Mi Jardín de Flores

Esa Silla Está Embrujada

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 8 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Lo Cercaron con la Comisión Legislativa

SABÍAN que el joven Ernesto González Romo, fl amante titular de la Secretaría de la Función Pública, llegaría a la Cámara de Diputados con una fi la de camiones llenos de estiércol, para lanzárselos a los exgobernadores don Alejandro Tello Cristerna y don Miguel Alonso Reyes.

POR ESO, los diputados doña María Teresa López García, defensora de don Alejandro Tello, y don Carlos Peña Badillo, defensor de don Miguel Alonso, se unieron para que el joven Ernesto González no los fuera a sepultar con tanto estiércol.

POR PRINCIPIO de cuentas el joven secretario Gonzalez fue recibido solamente por la Comisión Legislativa del Sistema Anticorrupción, y no por el pleno y en la tribuna como es normal en estos casos, por lo que prácticamente le impusieron un bozal y hasta lo sobajaron como lo hizo doña María Teresa López, ‘hermana’ de doña Cristina Rodríguez y por ende ‘cuñada’ de don Alejandro Téllez, quien le espetó claro y de frente: ‘Usted no está preparado para representar a la Secretaría de la Función Pública’, reprochándole que ‘no hablara de la corrupción actual y sí de la anterio’.

-A MÍ, madre Teresa -toma la palabra doña Petra-, me dio la impresión de que la María Teresa y el Carlos, se querían comer vivo al Ernesto, quien preparó todo un chou con varios ‘edecanes’ que sabrá Diosito de dónde los sacó, que mostraban pancartas muy bien estilizadas con fotos de las corruptelas que el David, desde que andaba en campaña, las denunció mediáticamente, pero hasta ahí llegaron porque le tiemblan las corvas.

UNA cosa me extrañó: que el Ernesto no mencionó los 2 mil 900 millones de pesos que el David ha dicho hasta el cansancio que ‘El RaTello’ se robó del erario, pero ahora el Ernesto le sacó otra corruptela más al ‘Nariz de Cacahuate’: 217 millones de pesos con el pretexto de la construcción frustrada del proyecto de la Presa Milpillas”.

-JAJAJA… puro teatro: la diputada María Teresa es del PAN y se vio muy mal intentando defender lo indefendible: a Alex Tello; pero se lanzó contra el gobernador al reclamarle a Ernesto González que para el ‘es más fácil hablar de la corrupción del pasado, que asumir el costo de un gobierno que no ha cumplido con su responsabilidad, reprochándole las cosas oscuras de la licitación de la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano y que si ya contaban con los permisos y licencias, pero no contestó.

ENTONCES Ernesto mencionó que Miguel Alonso Reyes dejó una deuda de 11 mil 194 millones de pesos y que Alex había pagado en su gobierno (de tan sólo 5 años) 6 mil 778 millones de pesos de puros intereses.

EVIDENTEMENTE los diputados de oposición no iban preparados, pues no le reclamaron a Ernesto ¿por qué David no ha querido detener a sus amigos Julio César Chávez Padilla y esposa María de Jesús Solís Gamboa ‘Susy’, acusados por el exfi scal de haber asesinado al abogado Raúl Calderón Samaniego.

TAMPOCO ha querido detener a su otro amigo, Benjamín Medrano Quezada, por el fraude de 60 millones 100 mil pesos, al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), y por qué dejó huir a su otro amigo, Jeu Ramón Márquez Cerezo, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Zacatecas, acusado penalmente de peculado, cohecho y extorsión a comerciantes y empresarios, pero sí lo premiaron pues lo indemnizaron laboralmente.

ESTE GOBIERNO nada en las aguas de la corrupción y la impunidad, si los diputados de oposición se hubieran preparado, no sólo David hubiera salido raspado sino también Ernesto, quien al parecer padece amnesia, pues ya se olvid ó de la demanda que interpuso ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la estafa por más de 200 millones de pesos que cometieron diputados de la LXIII Legislatura, utilizando empresas fantasmas para lavar la millonaria cantidad, otorgada por Alex a cambio de complicidad e impunidad.

ESTE gobierno habita en la casa del jabonero, el que no cae ¡resbala!; ya van a ver lo que sucederá con el segundo piso, si es que se lleva a cabo esa mega obra de 3 mil 652 millones de pesos.

-PUES EL gobierno del David ya resbaló con 500 millones de pesos, con el segundo piso, y lo dijo el diputado y presidente del PRI, el Carlos Peña quien le preguntó al Ernesto ¿por qué El Holgazán ha ejercido 500 millones de pesos del presupuesto del segundo piso, si ni siquiera se ha comenzado a construir, pero el Ernesto no supo qué decir y se quedó callado-.

¡Cuidado con el PlataBus! .

A QUIEN noto muy sacado de onda es al Raúl Guerrero Román, líder de los camiones urbanos allá en la capital, pues se anda quejando porque el David no los pela, a pesar de que en la campaña se la rifaron con El Holgazán, pero desde que es gobernador ya ni los toma en cuenta, pero sí les estorba, porque pareciera que nos quiere acabar para meter su PlataBus, entregárselo a esa camarilla de gente que trae ese proyecto. Nosotros -subrayó el Raúl- vemos que no se va a avanzar en este gobierno, más bien vamos a retroceder, dijo en entrevista que hoy martes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-LA SILLA de palacio está embrujada desde que ahí se sentó Alex, ojalá y el próximo o próxima gobernadora que llegue a la Casa de los Perros, mande a hacer otra silla y queme la actual-.

-NO ESTARÍA nada mal que así fuera-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.