90% de las Carreteras las Recibimos Deterioradas

Por eso no se Notan los Avances: José Luis de la Peña

*En Noviembre Comenzamos el Segundo Piso del Bulevar

Por Nallely de León Montellano

Continuando con la glosa del del tercer informe de gobierno de David Monreal Ávila, este miércoles compareció ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas de la LXV legislatura, José Luis de la Peña Alonso, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

En su mensaje inicial, el funcionario público mencionó que, a tres años de la actual administración estatal, la inversión de la secretaría a su cargo asciende a 4 mil 895 millones de pesos para la ejecución de obras y acciones de infraestructura pública.

Aseveró que, como parte de las acciones prioritarias de la SOP se encuentra la recuperaci ón e infraestructura carretera que fue abandonada por más de tres administraciones .

Dijo que, como parte de los avances el programa 2024, en la primera etapa se ha ejecutado la recuperación y conservación de 598 kilómetros de carreteras estatales y la rehabilitación de 122 km de carreteras federales.

Pavimentamos 201 calles al término del ejercicio 2023 y actualmente tenemos en proceso de mejora 218 calles más dando un total de 419 calles para el benefi cio de la población de 29 municipios en el estado. También informó que durante el periodo antes señalado se destinaron más de mil 445 millones de pesos.

Además, afi rmó que la actual administración fue recibida con 90% de las carreteras en regulares o malas condiciones, de las cuales, un total de mil 930 km han sido recuperados a través del programa rescate carretero.

CUESTIONAMIENTOS

Martín Álvarez Casio (Morena) preguntó cuál es la estrategia que está implementando el gobierno del estado a través de la SOP para la recuperación de las carreteras, cuantos kilómetros se han reencarpetado y cuál es la proyección a corto, mediano y largo plazo en esta materia.

Isadora Santivañez Ríos (PRI) comentó que la Secretaría de Obras Públicas es una de las áreas que más ha fallado en la actual administración estatal, lo cual, aseguró, se debe a la falta de interés por parte del gobernador para generar conectividad en las vías carreteras.

Reiteró que uno de los temas más sentidos de la sociedad zacatecana es el tema de las carreteras las cuales se encuentran en pésimas condiciones.

La legisladora preguntó cómo es posible que a tres años del sexenio únicamente exista un avance el 15% en el tema de las carreteras, además cuestionó al funcionario si el Segundo Piso es necesario, o prioridad sobre la creación, mejoramiento y construcci ón de nuevas vías carreteras que generen conectividad en los municipios.

Agregó que la obra mencionada es innecesaria para la sociedad Jesús Badillo Méndez (PAN), aseguró que no existe ni el 5% de caminos rehabilitados en avance, por lo que preguntó si se cumplir á el compromiso del gobernador del estado en este tema y que sucedió en los últimos tres años en Fresnillo dado que no ha habido inversión alguna por parte del gobierno estatal que sea signifi cativa o de alto impacto a pesar de que el ex presidente municipal es hermano del gobernador.

Exhortó al funcionario a comprometerse ante lobos diputados de las carreteras San José de Lourdes San Jerónimo y Santiaguillo Calera las cuales son de alta relevancia por el fl ujo de personas.

Lyndiana Bugarín preguntó cuál fue el estado en que encontraron a los tramos carreteros en esta administración, así como las condiciones de obras que ahora fi guran como elefantes blancos debido a actos corruptos de administraciones pasadas María Dolores Trejo Calzada (Morena) preguntó cómo se determinó el costo de la obra del Viaducto Elevado.

Dayanne Cruz Hernández (PRI), lamentó que municipios como Luis Moya, Villa González Ortega, Luis Moya y Pánfilo Natera que corresponden al distrito 11 no estén incluidos en la rehabilitación de tramos carreteros, por lo que preguntó si se tienen contempladas algunas obras para reacondicionar las carreteras del distrito 11 y para cuando están programadas, cuántos kilómetros se verían beneficiados y para cuando estarían programados los trabajos.

María Teresa López Hernández (PAN) preguntó cuanto es lo que realmente va a costar la construcción del segundo piso, puesto que dicho presupuesto sería el doble de lo que ejerce la SOP en dos años.

Dijo que el costo de la obra del segundo piso equivale a la construcción de 150 canchas en todo el estado. Preguntó cuál es el beneficio que van a tener las constructoras zacatecanas con la construcción del Viaducto Elevado.

Susana Barragán Espinosa (Verde), preguntó donde se ubicará la construcción de nuevos gimnasios en el estado y los detalles de obras realizadas a través del Programa Migrante 2×1; dijo no tener problema si no obtenía respuesta a sus preguntas en lo inmediato, por lo que las esperaría por escrito.

