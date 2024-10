Mi Jardín de Flores

Regresaron las Extorsiones a Comercios

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

En mi reciente visita a Villanueva, observé que los habitantes han aprendido a convivir con el miedo y la violencia, lo que genera una carga emocional considerable; la violencia y la presencia de grupos criminales siguen afectando gravemente la vida cotidiana en muchas partes de Zacatecas, por lo que es urgente seguir trabajando en soluciones más efectivas: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.-Lunes 7 de Octubre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen los Asesinatos, Extorsiones y Desapariciones Forzadas, en el Año de la Paz

¡SANTO Señor de Chalma, los malos organizados siguen arrancando vidas inocentes en todo el estado con total impunidad!

-YO CREO que el David -responde doña Petra- no debería de esperar la revocación de mandato que le costará al pueblo alrededor de 90 millones de pesos, ¿para qué sangrarlo más? Mejor que pida licencia a los diputados para que otro ocupe su lugar ante su marcada ineptitud por regresarnos la paz y la tranquilidad que nos prometió cuando andaba implorando el voto de los zacatecanos que lo llevó a Palacio de Gobierno.

EL ASESINATO de ayer domingo en una tienda de autoservicio, nos demuestra que las extorsiones del narco siguen, es como pagar doble impuesto, ahora sí que estamos pero si bien jodidos en el gobierno del David: si se te pasa pagar un impuesto te multan y hasta te cobran gastos de cobranza, además de amenazarte con embargarte hasta la perrita que cuida la casa; y si al narco no le pagas la ‘plaza’ te mata a ti, a tu empleado o a algún cliente y ya te quemó el negocio: ¿quién va a ir a comprar ahí si su vida corre peligro?, ¡nadie, y el negocio se encamina a la quiebra!

-PUES SÍ -toma la voz don Roberto-, la ciudadania está entre la espada y la pared ante estas dos lacras: el gobierno de David Monreal y el narco: ayer domingo nuevamente los narcos volvieron a hacer de las suyas: en una tienda de autoservicio llamada #MAS UNO, los narcos mataron a balazos a un hombre y dejaron gravemente herido a otro.

ESTO sucedió a pleno sol, a eso de las 2:30 de la tarde en el cada vez más peligroso municipio de Guadalupe; la tienda está ubicada en las esquina de las avenidas Gavilanes y México, muy concurridas, por cierto.

SEGÚN la información que publica hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dos narcosicarios llegaron en un automóvil que se estacionó a un lado de la tienda #MAS UNO, el copiloto entró al negocio, de entre sus ropas sacó una pavorosa arma y acribilló a dos personas: una murió en el acto y la otra quedó gravemente herida.

EL ASESINO, con inaudita sangre fría, salió de la tienda como si no hubiera hecho nada malo, abordó el carro que lo estaba esperando y en segundos desaparecieron esos hijos de la chin.. (censurado), pues no había una sola patrulla a cuadras a la redonda que lo impidiera.

EL HERIDO fue trasladado rápidamente a un hospital y el hombre asesinado depositado en la morgue en donde más tarde le harían la necropsia de ley; esos desgraciados en un segundo acaban con la vida de la gente, no se vale”.

-POR ESO es buena la revocación de mandato, ¿no cuando un empleado no da resultados su patrón lo puede correr? Con los políticos, la cosa debe ser igual, ¿no está dando resultados?, pues a sacarlo de Palacio y a poner otro que sí pueda y si no pues a repetirle la medicina, Zacatecas no es un principado ni nada que se le parezca.

Y NO estoy hablando, nomás por hablar, eso está en la Constitución, es El Artículo 39 que ordena: .

LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINALMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PÚBLICO DIMANA DEL PIEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ÉSTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO’.

-LO SABEMOS doña Petra, no es la primera ocasión que lo comentamos, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, recuerde que la Dra. Claudia Sheinbaum cuando andaba en campaña comentaba lo podrido que está el Poder Judicial, y preguntaba si querían que los jueces y magistrados fueran votados por la ciudadanía y no impuestos por el gobierno en turno y la gente aprobó que fueran elegidos mediante el voto-.

