Mi Jardín de Flores

‘El Yéneral’ Debe Decir la Verdad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No soy de aquí, vengo a apoyar, tengo alrededor de 50 años sirviendo al pueblo de México y Zacatecas no es la excepción, aquí voy a estar hasta que me pidan mi renuncia... el estado no se va a permitir que ningún grupo delincuencial quiera apoderarse del territorio zacatecano’: Arturo Medina Mayoral.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 5 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

“PERDÓN POR la Expresión -abre los comentarios doña Petra- Pero, ¡qué Pinche ley y Justicia tan Infames Imperan en Zacatecas!

“EL DOMINGO anterior, un niñita de dos años, de nombre Quetzaly, fue atropellada y muerta por un sujeto borracho.

“TAN EBRIO andaba el desgraciado que no pudo escapar y fue detenido por la policía, sin embargo poco después fue dejado en libertad; perdón por la expresión pero, ¿cuál pinche Ley y Justicia imperan en Zacatecas?

-LA LEY y la Justicia del billete y de las influencias, doña Petra -Contesta don Roberto-: si el borracho homicida no tuviera billetes, seguiría tras las rejas de la prisión en Cieneguillas, pero en Zacatecas con un buen billete al Ministerio Público o al juez en turno, lo dejan en libertad, por eso AMLO y ahora la Dra. Sheinbaum, hartos de la corrupción no dan marcha atrás para reformar el Poder Judicial y los jueces corruptos sean procesados porque ¿cuándo hemos sabido que un juez federal o local vaya a la cárcel por casos evidentes de corrupción?-.

-NUNCA, DON Roberto, si se equivocan vuelven a mandar y si se vuelven a equivocar, no hay quién los sancione, son Dios en la tierra.

“NO HE consultado el Código Penal de Zacatecas, pero en otros estados, si una persona anda ebria o drogada y mata a una o más personas, no sólo lo meten preso sin derecho a fianza, sino que le retiran la licencia de conducir para que jamás vuelva a conducir un vehículo de motor, sobre todo si manejan autobuses de pasajeros o camiones de carga”.

-PUES A mí se me hace gacho lo que hizo ese borracho pendejo: él podrá salir de la cárcel, pero la niñita jamás de su tumba, ¡carajo, hasta las lágrimas se me salen por el coraje!, ¿y cómo se llama ese borracho jijo de la chin.. (censurado)?-.

-NO SE sabe, ni la Fiscalía ni el juez dieron su nombre a la prensa quesque para ‘no violar sus derechos humanos’, ¡mis güevos!, también los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad, la ley y la justicia deben de informar quiénes son los criminales para cuidarse de ellos, como antes se hacia e, incluso, con foto, nombre completo y pelos y señales, como lo siguen haciendo en los Estados Unidos, aun siendo menor de edad; hay criminales que los boletinan y hasta ofrecen recompensa, a quienes den información que conduzca a la captura de tal o cual delincuente:

“SI EL Julio César Chávez Padilla y su vieja ‘La Susy’, hubieran cometido el asesinato del conocido y querido abogado en la Unión Americana, desde cuando hubieran subido al internet el ‘Se Busca’, pero pues acá seguimos siendo de los estados más atrasado, sobre todo en el combate a la corrupción y la impunidad”.

¿Cómo Vieron al Señor General don Arturo Medina Mayoral?

¿Y QUÉ les pareció la comparecencia del señor general don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, ante los señores diputados?

-PUES LE diré, madre Teresa, el ‘yéneral’ es lo mejorcito que tiene el gobierno del David, es un hombre muy preparado y entrón, me cae muy bien, aunque hay ocasiones en que se pone mamila y de repente como que le faltan güevitos-.

–¿CÓMO ASÍ?-.

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra-.

-PORQUE COMO dice la cabeza principal de hoy de la crónica sobre su comparecencia ante los legisladores:

‘GENERAL MEDINA Calló Como Momia Ante los Diputados; se Negó a Informar Quién Ordenó Golpear y Encarcelar Feministas’.

