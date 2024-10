Mi Jardín de Flores

Les Faltan Huevitos, Reclámenle al David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Con una vasta experiencia en la academia, la ciencia, la política y el servicio público, la doctora Sheinbaum llega con una visión integral y un profundo compromiso con la transformación cultural y estructural del país. Sabe bien que el cambio no se limita a lo político, sino que debe permear todos los ámbitos de la vida nacional.: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 30 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Y me Levanta el Ánimo!

SÍ, ME dan ganas de llorar: se nos va de Palacio Nacional mi cabecita de algodón, hoy lunes 30 de septiembre es su último día como presidente de la República, y somos millones de mexicanas y mexicanos que lo vamos a extrañar, pero miren, aquí tengo a mil Amlito de peluche, que dice muchas de sus frases; y cuando tengo un problema y me pregunto si podré resolverlo, él me contesta: ¡Me canso ganso!, y me levanta el ánimo.

-¿DÓNDE lo compró?-.

-ME LO trajeron de la Ciudad de México, todos los días me lo llevo y al día siguiente me lo traigo, me levanta el ánimo y me da mucha suerte-.

-LE encargo uno-.

-CLARO que sí-.

-YO LE encargo otro-.

-QUE SE me hace y cambio de giro y me pongo a vender Amlitos, jajaja-.

Ya se va y la Jauría Comienza a Ladrar

-¡AY, CÓMO me da coraje que nomás hablen por hablar!, ahora resulta que mi cabecita de algodón le quedó a deber a Zacatecas, lo que es una reverenda mentira: mi cabecita de algodón año con año aumentó el Presupuesto de Egresos, y todavía le entregó al desgobierno de David otros millones de pesos extra, salvó a este gobierno de la bancarrota, al apoyarlo con 2 mil 900 millones de pesos, quesque porque el David no tenía ni un peso para pagar la nómina, porque según él, El Ratello le dejó de herencia el puro cascarón de Zacatecas.

EN cuanto a inseguridad, mi cabecita de algodón mandó miles de efectivos de la Guardia Nacional y militares del Ejército Mexicano, entonces me molesta que hablen a lo pen… (perdón), con demasiada ligereza.

UNA cosa es que ni El RaTello, ni El Holgazán supieron gobernar, y otra cosa que mi cabecita de algodón le haya quedado a deber a Zacatecas, que no mamen, así comienzan los chismes.

A ver, si mi cabecita de algodón salvó de la quiebra a este gobierno, ¿por qué el David no ha tenido los ‘huevitos’ sufi cientes para obligar al Tello a que regrese lo robado?.

-ÁNDELE, esa es una buena pregunta, hace unos días don Alejandro Tello estuvo en la capital del estado, y ni siquiera fue molestado con un citatorio del Ministerio Público, para que rindiera su declaración, por el supuesto robo multimillonario que le achaca don David-.

–A LO MEJOR esa travesura de los 2 mil 900 millones de pesos, fue la primera metida de mano que le dio David al cajón y le echó la culpa a Alex-.

-PUES vaya usted a saber, pero pues la verdad es que tanto don Alejandro, como don David, son los que le han quedado a deber a Zacatecas, no AMLO: él llegó a la Presidencia de México en 2018 y aumento año con año los presupuestos de egresos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, por ahí tengo mis apuntes, mañana, perdón, pasado mañana los traigo porque mañana martes descansamos-.

-QUE LE exijan a don David, él es el gobernador y el responsable de llevar bien las riendas del estado-.

-ESO SÍ, exigirle cuentas a mi cabecita de algodón es pura pose, al rato le van a decir que a él le corresponde capturar a los asesinos Julio César Chávez Padilla y su esposa La Susy, a El Ratello Tello y al defraudador Benjamín Medrano Quezada, autor de un desfalco de 60 millones 100 mil pesos a la Fenaza. ¡Óigame no! .

EL QUE debe de rendir cuentas es el David, ¿no anduvo El Holgazán de caliente en tres ocasiones buscando llegar a Palacio porque quería ser el mejor gobernador de Zacatecas de toda la historia?

Y HOY resulta que es un petardo y que está a punto de superar al Pinocho de Bernárdez; me pone de mal humor que esa gente que culpa a mi cabecita de algodón, no tenga los huevitos necesarios para responsabilizar al David que es el gobernador.

QUE recuerden lo que dijo al rendir protesta como gobernador de Zacatecas:

PROTESTO cumplir y hacer cumplir la Constitución… si no que el Pueblo me lo demande, su responsabilidad es evidente, más clara que el agua de Gualterio.

Así no, David Monreal .

DON Germán Hernández Ponce, gerente de la Central de Autobuses de Zacatecas, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que pese a las preocupaciones de los choferes por la inseguridad en Zacatecas, la situación ha mejorado gracias a la estrecha colaboración de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

MENCIONÓ que el último robo que sufrió un autobús fue en terrenos de Concha del Oro, las víctimas fueron todos los pasajeros y sucedió a fi nales de junio, o sea va para tres meses y desde entonces no ha ocurrido ningún otro asalto, pero pues reconoció que sí hacen falta más elementos.

DE LO que sí se quejó fue del pésimo estado de las carreteras, pues eso ha ocasionado que el turismo se aleje de Zacatecas, siendo que nuestro estado depende en gran medida de la llegada de visitantes para activar su economía.

QUE ÉL espera que el próximo Festival de Teatro de Calle y las fi estas de Navidad, atraigan el turismo.

-YA SABEMOS lo que se necesita para que Zacatecas vuelva a llenarse de turistas -contesta doña Petra-, como cuando Amalita era gobernadora: buenos artistas, carreteras en buen estado y mayor seguridad: nunca voy a dejar de reconocer que mi chaparrita de oro levantó muchísimo a Zacatecas y lo colocó a nivel internacional: caminaba por el Centro Histórico y parecía andaba en la Torre de Babel: escuchaba muchas voces extranjeras-.

-BUENO, doña Petra, que va usted a comparar: doña Amalia fue una gobernadora fuera de serie: culta, honesta y con amor a su tierra, de esas políticas muy pocas, es cuando uno dice ¡lastima que no haya reelección!

-YO no conocí a doña Amalia, pero no he oído a nadie que se exprese mal de ella, la gente la recuerda con cariño-.

-PUES se nos va mi cabecita de algodón, hoy lunes por la tarde tiene programado irse de Palacio Nacional y mañana martes por la mañana, le entregará a la Dra Sheinbaum la Banda Presidencial (sob, sob)-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.