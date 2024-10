Pide Carlos Peña Herramientas y Apoyos Para Médicos y Enfermeras, sí Queremos Mejor Salud

En la comparecencia ante la LXIV Legislatura del Secretario de Salud, doctor Uswaldo Pinedo Barrios, el Diputado local y Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo reconoció que así como se hacen esfuerzos en el sector salud, hay muchas carencias y la ineficiencia tiene que ver con que los médicos y enfermeras requieren herramientas y apoyos para cumplir bien sus funciones.

El Diputado Peña Badillo enfatizó que la salud es un tema y un reto prioritario, permanente y constante, donde cada administración estatal diseña una estrategia para atender, a través de su Secretario de Salud, el fortalecimiento y acompañamiento para defender, cuidar y salvaguardar la vida de las y los zacatecanos.

En este sentido, recordó las obras que se realizaron en las administraciones estatales anteriores como la creación de hospitales comunitarios, generales y de especialidades, inversión en tecnología para la atención especializada y equipamiento permanente, ambulancias para los municipios, tomógrafos y mastógrafos, gestión permanente para nuevos hospitales y clínicas en el Estado y la atención de la pandemia por COVID-19.

Por ello, el legislador cuestionó al Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, sobre ¿cuál es el sello y la responsabilidad que ha asumido al frente de la Secretaría de Salud, o cómo describe la gestión en esta administración? Porque la salud, dijo, es un tema que no amerita experimentos, con el que no se puede jugar y en el que no se puede arriesgar.

El Diputado Carlos Peña Badillo subrayó que en la actual administración estatal, la Secretaría de Salud cuenta con subejercicios en el recurso federal, además de que no cuenta con proyectos auténticos y siguen presentando los planes que se hicieron en otros sexenios.

El pasado no se trata de eludirlo sino de aprender para equivocarse menos, sobre todo cuando se asume con responsabilidad que hay cosas que se pueden corregir.

En el Sector Salud faltan recursos, herramientas y equipo, el personal organiza colectas para ayudar a los pacientes y sus familias, sostuvo Peña Badillo.

Además, subrayó que en el área de pediatría, la gestión del Dr. Uswaldo Pinedo Barrios ha sido la que más protestas ha registrado, por lo que preguntó ¿a qué se debe. Falta de recurso, trato, atención, su equipo no le ayuda, la incorporación al IMSS Bienestar. Ahora si podrán atender el desarrollo de la salud en Zacatecas?.