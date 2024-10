“Si los Gobiernos no Hubieran Sido Corruptos, Zacatecas ya Estaría Integrado al Desarrollo Nacional”

Alejandro Tello Derrochó $217 Millones en Milpillas: González

Por Nallely de León Montellano

Entre reproches por parte de la oposición, Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) acudió a palacio legislativo para rendir cuentas ante la Comisión Legislativa del Sistema Anticorrupción respecto a las acciones y avances de la institución que recién encabeza.

Al emitir su mensaje inicial, el funcionario lamentó que su comparecencia fuera programada en comisiones y no ante el pleno frente a todos los diputados, por el temor de algunos legisladores de que se ventilaran actos casos de corrupción de otras administraciones.

En este sentido, resaltó que “se necesita tener muy poca estatura política para tratar de esconder la corrupción del pasado”, sin embargo, dijo que, a pesar del formato de la glosa, tiene disposición para responder los cuestionamientos de los legisladores “y aunque nos manden a comparecer al estacionamiento, responderemos con dignidad”.

Romo afirmó que la corrupción ha limitado para aprovechar los vastos recursos con los que cuenta nuestro país, y aseguró que México sería una potencia si la corrupción institucional no hubiera limitado el desarrollo, además, dijo, Zacatecas ya estaría integrado al desarrollo nacional si sus gobiernos no hubieran sido corruptos y no hubieran comprometido el futuro.

Posteriormente hizo un recuento de señalamientos de corrupción a nivel nacional y estatal.

CUESTIONAMIENTOS

Carlos Peña Badillo, emitió un cuestionamiento respecto a la obra del Segundo Piso en materia de faltas administrativas en razón de dicho proyecto.

Exhortó al secretario a dar detalles sobre lo que se ha detectado en la SFP y los avances de la misma para erradicar la corrupción; lamentó que el funcionario haya demeritado el trabajo de servidores públicos de la SFP y llamó a cumplir y no enredar, toda vez que ya se encuentran en el poder.

En su oportunidad, la diputada Karla Guadalupe Estrada García, señaló que, con base en las estadísticas del INEGI, la corrupción en el gobierno estatal, así como la inseguridad son los principales problemas en la entidad.

Preguntó cuajes son los avances de la SFP para sancionar a trabajadores del gobierno que han acudido a las glosas en horas de trabajo, así como su opinión respecto a la obra del Segundo Piso, la cual, dijo, es un proyecto corrupto.

Saúl Cordero, del grupo parlamentario de Morena, aseguró que a la llegada de González Romo a la SFP se ha puesto atención a las actividades más corruptas de administraciones estatales anteriores.

Preguntó cuáles serán las acciones con respecto a la construcción del Centro Cultural Centenario, en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, y cuales son los avances e investigaciones de las llamadas glorietas de la muerte, construidas en el mismo sexenio.

Eleuterio Ramos Leal (PRD), cuestionó al secretario sobre proyectos de fortalecimiento de procesos internos de fiscalización y si tiene un esquema de perfeccionamiento de manuales de funciones, un proceso ordenado de contratación, un proyecto para controlar el esquema de pagos y prestaciones.

Ruth Calderón preguntó si existe alguna estrategia para combatir la corrupción y fomentar la denuncia ciudadanía y burócratas, mientras que, el diputado panista Jesús Badillo preguntó cuántos expedientes abiertos tiene la SFP, cuántos exfuncionarios están inactivos y cuántos funcionarios de la administración actual y anteriores han sido sancionados.

María Teresa López, señaló que el funcionario no está preparado para representar a la SFP, en este contexto, señaló que “es más fácil hablar de la corrupción del pasado, que asumir el costo de un gobierno que no ha cumplido con su responsabilidad”, preguntó sobre las observaciones que la secretaría realizó sobre la licitación de la construcción del Segundo Piso y si contaban con los permisos y licencias.

RESPUESTAS

En sus respuestas, el funcionario advirtió que no caerá en provocaciones por parte de diputados de oposición, se manifestó sorprendido por la participación del diputado Carlos Peña Badillo a base de actitudes de burla e ironía.

Expuso que, durante el sexenio mencionado, el pueblo zacatecano pagó 6 mil 788 millones de pesos de intereses por la deuda heredada de gobiernos anteriores, principalmente el de Miguel Alonso Reyes.

Respecto al número de denuncias recibidas en los últimos tres años, son 3 mil 087 denuncias que han generado una carga de trabajo de mil 472 carpetas a las que se les está dando seguimiento.

Habló del proyecto Milpillas, el cual señaló, es muy importante. Dijo que la administración de Alejandro Tello Cristerna gastó más de 217 millones de pesos “derrochar ese dinero es un doble crimen porque es dinero público, pero además es dinero destinado a un proyecto social importantísimo”.

En su mensaje final, González Romo lamentó que los actos de corrupción han alargado los niveles de pobreza en el estado, por lo que llamó a no fomentar la corrupción.

“La corrupción es tan nociva que termina afectando a los corruptos”.

Al término de la comparecencia, la presidenta de la comisión María Teresa López, dijo que llamarían a comparecer nuevamente al funcionario con la finalidad de escuchar respuestas puntuales a los cuestionamientos que le hicieron este lunes, toda vez que, a consideración de los legisladores presentes no fueron debidamente respondidos.

DECLARACIÓN A MEDIOS

González Romo aseveró que su comparecencia se desarrolló en un intento de censura con la idea de que no se llevará a cabo, sin embargo, dijo que continuará haciendo informes públicos para informar de todos los asuntos de la Función Pública.

“Nosotros veníamos con toda la intención de comparecer, informar, explicar, documentar los procesos de corrupción que ha habido en Zacatecas a lo largo de la historia y que nos tuvieron en algún momento al borde de la quiebra”.

Al preguntarle por qué no respondió a los cuestionamientos de las y los diputados que tenían que ver sobre la actual administración, González Romo reiteró que el formato de la comparecencia no le permitió responder debidamente y no tuvo oportunidad de exponer sus respuestas debido a un presunto boicot.

Reiteró su disposición de regresar a rendir cuentas ante el pleno o bien ante comisiones legislativas.