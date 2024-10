Presa Milpillas, un Proyecto con Posibilidades Reales: Rodríguez

“Falta Buscar Respaldo”

Por Nallely de León Montellano

Este jueves, compareció ante el pleno de la LXV Legislatura Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), misma que dio inicio 30 minutos después de lo programado.

En su mensaje inicial, Susana Rodríguez detalló que trabaja con cuatro pilares principales que son: agua, residuos sólidos, cambio climático y ampliación de líneas de conducción, las cuales benefician a más de 800 mil habitantes que pueden contar con agua suficiente y de buena calidad. Asimismo, dijo que a través de acciones para saneamiento y alcantarillado se han beneficiado a más 331 mil habitantes.

Además, destacó la inversión en fuentes de energía limpias, como sistemas fotovoltaicos para beneficio de habitantes de El Salvador, Río Grande y Ciudad Cuauhtémoc y señaló que en lo que va de la actual administración se han perforado 30 pozos y van 79 líneas de conducción en los primeros tres años de la administración.

Destacó que se han instalado cinco jardines polinizadores en cinco municipios del estado, a efecto de contribuir a la ruta de la Mariposa Monarca. Por ello, hizo un llamado a integrantes de la 65 legislatura a sumarse a los esfuerzos de la SAMA para proteger la biodiversidad del estado y construir una cultura del medio ambiente y el cuidado hacia los animales.

Resaltó que la secretaría a su cargo requiere presupuesto suficiente para el desarrollo sostenible e integral y por ello es importante escuchar a la Madre Tierra puesto que las cosas pueden cambiar de un momento a otro.

CUESTIONAMIENTOS

Durante la etapa de cuestionamientos, Georgia Miranda (PVEM) reconoció el trabajo de la SAMA durante la primera mitad de la administración estatal. Preguntó si existen sistemas municipales de agua y que se requiere para su regulación, además cuestionó a la funcionaria sobre las maneras que SAMA ayuda a los municipios en este tema y qué se puede hacer desde el poder legislativo para mejorar la operatividad.

Martín Álvarez Casio (MORENA) preguntó qué estatus guarda el proyecto del relleno sanitario en Fresnillo y que acciones toma la SAMA para prevenir y afrontar el problema de los tiraderos de basura irregulares.

Eleuterio Ramos Leal (PRD) preguntó cuántas plantas tratadoras de aguas residuales hay en Zacatecas, en qué estado se encuentran y cuántas han sido construidas durante el actual gobierno. De igual manera preguntó cuantas plantas potabilizadoras existen, en qué estado se encuentran y si funcionan de manera adecuada.

Jaime Manuel Esquivel (MORENA) preguntó qué acciones se están realizando en el tiradero municipal de Cicacalco en el municipio de Tlaltenango y qué se está haciendo para el municipio de Río Grande para el rescate del Río Aguanaval.

Isadora Santivañez Ríos (PRI) preguntó cuántos municipios han recibido apoyos para pozos y de qué manera; también preguntó por el proyecto de la Presa Milpillas, ya que hasta el momento sigue suspendido, sin embargo, se sigue etiquetando el presupuesto para tal proyecto. En este sentido también preguntó si ya existe certeza para garantizar el proyecto y si ya hay certeza sobre los ejidos donde se va a construir, además de cuestionar a la funcionaria sobre el pago justo a los ejidatarios.

La diputada Renata Ávila Valadez (PT) preguntó a la funcionaria si ha tenido relación con los Ejidatarios de El Teúl de González Ortega respecto al proyecto de Milpillas a efecto de respetar el territorio. También Preguntó su opinión respecto a que varias empresas obligadas a pagar impuesto ecológico no lo han hecho. En el primer año se recaudaron 800 millones de pesos, ahora se recaudarían 300 millones de pesos. Pregunta seguimiento al área natural protegida del semidesierto; relación con empresas mineras; apostarle a ecotecnologías en materia de agua potable.

