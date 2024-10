Mi Jardín de Flores

El Gobierno no Debe ser Carga Para el Pueblo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC..- Martes 2 de Octubre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Y SE FUE MI CABECITA DE ALGODÓN.

AHÍ estaban los dos: Mi .cabecita de algodón’ con la banda presidencial y mi ‘Dra. Corazón’ abrazados y dándose de besos en la mejilla; después vino la entrega de la banda presidencial… ¡le quedó a la medida, parecía una muñequita!, qué vestido tan sobrio, pero a la vez hermoso, diseñado y bordado por las manos oaxaqueñas de la artesana Claudia Vásquez Aquino.

DESPUÉS, la toma de protesta: ‘Pueblo de México: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de que ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande’.

¡AY MIREN, se me pone chinita la piel de la emoción; se echó un buen discurso, bien estructurado, clarito; la verdad me gustó mucho, reconoció el buen gobierno de mi ‘cabecita de algodón’, claro nobleza obliga, después se refi rió a nuestro país y sus héroes:

MÉXICO es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate; que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante; que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra; que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida; con culturas como la maya, que crearon el cero como parte de la matemática; o la mexica, que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce: la chinampa.

MÉXICO ES el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de Independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia; el que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria.

MÉXICO, el país de Morelos, que supo identifi car los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admite la tortura, y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia.

DE VICENTE Guerrero, que, en el momento difícil, cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir: ‘La patria es primero’.

MÉXICO, el de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que después de la Independencia se rebeló frente al emperador Iturbide para lograr la primera Constitución de la República.

DE JOSEFA Ortiz, quien no sólo dio el taconazo para iniciar la independencia, sino que sabiamente expresó: ‘No se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella’.

O DE Leona Vicario, madre de la patria, periodista y luchadora por la independencia que hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento.

DE JUÁREZ y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la Iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor.

DE LOS hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX.

DE LOS obreros de Río Blanco y Cananea.

Y DE Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia.

DE ZAPATA, que supo demandar tierras y libertad.

DEL VALIENTE Villa.

Y TAMBIÉN de Carranza, como único gobernador que se levantó frente al golpe de Estado huertista.

MÉXICO ES de los constitucionalistas de 1917. De Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo; de Margarita Maza; de Adela Velarde, que comandó las adelitas en la Revolución; de Dolores Jiménez Muro, de Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas, de Frida Kahlo, de Enriqueta González Baz, primera mujer matemática.

MÉXICO ES de mujeres y hombre libres que, a lo largo del siglo XX, lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos.

MÉXICO es un país maravilloso por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad.

MÉXICO es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que con amor a su familia y a la patria envían su apoyo todos los meses.

MÉXICO es un país maravilloso por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy, empoderado.

Y HOY México, gracias a todas, y todos somos la doceava economía del mundo y el sexto destino turístico.

MÉXICO es grandioso.

LLAMO a todas y todos a que hagamos una refl exión, que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos seis años con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello respondámonos las siguientes preguntas: .

¿CÓMO ES que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de pobreza en tan solo seis años? ¿Cómo es que, sin subir impuestos, se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo?

¿CÓMO ES que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la infl ación? .

LA RESPUESTA es: cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad, lo llamamos el Humanismo Mexicano.

POR ESO, hablamos de una transformaci ón profunda. Y aceptémoslo, a todas y a todos les ha ido mejor.

CON ESTE pensamiento y su puesta en marcha se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, ese que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largo años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber infl ación y no iba a haber inversión extranjera, que si el Estado participaba en la economía iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad no sólo existe en el mercado. que la libertad sólo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos, todo resultó falso.

POR ELLO, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el Humanismo Mexicano, con la Cuarta Transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios (Ojalá madre Teresa, don Roberto, que el David y los 58 alcalde de nuestro Zacatecas, tomen en cuenta, al menos, los siguientes 10 principios): .

UNO. Para que haya prosperidad, debe ser compartida, o dicho de otra forma: por el bien de todos, primero los pobres.

DOS. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García que los gobiernos de la transformaci ón hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana.

TRES. Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el benefi cio personal o de un grupo ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero, además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante, y esa no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad.

CUATRO. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; o, regresando a Juárez: con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada.

CINCO. Prohibido prohibir, la libertad es esencia de la democracia.

SEIS. El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

SIETE. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva.

OCHO. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Y nos coordinamos, mas no nos subordinamos.

NUEVE. La política se hace con amor no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria.

DIEZ. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad signifi ca vernos a los ojos como iguales.

CON esto en mente, les manifi esto: en nuestro gobierno garantizaremos todas libertades, la de expresión de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas.

SE RESPETARÁN los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

RESPETAREMOS y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo, está mintiendo.. .

EL DISCURSO de nuestra Presidenta es largo, pero pues no me quiero colgar con tanto espacio, ¿qué les parece?-.

-QUE ojalá y don David refl exione con la expresado por la Dra. Sheinbaum, sobre todo con eso de que .No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.. .Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el benefi cio personal o de un grupo.. .La corrupción debe combatirse por ética y por principios… Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo…-.

-PUES sí, esos principios hay que ponerlas en letras doradas en todas las ofi cinas publicas y las escuelas de todos los niveles de educaci ón, para estárselas recordando todos los días a David Monreal, Rodrigo Reyes y Arturo Medina y demás delincuentes que gozan de impunidad-.

-¡SANTO Niño de Atocha, es tardísimo y tengo muchísimos pendientes.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.