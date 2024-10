Mi Jardín de Flores

Ni Parece Primo de Miguel Alonso Reyes

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Artículo 6°. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México. Y que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcci ón de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición (la masacre de estudiantes del 2 de octubre en 1968): Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 3 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es una Jalada esa Sentencia y esa Millonaria Multa

-EL FRANCÉS Cristian Paul Camacho Osnaya, fi scal general de Justicia del Estado, celebró con bombos y platillos una sentencia de 1,416 años de prisión y una multa de 23 millones de pesos en contra de los delincuentes Perla “N” y Juan “N”, quienes a las 5:25 horas de la mañana del 6 de enero de 2022, llegaron frente a Palacio de Gobierno, y le dejaron a David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, su regalo de Reyes Magos: .

UNA fl amante camioneta Mazda CX3 gris… ¡con 10 cadáveres: dos de mujeres y ocho de hombres!”.

-SÍ, LO recuerdo muy bien, fue cuando don David se puso en manos de Dios, verdad?-.

-A MÍ, se me hace una jalada de pelos la susodicha sentencia, 1,416 años de prisión y también la multa: 3 millones de pesos, sólo por trasladar los 10 cadáveres y dejarlos frente a la Casa de los Perros-.

-COINCIDO con usted, doña Petra, es una pifi a más del Poder Judicial, y otra más de la Fiscalía, quien en más de dos años nueve meses, no pudieron atrapar a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a esas 10 personas, pero sí se fueron con todo contra esas dos personas que, seguramente, fueron obligadas por el narco a darle su Regalo de Reyes al entonces incipiente ‘desgobernador’ David Monreal.

EN EL feudo del francés Cristian Paul Camacho, tuvieron dos años nueve meses no sólo para investigar y detener a quienes secuestraron y mataron a esas 10 víctimas pero, como se ve, no le hallaron la cuadratura al círculo y el tremendo juez, de la tremenda Corte de Petatiux, del cual no mencionan su nombre, se fue por lo más sencillo: todo el peso de la ley y más, en contra ese par de infelices, que ahora estarán dispuestos a todo para escapar de prisión.

LA FISCALÍA, en ese entonces encabezada por Francisco José Murillo Ruiseco, dos días después de los hechos informó a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ya habían identifi cado a 7 de los cadáveres: seis hombres de entre 21 y 29 años y una mujer de 20 años, todos con residencia en la capital del estado, mismos que fueron entregados a sus familiares.

RECUERDO muy bien que el fi scal Murillo dijo que los autores de esa matazón habían sido integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes no gastaron ni una bala ya que estrangularon a sus 10 víctimas.

LO QUE para mí es una aberración es que no hayan detenido a los jefes de esos dos ‘chivos expiatorios’, quienes fueron los que organizaron el secuestro y la ejecución por estrangulamiento de esas 10 personas, ¿quién puede asegurar que ‘Perla N’ y Juan ‘N’, no fueron obligados, so pena de matarlos a ellos y sus familias si no accedían a trasladar esos cadáveres frente a Plaza deA rmas? .

EN FIN: el Poder Judicial apesta y más cuando junto con la Fiscalía actúan bajo consigna: ese par de tontos está muerto en vida”.

Echaron de Cabeza al David

QUIENES no encuentran la puerta son los comerciantes del Centro Histórico de la capital del estado, que se quejan de que las ventas están para llorar, pues siguen esperando que los inversionistas extranjeras, nacionales y locales inviertan en Zacatecas, cosa que no ha sucedido a pesar de que don David prometió en campaña que atraería inversiones, pero ya lleva más de tres años como gobernador y las inversiones siguen sin aterrizar en el estado.

POR eso, don Álvaro Zaldívar Abreu, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas, en entrevista con nuestro Diario Página 24, hace un llamado a la Dra. Claudia Sheinbaum, para que le eche un ojito a Zacatecas y atraiga empresas para combatir el desempleo que existe en la entidad, ya que don David sigue sin ponerse las pilas, a pesar de que en campaña electoral se comprometió a atraer inversiones chinas y coreanas”.

-MMM... ¡ese David resultó puro pájaro nalgón!, a él háblenle de sombreros y trajes, para eso se volvió un experto, porque estrena muy seguido-.

-PUES CLARO, con dinero del pueblo puede darse el lujo de -si se lo propone- estrenar traje y sombrero diario, los tiempos de jodidez, cuando calzaba huaraches y araba la tierra, quedaron atrás nomás comenzó a trabajar en el gobierno como secretario particular del alcalde de Zacatecas, el priísta Javier Suárez del Real Berumen (1992-1995) desde entonces no ha dejado de mamar en abundancia de la generosa ubre gubernamental, o sea de la ciudadanía-.

-POR ESO mismo don Álvaro Zaldívar pide a nuestra flamante Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, por medio de nuestro Diario, que le eche una manita a Zacatecas: Nos hace falta seguridad e inversiones: ojalá y se pueda cambiar este tipo de percepciones, hemos visto que con los gobiernos actuales o con los Monreal (David y Saúl) no ha sucedido, esperemos que haya una actitud positiva hacia Zacatecas con la nueva presidenta.

ZACATECAS necesita -subrayó el conocido comerciante- que esta vez, por el amor de Dios, el gobierno federal nos atienda, y que el gobierno estatal (o sea don David Monreal) se ponga las pilas.

-YO INSISTO -dice don Roberto-: hace falta limpiar la policía, son muchas las cacas grandes que siguen trabajando con Dios y con el Diablo; acaban a detener a un uniformado de a pie ligado al narco, pero los que están mamando a dos ubres de doña corrupción, son los jefes: de comandantes para arriba, que no se hagan güeyes.

YO LES aseguro que en cuanto los inversionistas vean que Zacatecas es un lugar seguro para sus capitales, se van a dejar venir, pues nuestra tierra está en un lugar privilegiado: todos los caminos nos llevan a Roma, la gente de Zacatecas es honesta, leal y trabajadora, por eso en los Estados Unidos nuestros paisanos son como un cheque al portador ¡hasta pa las gringas pues también somos muy querendones!.

-SÍ, COMO el David que se la pasa agarr ándoles las nalgas a las mujeres-.

-DIJE QUERENDONES, no vulgares desadaptados y vividores de la política que ponen a sus amantes a trabajar en el gobierno para que les salgan la nalguita de gratis-.

-¡DON Roberto!-.

-ES CIERTO lo que afi rma don Roberto, madre Teresa, los monreales son súper gandallas, ¿no el Monris le mandó a la Veronica Yvette al David?, ¿No el Monris hizo negocio hasta con la edición de sus libros?, agarre la onda, madre Teresa, ¡ay, perdón, se me chispotió!-.

-HOY comparece el joven Gustavito, perdón, el joven Rodrigo Reyes Migüerza, ante la Cámara de Diputados, a ver cómo le va al joven secretario general de Gobierno-.

-UFFF…Gustavito es los políticos que tiran la piedra y esconden la mano, cobarde como pocos, ni parece primo de Miguel Alonso Reyes-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.