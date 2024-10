Mi Jardín de Flores

El Sexenio de la Impunidad

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El pueblo decidió que no solamente debe haber democracia para elegir a la presidenta, no solamente para elegir a diputados, a senadores, a la gobernadora, al Congreso local, sino que ahora el Poder Judicial sea electo por el pueblo de México. Y va a ser así porque en México se acabaron aquellos gobiernos que servían a unos cuantos: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 6 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Llegaron más Militares a Cuidar la Cuna de los Hermanos Monreal Ávila

BENDITO sea mi Padre Dios. Esta es una buena noticia, llegaron a Fresnillo, cuna de los hermanos Monreal Ávila, decenas de militares armados hasta los dientes, en flamantes y modernas camionetonas con ametralladoras; según dice el boletín de prensa, que los señores militares arribaron a Fresnillo para reforzar las tareas de la Agenda por la Paz 2024, implementada por el gobernador don David Monreal; que vienen procedentes del estado de Puebla, ¿qué les parece?

-TODO lo que sea benéfi co para Zacatecas, es bueno -suelta doña Petra-.

-¡JA! -tercia don Roberto- tan bueno que ayer mismo los admirados e inteligentes amigos de David Monreal, les dieron la bienvenida con dos cruentos asesinatos.

EL compañero Margarito Juárez Gonz ález, reportero de policía de Pagina 24 Zacatecas, escribió que ‘miembros de la delincuencia organizada privaron de la libertad a dos hombres, los torturaron, los asesinaron a tiros y arrojaron sus cadáveres en un camino que conduce a la comunidad De Sosa, a espaldas del fraccionamiento Abel Dávila García, allá en Fresnillo. Obvio, no hubo detenido alguno en la tierra de la impunidad.

-PERO no nada más fueron dos, don Roberto, sino cuatro los asesinatos-.

-PARA ALLÁ voy, doña Petra, yo nomás quise subrayar que los narcos de Fresnillo recibieron a los soldados del Ejercito Mexicano con dos cruentos crímenes letales: los otros dos asesinatos fueron en otro hecho similar, pero en Ojocaliente, Zacatecas: los privaron de la libertad de manera violenta, los torturaron, los acribillaron a balazos y fueron a tirar los cuerpos entre los barbechos, a un lado del camino que va de Ojocaliente a San Cristobal.

ESTE día del decretado Año de la Paz estuvo muy cabr… (censurado) y tampoco en este doble asesinato hubo detenidos.

-YA NI nos debe de sorprender, nunca de los nunca detienen a los malditos asesinos infraganti, ¿desmiéntanme?-.

-NO, pues quién, si es la puritita verdad, no agarran a los asesinos ni por equivocaci ón y menos si son cuadernos de doble raya, de los hermanos Monreal Ávila, como el exalcalde de Guadalupe, Julio César Chá- vez Padilla y su esposa La Susy, que ya van a cumplir dos años de haber asesinado y asaltado al conocido y joven abogado, Raúl Calderón Samaniego, primo del excandidato emecista Jorge Álvarez Máynez, y el par de infl uyentes asesinos siguen libres como el viento: no pues así sí, son amigazos de los tristemente celebres hermanos Monreal Ávila: uno, el David, gobernador de Zacatecas; otro, Ricardo Monreal, diputado federal, y el otro Saúl Monreal, senador de la república, ¿que les pueden hacer las autoridades si los defensores de la pareja asesina son casi casi los dueños de Zacatecas?

Este es el Sexenio de la Impunidad

-ASÍ como el David es tan descarado y mamón, debería de decretar El Año de la Impunidad, ¡fuera máscaras!-.

-PARA qué nombrar el Año de la Impunidad si ya existe desde que David llegó a la Casa de los Perros.. el Sexenio de la Impunidad parió solito desde el 12 de septiembre de 2021, llegó David a Palacio de Gobierno-.

Revocación de Mandato

-EL EDGAR Salvador Rivera Cornejo, conocido analista político, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que sería benéfica para la sociedad la revocación de mandato del gobernador del estado, o séase del David Monreal.

ES NECESARIO -subrayó- para la actividad de la ciudadanía, ya que considera importante que los gobernadores se acostumbren a ser evaluados: .

ESE ES un problema serio en la política, el que la gente que está al frente de las administraciones quiera seguir sin una revisión de su ejercicio; yo confío mucho en que se van a juntar las fi rmas, para que despertemos el interés de la ciudadanía y que cada quien decida si está de acuerdo con el ejercicio de David Monreal o no, pero lo importante es que este ejercicio se institucionalice para el futuro para cualquier gobernante inclusive en cualquiera de los niveles, mencionó y continuó: .

EL hombre se dijo confi ado en que los promotores lograrán el siguiente paso que es recaudar 123 mil fi rmas para el 12 de diciembre, fecha límite, pues uno de los motivos por los que podríamos tener malos gobernantes, es la omisión ciudadana y eso es grave en una sociedad democrática.

-PUES ojalá y se lleve a cabo ese ejercicio democrático y que sirva para que los gobernadores se apliquen en su compromiso de servir al pueblo y no servirse del pueblo.

-SI el David, perdiera, regalaría a mis marchantas toda la fruta de mi puesto-.

-¿DE VERDAD, doña Petra?-.

-CLARO que sí, esta morena sí cumple lo que promete, ¿no acaso regalé toda la fruta de mi puesto, más 25 kilos de frijol cuando mi.cabecita de algodón ganó la Presidencia de México, aquel inolvidable e histórico domingo 1 de julio de 2018?-.

-SÍ, lo recuerdo muy bien, hasta don Roberto y yo alcanzamos-.

-YO SI cumplo ¿eh?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.