Mi Jardín de Flores

Vulgares y Ambiciosos Mitómanos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 4 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.

Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Gustavito Volvió a Lanzar la Piedra y a Esconder la Mano

-JAJAJA. El nieto de Díaz Ordaz, Rodrigo Reyes Mugüerza alias ‘Gustavito’, secretario general de Gobierno, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados, por la glosa del tercer informe del gobierno del David Monreal Ávila; se dijo inocente de todas sus malas acciones y presumió estar haciendo muy bien su trabajo, qué poca.

Y CUANDO le reclamaron por la represión policiaca del pasado 8 de marzo en Plaza de Armas contra mujeres feministas y reporteras, a las cuales los uniformados golpearon, arrastraron, semidesnudaron, amenazaron, insultaron y encarcelaron, contestó que él no ordenó la represión contra mujeres feministas que se manifestaban pacífi camente y reporteras, que no hacían otra cosa que cumplir su trabajo, qué descaro, ¿verdad?-.

-ES NORMAL entre esa gentuza, no se iba a echar la soga él mismo ante los diputados, es represor, no pendejo-.

-NAAA… al ‘Gustavito’ le faltaron ‘huevitos’ para aceptar su responsabilidad, porque con antelación sí amenazó a las feministas que celebrarían el Día Internacional de la Mujer: ‘No les vamos a permitir hagan desmanes’, declaró palabras más, palabras menos, a diferentes medios de comunicación.

ES POCO hombre, total hubiera dicho que sí dio la orden de ‘frenarlas, pero que la policía se excedió”.

-NO, HUBIERA dicho eso y entonces sí el propio David lo cesa, no por represor, sino por pendejo; los políticos jamás aceptan sus errores, aunque la hayan cajeteado, de manera descarada lo desmienten:

¿QUÉ DECLARÓ David cuando Ciro Gómez Leyva, le mostró el video en donde claramente se ve que le agarra las nalgas a la maestra ‘Chío’, ¿no acaso dijo que el video había sido manipulado?, los políticos, en su mayoría, son mentirosos profesionales, de eso viven-.

-COINCIDO con usted, don Roberto, porque ignorantes no lo son y aunque saben que mentir es pecado, prefi eren pecar antes que reconocer que actuaron mal-.

-LO QUE me da risa es que el ‘Gustavito’ hasta llevó porra: muchas mujeres ganaron la primera fi la de galería, gritando consignas a favor del nieto de Díaz Ordaz y hasta con pancartas, ojalá y no sean empleadas de gobierno acarreadas al estilo viejo PRI, porque sería otro delito en su contra por desvío de recursos.

TAMBIÉN dijo que ‘El Año de la Paz’ no fue una ocurrencia, sino una realidad, que porque ha mejorado la seguridad en Zacatecas, pero siguen los asesinatos, las desapariciones y los asaltos en carretera, ¡ah qué Gustavito, le quiere vender chiles al señor Herdez!

-ESO SÍ, pero pues nunca lo logrará, porque ahí están las evidencias: en enfrentamiento, elementos de la Guardia Nacional mataron a un delincuente y sembraron el terror en el municipio de Fresnillo, a eso de las 3:00 de la tarde, ¿cuál ‘Año de la Paz’? .

LAS CARRETERAS en Zacateca siguen siendo peligrosas, en terrenos del municipio de Cuauhtémoc, varios delincuentes con armas de grueso calibre asaltaron a varios conductores y les robaron sus fl amantes camionetas: una Chevrolet Silverado, una Fordo Lobo doble cabina y una JAC. Obvio, no fueron detenidos, ¿se imaginan el miedo inicial y el coraje al fi nal, en pleno ‘Año de la Paz’?, ¡por favor, déjense de mamadas y pónganse a trabajar, bola de huevones!

La Seguridad es un Cuento Chino

Y EL narco sigue incontenible secuestrando chavitos para integrarlos a sus fi las como carne de cañón; en Fresnillo, Zacatecas, dos chamacos fueron privados de su libertad el 2 de octubre del presente año: un grupo armado hasta los dientes se llevaron de manera violenta a MARCO ANTONIO ALEJANDRO AGUILERA SANDOVAL de 17 años y DANIEL PÉREZ PEREZ también de 17 años, ante numerosos testigos que nada pudieron hacer por evitarlo, hubiera sido un suicidio interponerse.

¿SE IMAGINAN cómo estarán sus mamás, papás, hermanos, familiares y amigos?, ¡y este desventurado desgobierno presumiendo su ‘Añp de la Paz’! .

CUÁL pinche .Año de la Paz., no tienen vergüenza, estos pseudoservidores públicos que lucran con las necesidades del pueblo, vividores del erario que no tienen capacidad para darle paz y tranquilidad a la ciudadanía, ellos son los que lucran y de a madre, porque además del sueldas que ganan tienen otras entradas nada lícitas.

. -OJALÁ y la Dra. Sheinbaum haga una limpia de toda esa lacra, comenzando con los de arriba, los zacatecanos no merecemos este corrupto, inepto e impune gobierno.

Mentira Tras Mentira

¿RECUERDAN cuando don David, declaró que el segundo piso del bulevar Metropolitano en la Ciudad de Zacatecas, sería una obra construida con los ahorros obtenidos en su gobierno y sin deuda alguna?.

-SÍ, LO recuerdo perfectamente -.

-Y LO subrayó con mucho énfasis, lo presumió-.

-PERO sin querer queriendo, ya salió el peine: como ustedes recordarán, el Miguel Varela Pineda, desde que era candidato a presidente municipal de Zacatecas, dijo que si ganaba la elección, no iba a permitir que se hiciera esa obra del segundo piso, que no era otra cosa que un negocio para los hermanos Monreal: .y no la voy a permitir., tronó.

AFORTUNADAMENTE el Miguel Varela ganó y siguió diciendo que NO va a autorizar la susodicha obra; su decisión es fi rme: ¡NO! .

SIN embargo, el David está utilizando a un tal Ángel Manuel Muñoz Muro, coordinador general Jurídico de la Administración Estatal, para amedrentarlo: Si el alcalde Miguel Varela suspendiera la obra estaría incurriendo en un delito de abuso de autoridad que lo podrían llevar, incluso, a sanciones penales o inhabilitaciones, pues es una obra de carácter federal, aseguró el empleado del David, en entrevista que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-PUES AHÍ está la mentirota: ¿no que esa obra del segundo piso era estatal, que sería pagada con presupuesto local, ahorros y sin deuda alguna?

-ES LO que yo digo: este es un gobierno de mitómanos vulgares y ambiciosos, que se la pasan mintiendo al pueblo, ojalá y que Miguel no se deje amedrentar, que cumpla su palabra y evite ese derroche de más de 3,652 millones de pesos y mejor se inviertan en obras que realmente benefi cian al pueblo: seguridad, agua potable, carreteras, campo, turismo y no un pinchurriento y pedorro segundo piso, que no servirá más que para que lo borrachos se maten del trancazo tan fuerte al caer de tan alto-.

EL DAVID debe de entender que el dinero del pueblo no debe de derrocharse tan a lo pendejo, él no es rey, emperador, zar o lo que se le parezca, es un siervo de la nación y debe de escuchar al pueblo y no andar con sus jaladas porque el pueblo se lo demanda: “¡NO al segundo piso!”.

-¡CLAP, clap, clap!, ¡doña Petra para gobernadora!-.

-SERÍA una buena titular del Ejecutivo, tiene mucha sensibilidad social y vocación de servicio, además de honesta, trabajadora y pondría muy en alto el municipio más bello de Zacatecas: Chalchihuites.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.