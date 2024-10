Es Importante Revisar Adentro, Pero También Afuera, Dijo Carlos Peña a Ernesto González

En su comparecencia ante comisiones de la LXV Legislatura con motivo del Tercer Informe del gobernador David Monreal, el Secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, no contestó ninguna pregunta, porque su narrativa fue seguir culpando la corrupci ón del pasado.

Sobre todo guardó silencio cuando se le cuestionó la obra ya en marcha del segundo piso que aún no tiene los permisos completos.

El Presidente estatal del PRI y Diputado local, Carlos Peña Badillo cuestionó al Secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo sobre el ¿por qué sin tener los permisos completos, la obra del segundo piso en el boulevard Adolfo López Mateos ya ejerció más de 500 millones de pesos y tiene al gobierno del estado y su Secretaría de Obras Públicas empeñados en comenzarla en este mismo año? A la pregunta, el titular de la Función Pública simplemente no contestó y respondió señalando que él está empeñado en combatir la corrupción en todos sus órdenes pero sin explicar el cómo ni cuándo.

Peña Badillo también solicitó al funcionario detallar lo que ha detectado la dependencia a su cargo, lo que se ha hecho y en lo que se ha avanzado para erradicar la corrupción. Además le pidió no pensar solo en el pasado, sino cuidar el presente, ayudarle al Ejecutivo a no equivocarse y a tomar decisiones correctas. Ya son gobierno, cumplan, resuelvan y no enreden, sostuvo.

El Presidente estatal del PRI, Diputado Carlos Peña Badillo pidió al Secretario de la Función Pública que en lo sucesivo cuide sus acusaciones, porque en lugar de responder los cuestionamientos de los Diputados asistentes a esta comparecencia, mejor se entretuvo señalando que él no llevó porras al Congreso como sí lo hizo el Secretario General de gobierno, y señaló que tampoco mandó preguntas cómodas a los Legisladores, como seguramente lo hicieron los otros comparecientes, por lo que le recordó que eso era un insulto para los Diputados.