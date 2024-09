Mi Jardín de Flores

Le Apuesto a David que fue un “Granadazo”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mantengo lo que el dictamen y lo que está, yo no estuve presente, pero esa es la verdad que se ha expresado. Lo que es incorrecto es la manipulación de querer obligar a la gente hacerle pensar que fue un explosivo o no sé que se esté especulando... hay mucha maldad. A todas costas quieren que haya tragedia en Zacatecas, como que gozan con la sangre’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 28 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.

Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿CÓMO VEN al señor gobernador? Don David Monreal insiste en que la tragedia ocurrida en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), fue por la explotación de un tanque de gas, de un puesto ambulante de comida y no de una granada, ¿qué opinan ustedes?

-QUE EL David está pedorro: en todos los videos que circulan en redes sociales, no se ve que la explosión sea de un tanque de gas que no se ve por ningún lado, tampoco el puesto ambulante de ningún vendedor de alimentos, pero sí se distingue que la explosión fue debajo o a un lado del camión de policías y de una camioneta blanca, como se ve en las gráficas que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-ES CORRECTA su apreciación, doña Petra -tercia don Roberto-: en ningún momento, ni antes o después de la explosión, se ve vendedor ambulante alguno y sí que la explosión fue abajo del camión de policía; yo no sé por qué el gobernador insiste en engañar a los zacatecanos; además, él reconoce que no estuvo ahí, pero pues están los videos en redes sociales y es una noticia que se extendió por todo el mundo: el narco, despidió la Fenaza con un granadazo que dejó saldo de 19 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, esa es la verdad-.

-Y DON David se atreve a decir que ‘son noticias falsas… ustedes saben -declaró en entrevista banquetera- hoy cómo se puede manipular, lo que sí puedo advertir es que hay mucha maldad y perversidad, a toda costa quieren que haya tragedia en Zacatecas, como que gozan la sangre y se empeñan… ahora pareciera que los delincuentes también tienen sus medios de comunicación, también tienen sus redes. Ahora los delincuentes quieren nota, eso es lo que buscan, la nota, la espectacularidad, porque quieren seguir intimidando al pueblo y a la sociedad… ojalá de veras todos ayudemos e intentemos para que la propia autoridad, la sociedad y todos hagamos lo que nos corresponde, porque nos ha costado mucho ir pacificando el estado… Hoy somos ejemplo nacional. Ayer fueron llamados el general Vargas, el general Arturo Mayoral, para exponer frente a todos los estados cómo hemos logrado avanzar. Eso es algo positivo, que los esfuerzos no han sido en vano’, subrayó el gobernador-.

-YO CREO que don David debe de respetar al pueblo de Zacatecas y a los medios de comunicación: la gente le cree más a los medios de comunicación que al propio gobierno, ¿por qué lo digo?, pues porque los medios de comunicación han mostrado evidencias claras de que la explosión que causó lesiones al menos a 19 personas, se debió a una granada y que esa granada explotó debajo del camión de policías, como hoy sábado 28 de septiembre de 2024, lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas en primera plana: ahí se nota claramente de que no hay puesto de comida alguna con tanque de gas, y tampoco se ve un tanque de gas volar por el espacio, por lo tanto las evidencias tan contundentes nos dicen que lo que explotó fue una granada; además de que los policías que fueron testigos también lo afirman: ‘fue un granadazo’, la portada de hoy de nuestro Diario Página 24, es merecedora de ganar el premio a la mejor portada del año: es un portadón-.

-YO OPINO igual que usted, madre Teresa, el David debe de respetar al pueblo y a los medios de comunicación, que no hacen otra cosa que informar verazmente y siempre cargados a la verdad y a la justicia, no a la impunidad, como sucede en el gobierno del David, y ejemplos hay muchos.

“LA ACUSACIÓN esa de que ‘los delincuentes también tienen sus medios de comunicación”, es una ofensa para el periodismo en general, ‘El Holgazán’ se pasó de calumniador, no puede ni debe de hablar tan a lo pendejo ¿andaría borracho como acostumbra?; yo creo que debería de disculparse o, si es cierto lo que dice, que no queden en el viento sus señalamientos, que ponga una demanda penal con pelos y señales contra esos delincuentes, ¿no creen ustedes?”.

-POR SUPUESTO, pero todo Zacatecas sabe que David, además de inepto y malagradecido, es un vulgar mentiroso que siempre niega sus pendejadas a pesar de que se le demuestras con evidencias tan claras, como cuando le agarró las nalgas a Rocío Morena Sánchez, mejor conocida como ‘La Maestra Chío’, cuando ambos andaban en campaña en 2021, él como candidato a gobernador de Zacatecas y la maestra ‘Chílo’, por la reelección como alcaldesa de Juchipila, que por cierto ganó.

“RECUERDO MUY bien que David negaba haberle dado su ‘pasón’ a las nalgas de la maestra y dijo lo que hoy dice por la explosión de la granada en la Fenaza: ‘se manipulan las cosas’, cuál manipulación, ¡carajo!, si se ve claramente cómo él pasa por detrás de Rocío y con la palma de su mano derecha le toca descaradamente las nalgas, hecho que desconcierta a la maestra ‘Chío’, que voltea sorprendida.

“A DAVID, la verdad, le hacen falta ‘huevitos’ para reconocer sus errores, pues al no aceptarlos hace que la gente le tenga cada vez menos credibilidad, ya llegó a la mitad del camino y David sigue siendo el gobernador peor calificado del país, apenas superado, por muy poco margen, por el gobernador de Morelos, lo que es una vergüenza no sólo para él, sino para todos los zacatecanos, pues él nos representa: ‘el maldoso y perverso’, es él y, para acabar pronto, yo le apuesto una lanita a que no fue un tanque de gas y sí una granada la que explotó el lunes por la madrugada en la Fenaza”.

¿Avanza la Revocación de Mandato?

“ASEGURA DON Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), que la Revocación de Mandato contra don David Monreal, va avanzando, ¿qué opinan ustedes?”.

-NAAA...

ESO ya me huele mal, muy mal; es poco el tiempo que dan para recolectar las firmas y son los ciudadanos los que deben de financiar ese trabajo, así es que no creo que se haga, si batallamos para conseguir la papa, ¿vamos a tener tiempo para buscar esas firmas y rasguñarle a nuestro chivo que, a duras penas nos alcanza para mal comer?-.

-ADEMÁS DE que el presidente del IEE Está pidiendo un presupuesto de 88 millones de pesos, para hacer el teatrito ese… yo también creo que no hay condiciones, además de que los hermanos Monreal son unos mapaches consumados-.

-¡ÁNDELE, ES lo que yo estaba pensando!, capaz que lo primero que hagan sea embarazar urnas, como en los buenos tiempos del PRI-.

¡VIRGEN DE Guadalupe!, es tardísimo y tengo muchas cosas por hacer.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.