-PUES eso sí, madre Teresa, es que nuestro deber, como ciudadanos que somos, es estar como cuchillito de palo, a dale y dale porque nuestros móndrigos políticos, en su mayoría, nomás no entienden, ¡carajo!, entonces tenemos que bajarlos de su nube, ¿no hasta ellos mismo cuando toman posesión del cargo publicl dicen que si no cumplen con la Constitución y las leyes que de ella emanen QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE.?, pues se lo estaremos a demande y demande faltaba más, o me dejo de llamar Petra del Parral-.

-USTED debería de ser gobernadora, doña Petra-.

-NO, YO no sirvo para verdugo, aunque viéndolo bien si yo fuera abogada me gustar ía ser Ministerio Público, para procurar justicia, hay tanta gente mala que cree que con dinero puede comprar a todo mundo, ahí está el maldito usurero Ricardo Salinas Pliego, que debe chorrocientos millones de pesos al SAT desde hace muchos años y no los quiere pagar porque tiene muchas infl uencias con jueces y magistrados, pero para eso está el MP; el MP hasta puede demandar a los jueces corruptos-.

-NAAA... el Ministerio Público depende del gobernador y si el gobernador le ordena al fi scal, córreme a este, el fi scal lo corre y punto-.

-SÍ, PERO tiene un costo: el desprestigio-.

-VOLVAMOS con la inseguridad: urge que don David cumpla su promesa y nos devuelva la paz y la tranquilidad prometida en su campaña, además de que lo que le resta de su sexenio cumpla con los cuatro ejes tractores con los que prometió gobernar para el desarrollo de Zacatecas: CAMPO, MINERÍA, INDUSTRIALIZACIÓN y TURISMO.

PERO NO lo está haciendo, pues el CAMPO sigue muy mal, el TURISMO no levanta y la INDUSTRIALIZACIÓN continúa en pañales; sólo en Minería nos defendemos y eso por la experiencia y astucia de las empresa mineras, porque si del gobierno dependiera, ya don David -y lo digo con todo respeto- se la hubiera acabado.

ME dicen -ya ven cómo es la genteque lo único que don David ha organizado muy bien fueron los XV años de su hija Camila.

-JAJAJA.. ¡se aventó un 10 madre Teresa, juarjuarjuar!

-Y SÍ, el David rentó completito el Hotel Quinta Real, pero con cargo al sufrido pueblo-.

Hoy Comparece el Ernesto González Romo

HOY ES Cena de Negros en el Congreso del Estado, comparece ante sus excolegas, el Ernesto González Romo, fl amante secretario de la Función Pública, quien de seguro se va a lanzar contra exfuncionarios públicos, ya verán que le va a dar tremendo raspadón al Ratello.

-DEBERÍA DE hablar de lo forrado que se está poniendo David, ha manejado los presupuestos más grandes de la historia de Zacatecas y no se ven obras, más que puros tacos de lengua-.

-ES LÓGICO que no hable mal de este gobierno, la paga la tiene que desquitar hablando mal de los anteriores, de este nada más que elogios-.

El Otro Asesinato

PUES regresando con los asesinatos, ayer domingo los narcosicarios anduvieron muy activos, no sólo asesinaron e hirieron a un hombre en la tienda de autoservicio llamada #MASUNO, en la cabecera municipal de Guadalupe, sino que el poder maldito del narco se extendió hasta Los Campos, en terrenos de Villa García.

AHÍ, vecinos del lugar, a eso de las 11:30 de la mañana reportaron al 911 el cadáver de un hombre en una casa en construcción.

EL CUERPO tenía huellas de tortura y el clásico tiro de gracia; según las autoridades, en la mano izquierda el muertito tenía tatuajes, aparentaba 35 años de edad; vestía pantalón de mezclilla, playera azul y una chamarra a cuadros.

ASÍ las cosas, ayer, al menos, se cometieron dos asesinatos, en este domingo 6, año al que David ha decretado como el Año de la Paz, qué bueno que no estamos en guerra, ¿verdad?

Y las Desapariciones Forzadas, no Ceden

-EL OTRO jinete del Apocalipsis, son las desapariciones forzadas, hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: .

CÉSAR IVÁN RUEDA CASILLAS de 27 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 3 de octubre de este Año de la Paz y, .

OCTAVIO ESQUIVEL RODRÍGUEZ de 39 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 4 de octubre de 2024, Año de la Paz Paz..

-¡AY CAMIÓN, ya el narco anda tras los capitalinos!-.

-SI YA son varios en este mes y pura gente joven, que no sea lo que estoy pensando…

BUENO, mejor me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.