“Yo lo Abortaría Para que no sea Como Monreal”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No es casualidad, si los hombres se embarazaran el aborto sería legal, yo lo abortaría para que no sea como Monreal; en Zacatecas el estado tortura mujeres manifestantes #8M No se Olvida : Consignas en la marcha de mujeres de protesta, ayer sábado por las calles de Zacatecas.