Ana María Romo Fonseca (MC) preguntó sobre la contaminación minera y la colaboración de SAMA para resolver este problema ambiental y si existen políticas públicas entre municipios y estado para comenzar a trabajar el tema del reciclaje desde casa.

Pedro Martínez (PAN) preguntó cómo se miden los beneficios donde ya se han instalado ecotecnologías y si hay posibilidades reales de que el proyecto Milpillas algún día se llegue a ejecutar.

RESPUESTAS

Al hacer uso de la voz, la funcionaria explicó que los organismos operadores de agua están dentro de las atribuciones de los municipios, Sin embargo, dijo que pueden recibir apoyos a través del Programa Proagua. Detalló que no hay sistemas operadores de agua en todos los municipios, y, además 16 de los ya existentes no funcionan. Mencionó que algunos dependen de alguna parte de las administraciones municipales para administrar el tema del agua, pues estos son autónomos.

Refirió que entre las facultades de SAMA con los municipios está brindar apoyos para el fortalecimiento de los municipios a través de capacitaciones, convenios y en algunos casos perforación de pozos a efecto de mejorar los sistemas operadores de agua. Resaltó que existe una Ley de Alcantarillado que podría ser reformada por la actual legislatura.

Sobre el relleno sanitario de Fresnillo, dijo que diariamente se generan 166 toneladas de desechos. Mencionó que el estatus está dentro del orden federal por lo que no está en manos del estado y el permiso de uso de suelo en la SEMARNAT “sigue atorado”. Por ello refirió que el estatus del relleno sanitario obedece a su clausura ya que es foco de riesgo por incendios provocados en su mayoría por personas que pretenden bajar el nivel de residuos ya que algunos ya se están tirando a nivel de carretera.

Además, expuso que existen 103 plantas tratadoras de las cuales el 40% están fuera de operación y 36 más trabajan con deficiencias. Mencionó que no se han construido nuevas plantas ya que el costo asciende a los 40 millones de pesos. Detalló que ya se han iniciado algunas gestiones con CONAGUA y entre los proyectos existe uno por 500 millones de pesos para la rehabilitación de plantas tratadoras en todo el estado.

Sobre las plantas potabilizadoras, mencionó que hay 92 de estas en todo el estado. Reconoció que es un tema que debe atenderse con urgencia debido a que ya no es solo construir los pozos sino agregarles la planta potabilizadora debido a que las perforaciones son cada vez más profundas y se obtiene agua con metales pesados.

Mencionó que a las nuevas plantas potabilizadoras se les está agregando paneles solares y se hizo una transición de uso de energías limpias y ya se están contemplando para todos los proyectos.

Dijo que el tema de Cicacalco está detenido ya que la PROFEPA tuvo que clausurar y hay un litigio actual por más de un millón de pesos de multa. Dijo que la falta de operación de los rellenos sanitarios es un problema, sin embargo, es responsabilidad directa de los municipios. En el caso del relleno sanitario de Tlaltenango, comentó que diariamente se registran 22 toneladas, por lo que es un problema más por atender. Mencionó que el gasto por tirar los residuos en otros lados asciende a un millón de pesos al mes.

Sobre el rescate del Río Aguanaval, comentó que es un proyecto pendiente para subirlo a la federación y bajar recursos ya que, señaló, no es un problema que se pueda manejar de manera discrecional. La funcionaria resaltó que el tema más importante de Río Grande, es el saneamiento.

Respecto a la ejecución real del proyecto Milpillas, afirmó que existen posibilidades reales, sin embargo, es importante que los zacatecanos cierren filas para que el proyecto se ejecute ya que, señaló, que no se pueden seguir sobreexplotando los mantos acuíferos. Mencionó que el proyecto está en manos de SAMA y pidió apoyo para compartirlo y buscar respaldo.

Sin embargo, reconoció que el tema de los ejidos no está al 100% porque el estado apenas adquirió 20% y no se siguen los protocolos adecuados y la federación no tiene documentación fehaciente al respecto, por lo que, admitió, se está partiendo prácticamente de cero con dicho proyecto.