora destacó que más pacientes con cáncer son atendidos en la Unidad de Radioterapia del Hospital Miguel Hidalgo, que es la más completa y moderna del país, además, se tiene el sistema de emergencias número uno de México, gracias a la tecnología del C5i y a nuevas ambulancias, que redujeron el tiempo de respuesta de una hora a 10 minutos; y se entregaron apoyos de la Beneficencia Pública, como prótesis de cadera y rodilla, andaderas, aparatos auditivos, sillas de ruedas, y más.

Más de 822 millones de pesos se invirtieron en la rehabilitación, construcción y mantenimiento de nuevas vialidades, ciclovías y carreteras; en Pabellón de Arteaga, se rehabilitaron las calles Alfonso Bernal Sahagún, Niños Héroes, Josefa Ortiz de Domínguez y la Avenida Revolución. También se mejoró la carpeta asfáltica de la carretera Palomas-Pabellón de Arteaga y el acceso al municipio, donde se intervinieron más de 61 mil 200 metros cuadrados, equivalente a más de nueve veces el Estadio Victoria. Todas las obras fueron posibles gracias a la inversión de más de 12 millones de pesos.

En Tepezalá, se pavimentó con concreto hidráulico y se mejoró la red de agua potable y alcantarillado en calles como Emiliano Zapata y Calle Nueva, beneficiando a los habitantes de El Chayote y San Antonio, además, se rehabilitó la carpeta asfáltica de la carretera Caldera-Ojo de Aguas de los Montes, con una inversión superior a los 18 millones de pesos. En San José de Gracia, se rehabilitaron las calles Nicolás Miranda, Vicente Guerrero, General Nicolás Bravo, Refugio Esparza Reyes y Antonio Ventura, donde también se invirtieron más de 12 millones de pesos.

En cuanto al acceso al agua potable, la gobernadora destacó que en Pabellón de Arteaga se perforaron, equiparon y mejoraron los pozos de Santa Isabel, Emiliano Zapata y el del Crucero, para que cada vez más familias tengan acceso al vital líquido en sus hogares.

Además de que con una inversión de 23 millones de pesos se amplió la red hidráulica, se equipó y dio mantenimiento a la infraestructura de agua potable.

En Tepezalá, se realizó la perforación de un pozo de agua potable en la cabecera municipal, así como la ampliación de la red de agua en La Victoria y la construcción de un tanque público para almacenar el vital líquido en Puerto de la Concepción, obras que tuvieron una inversión de más de 14 millones de pesos.

En San José de Gracia, se amplió la red de agua potable y se realizó la perforación y equipamiento de un pozo a 450 metros de profundidad, gracias a lo que mejoró el suministro de agua en la comunidad de Paredes, donde se destinaron más de 19 millones de pesos.

En materia de seguridad, Tere Jiménez subrayó que con el “Blindaje Aguascalientes”, el estado se mantiene y se seguirá manteniendo como uno de los más seguros del país.

“Garantizar la tranquilidad, es tarea de todos los días, por eso, no descansamos ni cruzamos los brazos ante este gran reto que enfrentamos”, dijo.

Tere Jiménez destacó el Mando Coordinado y el trabajo con los municipios, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, además de la construcción de dos nuevas Puertas de Seguridad, una en Calvillo y otra en Asientos, que están equipadas con la más avanzada tecnología.

Se creó la nueva Comisaría de la Policía Estatal y la nueva Fiscalía Regional en Pabellón de Arteaga; así como la Policía Rosa, la Policía Estatal de Carreteras y la Policía Turística; destacó la entrega de patrullas y equipamiento a las corporaciones de Tepezalá, San José de Gracia y Pabellón de Arteaga.

“Nuestra Policía Estatal es la más eficiente del país y una de las más confiables, no vamos a bajar la guardia, porque aquí en Aguascalientes, el que la hace, la paga; con más policías, tecnología y patrullas seguiremos protegiendo a las familias, porque somos gente de paz y porque aquí, los buenos somos más”, declaró la gobernadora.

Tere Jiménez informó que el C5i es el primer lugar nacional en atención de emergencias, y la Policía Cibernética, la mejor del país.

“Aún nos falta mucho por trabajar y por traer a Pabellón de Arteaga, Tepezalá y San José de Gracia, pero todo esto que hemos logrado es gracias a ustedes, a las familias, a los empresarios y comerciantes, a los maestros y médicos, a los policías, a los estudiantes y a cada persona que pone su mayor esfuerzo para que nuestro estado sea un ejemplo a nivel nacional e internacional. Sigamos así, unidos; Lety, Bernardino, Luis Manuel, cuentan conmigo”, sostuvo Tere Jiménez.

Finalmente, la gobernadora se comprometió a seguir trabajando para que haya más infraestructura, mejores calles, nuevas escuelas, clínicas del Seguro Popular Aguascalientes y más acciones que mejoren la vida de la gente. “Todo esto podemos y lo haremos juntos, porque somos el Gigante de México; ¡que viva Tepezalá, que viva San José de gracia, que viva Pabellón de Arteaga, que viva Aguascalientes!”, concluyó la gobernadora entre los aplausos y ovaciones de las y los asistentes, quienes al término del evento pudieron convivir con ella.