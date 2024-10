Mi Jardín de Flores

Tienen que Apoyar a la UAZ

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Lamento lo que le ha pasado al PAN. Iba bien, me tocó la fortuna de verlo crecer, logramos la Presidencia, llegamos a 207 diputados, más alcaldes que nunca, más gobernadores que nunca, más diputados locales que nunca, y de repente para abajo. ¿Qué le pasó al PAN? Se entregó al gobierno, Calderón se apropió del partido, era jefe de Estado y jefe de partido. Eso es un error, echó a perder la vida del partido: Manuel Espino Barrientos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 11 de Octubre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Tarde de Terrorífica de Perros

AFORTUNADAMENTE los narcos traían mala puntería, que si no, hubieran hecho una matazón de policías; como hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica, la tarde de ayer fue de terroríficos perros: narcos que tripulaban una camioneta Honda CR-V, por la avenida Lázaro Cárdenas, colonia Condesa, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, les dispararon a efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pero de inmediato obtuvieron respuesta por parte de los uniformados y comenzó el terrible enfrentamiento.

LA BALACERA paró los pelos de punta a automovilistas y transeúntes, que a eso de las 2:00 de la tarde pasaban por el lugar; a los estatales preventivos se les unieron efectivos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicano y policías municipales, provocando más pánico todavía, pero no había de otra más que entrarle.

FUE ENTONCES que los narcotrafi – cantes ya no querían queso si no salir de la ratonera, pues hasta chocaron contra tres carros estacionados; uno de sus compinches resultó herido y no pensaron en él: lo abandonaron, lograron romper el mal elaborado cerco y escaparon: ya no les vieron ni el polvo.

EL narcotrafi cante herido se rindió, entregó su arma, y fue llevado al Hospital General, por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil; le pusieron vigilancia extrema para evitar que sus compinches lo fueran a ‘rescata’r.

ASÍ fue como terminó el enfrentamiento; es de esperarse que el detenido confi ese a que cártel pertenece y de información de casas de seguridad, a qué cártel pertenecen y nombres y apodos de sus compañeros y superiores.

AYER fue un día bueno para las fuerzas del orden, pues además de la detención del narco, efectivos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, localizaron y destruyeron un narcocampamento, aunque no hubo detenidos y por segundo día consecutivo no hubo asesinatos”.

-AY, ojalá y así sigan para que pronto recuperemos la paz y la tranquilidad prometida-.

-OJALÁ y así sea, pero sucede que luego vienen rachas de 2 y hasta de 4 o más asesinatos; venimos arrastrando tantos homicidios que al término del sexenio de mi ‘cabecita de algodón’, quedamos en tercer lugar, entre los estados más peligrosos del país-.

-Y TAMBIÉN andamos pésimamente mal en desapariciones forzadas, en economía, turismo, desempleo, campo, carreteras llenas de baches y un gobernador ‘necio’ como bien lo dice el diputado local y presidente del CDE del PRI, Carlos Peña Badillo-.

-ES COMO dicen en Campeche cuando las cosas pintan mal: ‘Nos cagó el loro’; a los zacatecanos nos fue muy mal con ‘El RaTello’, pero peor no está yendo con ‘El Holgazán’, hasta los constructores se quejan, no hay obra pública puros parches aquí, allá y acullá-.

-SÍ, CON Alex fueron 5 años de saqueo e impunidad, pero con David van a ser 6-.

La PresidentA Sheinbaum, Anunció el Bachetón.

-Y HABLANDO del mal estado de las carreteras, la presidentA doña Claudia Sheinbaum, informó, como lo publica hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la restauración de 44,574 kilómetros de carreteras en todo el país: la inversión será de 4 mil millones de pesos-.

-SÍ, YA vi que el programa se llama ‘Bachetón’, entonces yo creo que esto ya valió ‘Chetos’-.

-¿POR QUÉ, si la Sheinbaum sí cumple?-.

-PUES POR eso: ahora David menos va a continuar tapando baches y le va a pasar la bronca del bacheo, a la PresidentA Sheinbaum, y como es en todo el país, si se ve por el abecedario, ya nos amolamos, Zacatecas inicia con la última letra del abecedario-.

-NO LO creo, ya sería el colmo, el Bachet ón arrancará el mismo día en todo el país: parejitos como en la danza-.

-PUES ojalá, porque los baches no sólo están ocasionando muchas volcaduras de vehículos particulares y camiones de carga, sino hasta muertes-.

-YO LE tengo mucha fe a la Dra. Sheinbaum, es una mujer muy preparada, científica, harto inteligente, honesta y quiere mucho a México: tan honesta que vivió en un departamento, a pesar de que fue servidora pública de alto nivel y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y siempre ha sido austero, en cambio vean a los señores Monreal: dueños de grandes ranchos, hoteles, residencias, gasolineras, constructoras y no sé que tantos otros negocios; irán con mucho equipaje a rendirle cuentas a mi Padre Dios y entonces sí vendrá el arrepentimiento, pobres-.

La UAZ en las Últimas

–PUES QUE nuestra alma mater (la Universidad Autónoma de Zacatecas) ahora sí está en graves problemas: apenas tiene dinero para pagar los meses de octubre y noviembre, lo dijo el rector Rubén Ibarra Reyes, y hoy lo ratifi ca el Ángel Román Gutierrez, secretario general de la UAZ: Se arrastra una deuda histórica con el ISSSTE de 3,500 millones de pesos-.

-CADA AÑO es lo mismo y siempre logran el apoyo del gobierno estatal y federal para cumplir con sueldos, aguinaldos, primas y demás-.

-PUES dicen que El Holgazán. ahora sí está renuente en apoyar: que primero le sacan un pedo que un peso-.

-ENTONCES será el gobierno federal porque ni modo que la cierren-.

-¡AH NO, ni madres, entonces sí armamos otra revolución!-.

Frijoleros Exigen Nuevo Precio de Garantía

PRODUCTORES de frijol acudieron a la Cámara de Diputados y se entrevistaron con los legisladores Alfredo Femat Ba- ñuelos y Jesús Padilla Estrada, para pedir su intervención y los apoyen para obtener precio de garantía para su producto que están a punto de cosechar.

PIDE SE les pague a 26.00 pesos el kilo, pues en este año sus costos se elevaron mucho y, terminaron endeudados.

-ESTO es año con año, la inflación siempre ha existido y ya comenzaron con el estira y afl oje, jodido el ciudadano de a pie que no tiene manera de defenderse: por eso cientos de miles de zacatecanos comen una sola vez al día y con mucho trabajo-.

-LOS productores son los que se friegan de sol a sol y, la verdad, ganan poco en comparación con el coyote, que con precio o no de garantía se aprovecha de la necesidad del campesino y le paga su producto a como se le viene en gana, por eso tienen grandes camionetones del año y son muy ricos-.

-PUES se deberían de organizar y distribuirlo ellos mismos-.

-QUE LE den valor agregado al frijol, lo empaqueten y lo distribuyan en todos los supermercados y tiendas del país, que ellos sean sus propios coyotes; yo creo que don Fernando Galván Martínez sería la persona idónea para organizarse y acabar con el coyotaje, es muy listo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.