Carlos Peña Badillo (PRI), preguntó cuántas carreteras podrían construirse con el presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos que serán destinados para el viaducto elevado con la finalidad de atender uno de los problemas más sentidos por la sociedad zacatecana.

Karla Guadalupe Estrada (PAN) recordó que el estado sufre de una crisis de violencia a consecuencia “de una clara inoperancia por parte del gobernador”.

Preguntó cuáles son las obras que tienen el antecedente de una consulta pública que respalda el criterio para considerarla como prioritaria y el número de obras y beneficiarios en la región del cañón de Tlaltenango y la rehabilitación del tramo carretero de Tlaltenango Juchipila.

En su oportunidad, Santo González Huerta (Morena) preguntó cómo se está garantizando la participación de los diversos sectores de la sociedad en lo que refiere a la construcción del viaducto elevado.

RESPUESTAS

En respuesta a los cuestionamientos, José Luis de la Peña Alonso reiteró que, en materia de reparación de tramos carreteros, con base en un análisis previo, la SOP determinó que casi el 90% de la red carretera se encontraba de regulares a malas condiciones al inicio de la actual administración.

Agregó que en los primeros tres años de esta administración estatal se han destinado más de 250 millones de pesos que representan un rescate de mil 930 km carreteros.

Señaló que es difícil que los cambios se noten “a la primera” dado que el 90% de las carreteras estaban en malas condiciones.

En el tema del Segundo Piso, afirmó que se trata de una obra prioritaria, toda vez que en la zona metropolitana se concentra más del 33% de la población (la tercera parte) del estado de Zacatecas y la situación de la movilidad se está convirtiendo en una situación al borde del colapso.

En cuanto al costo del Viaducto Elevado, detalló que previamente se hizo una presupuestación y una comparativa con distintas obras. Dijo importante no confundir a la ciudadanía ya que “no es lo mismo comparar una obra de un puente de hace más de 10 años en otro estado, con un viaducto a valor presente en este estado”.

Dijo que, tras una comparativa con otros viaductos en el país a valor presente, como el Soler Garitas Aeropuerto en Tijuana cuyo valor inicial fue de 10 mil millones de pesos, el monto final estimado fue de 11 mil 566 millones de pesos con una distancia de 9.2 kilómetros de longitud y el costo por kilómetro fue de mil 304 millones de pesos.

El viaducto de Morones Prieto en Monterrey de 17 kilómetros, el costo fue de 20 mil millones de pesos y el costo aproximado por kilómetro fue de mil 176 millones de pesos con un claro de 30 metros.

“El viaducto del eje metropolitano en Zacatecas, tenemos un valor por kilómetro estimado de 1093 millones de pesos, es decir que estamos dentro del costo de este tipo de obras, además de que en la ciudad de Zacatecas tiene un alto grado de complejidad, la mecánica de suelos nos indica que la roca firme la encontraremos de 15 hasta 18 metros de profundidad en el subsuelo”.

También mencionó que además de la instalación del gas natural, está la fibra óptica, drenajes, bóveda, agua potable, electricidad entre otros aspectos que deben resolverse en conjunto con la empresa constructora previo al inicio de dicha obra Recordó que la fecha límite para la entrega final del proyecto es el 10 de noviembre, por lo que en próximos días se darán a la tarea de entregar todas las licencias y permisos los cuales se darán a conocer; una vez concluida esta etapa se dará inicio a la construcción de la obra.

En cuanto a los beneficios de dicha obra, resaltó que habrá mayores bondades en los traslados de la ciudadanía, también señaló que la obra está pensada con miras al futuro ya que si bien el trafico en la actualidad el tráfico no es tan demandante.

El incremento del parque vehicular que aumenta un 3% por año, va a hacer que el bulevar colapse en el año 2027 porque va a rebasar su capacidad y cada vez será más complicado transitar por el bulevar.

Subrayó que el viaducto elevado no es un proyecto rival de Milpillas y no se está dejando de lado ningún sector, sin embargo dijo que el plan de movilidad es necesario para que no se de un colapso a futuro.

Resaltó que dicho plan de movilidad no le da preferencia a los vehículos sino al peatón para que tenga los cruces a nivel, semaforizados, así como buscar la integración de zonas típicas como la colonia Pánfilo Natera, el Ete el Barrio del Niño entre otras que pueden integrarse al Centro Histórico, ya que por muchos años el bulevar ha servido como una barrera para esas dos zonas de la ciudad.

Para finalizar, aseveró que el viaducto elevado va a generar mejores condiciones para las familias y crecimiento económico, así como el incremento de empleos en el estado.