“Y UN HOMBRE bragao como él, no debe mostrarse cobarde, sobre todo cuando Zacatecas entero sabe que quien dio la orden de golpear y encarcelar a las mujeres feministas, fue el nieto de Díaz Ordaz, el Rodrigo Reyes Mugüerza alias ‘Gustavito’, secretario general de Gobierno del David, quien previamente declaró a medios de comunicación que no iba a permitir desmanes de las manifestantes ese ‘8 de Marzo’, que pasará a la historia, como una cobarde represión y encarcelamiento no sólo contra mujeres feministas, sino contra mujeres periodistas que no hacían otra cosa que cubrir profesionalmente el evento.

“ENTONCES EL ‘yéneral’ no tiene por qué encubrir a ‘Gustavito’ que, si se fijan, es idéntico a su abuelo Gustavo Díaz Ordaz y no solamente en lo físico sino en su modo de gobernar, aunque luego diga que él no tiene autoridad sobre las policías: ¡cómo demonios no, si es el segundo de a bordo del ‘Holgazán’, pinche güevón que no solamente no le gusta trabajar, sino no levantarse temprano, la verdad que del ‘Monris’, el David no tiene nadita de nada.

“ESE 8 de Marzo ya es histórico, una gran bandera para las mujeres; y los malditos represores, a los que responsabilizará la historia, son: David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; Gustavito, perdón, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, el ‘yeneral’ Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal y Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía Vial”.

-¡CHALE, SON muchos a los que ‘Gustavito’ arrastrará al basurero de la historia!-.

-POR ESO digo que el ‘yeneral’ debe de revelar quién dio la orden de reprimir y encarcelar a ese grupo de mujeres pacíficas e inocentes-.

La Solución

-YA TENGO el remedio para que los malos e ‘inteligente’ miembros del crimen organizado dejen de arrancar vidas humanas, secuestrar, extorsiona y asaltar gente en carreteras-.

-¡AH CARAY, suéltela!-.

-SÍ, MADRE Teresa, diga el remedio-.

-QUE DON David les recuerde a sus amigos e inteligentes malos organizados, que este 2024 es el ‘Año de la Paz’, que no hagan quedar mal al señor gobernador que tanto los admira-.

–¡JIARJIARJIAR!-.

-¡JAJAJA..., EL purrúm es que a David nadie le hace caso: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica el asesinato de una mujer a las puertas de su casa en Fresnillo, cuna de los hermanos Monreal, uno de los municipios más peligrosos no sólo a nivel estatal, sino nacional.

PERO ADEMÁS las desapariciones forzadas persisten: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: DULCE MARÍA TORRES MOTA de 22 años, y su bebita YORLETH GUADALUPE CASTRO TORRES de 8 meses de edad, desaparecidas forzadamente en Villa de Cos, Zacatecas, en septiembre del presente año.

XIMENA ADALI MARTÍNEZ VANEGAS de 14 años, desaparecida el 3 de octubre del presente año en Guadalupe, Zacatecas.

JOSÉ DE JESÚS VALDEZ MEZA de 22 años, desaparecido desde el 28 de diciembre de 2022, en Zacatecas, Zacatecas, y CRUZ BERNARDO FLORES REYES de 35 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 17 de mayo del presente año.

¿QUÉ LES parece: asesinan a una mujer a las puertas de su casa y desaparecen forzadamente a 5 personas, ¿dónde quedó el ‘Año de la Paz’?

-CAMINAMOS COMO los cangrejos: rápido, pero para atrás-.

Lo Dijo Carlos Peña Badillo ‘NO TODO lo que se decidió́ fue malo, ni todo lo que se hace es bueno, necesitamos sumar y atender el compromiso que tenemos con la gente. Queremos apostarle y aportarle a la tranquilidad y a la pacificación del Estado. Queremos un Zacatecas blindado y no un segundo piso forzado. Un presupuesto para que atienda las necesidades y no caprichos’.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.