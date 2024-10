“Hay Confianza en la Nueva Administración Municipal”

Pese a la Complicada Situación: Ana Cecilia Tapia

Por Miguel Alvarado Valle

Ana Cecilia Tapia González, propietaria del café La Pilarica, ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas, expresó que pese a la complicada situación que viven los comerciantes, tiene buenas expectativas sobre la nueva administración municipal.

“Siempre que cambia el gobierno, la expectativa es que mejoren las cosas”, afirmó, aunque añadió que el sistema en el que operan actualmente parece agotado, puesto que les dejan pocos recursos y las limitaciones que enfrenta el municipio dificultan la posibilidad de mejoras. Enfatizó que esta situación se ve agravada por la rigidez en la regulación de los comercios establecidos con normas muy estrictas, en contraste con la permisividad hacia el comercio ambulante, un tema que preocupa a muchos comerciantes de la zona.

Tapia González, mencionó que aunque reconoce la importancia del orden dentro del Centro Histórico, espera que el nuevo gobierno municipal adopte una postura más flexible con los negocios formales.

“Por ejemplo, si sacamos una mesa o ponemos un letrero que sobresalga un poco, que no se pongan tan estrictos. Ojalá que si sea un buen gobierno y que nos ayuden a los comerciantes”, señaló.

Por otra parte, enfatizó que es importante la relación entre el gobierno municipal y el estatal es un punto clave para el desarrollo del comercio en Zacatecas.

Indicó que no solo es fundamental que el Ayuntamiento mejore los servicios básicos como la recolección de basura, el suministro de agua y el servicio de luz, sino que también debe haber una mayor coordinación con el gobierno del estado para abordar problemas estructurales como la inseguridad y la promoción turística.

Destacó que si bien se deben de establecer mesas de trabajo que involucren a los distintos sectores del comercio, deben enfocarse part icularmente en cada comercio.

“Tengo entendido que andan buscando grupos de comerciantes, pero hay negocios que no pertenecen a todos los grupos o incluso a ninguno. No necesariamente debe de ser a través de un grupo, el Ayuntamiento debe de buscar la forma de acercarse en lo particular a todos de manera general”.

Asimismo resaltó su preocupación por la falta de estrategias claras para impulsar el comercio en el Centro Histórico, “no hay estrategia, no veo que haya una coordinación ni un plan para mejorar las cosas”, lamentó.

Finalmente, aseveró que la situación no ha mejorado, y al contrario, ve que las condiciones están en deterioro debido a la falta de estacionamiento, los altos costos de las rentas y de las tarifas de luz, así como la creciente preferencia de los consumidores por desplazarse hacia la periferia.