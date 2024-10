Mi Jardín de Flores

Sigue el Festival de Asesinatos en la Calle

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

De un millón 710, 401 habitantes que hay en el estado, 54%, es decir, 923 mil 616 zacatecanos no cuentan con seguridad social y constituyen el sector mas vulne- rable, mientras que 46% restante, 786,785 tienen seguridad social: Uswaldo Pinedo Barrios.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 15 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sigue la Violencia, la Inseguridad, el Terrorismo

PUES luego de un domingo violento y sangriento con cuatro asesinatos y dos heridos de bala, hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos narra el terror que vivieron ayer lunes nuestros hermanos de Jerez y Fresnillo, la cuna de los hermanos Monreal Ávila”.

-¡AY, DIOS de mi Vida, cuánto dolor!, los malos organizados hacen sufrir mucho a nuestro pueblo, porque tenemos un gobierno inepto que no ha podido regresarnos la paz y la tranquilidad prometida, cuando don David andaba en campaña pidiendo el voto que luego lo llevaría a Palacio de Gobierno, sólo para hundir más a Zacatecas-.

-EL DAVID con su Teatro de Calle y los narcos con sus ‘Asesinatos en la Calle’, los dos igual de nefastos y nocivos para este pueblo zacatecano que no termina de pagar con su sangre, la ineptitud de sus dos últimos gobernadores-.

-AHORA fue en Jerez en donde ‘El Festival Internacional de Asesinatos en la Calle’, continuó desde las 7:00 de la mañana con una tremenda balacera y la explosión de un artefacto explosivo frente a Palacio Municipal, provocando heridas en cinco personas, entre las que se encuentra un niño de 10 años, una mujer, un taxista, además de varios vehículos dañados.

LOS NARCOS, para evitar ser perseguidos, arrojaron ‘ponchallantas’ en tramos carreteros de Jerez y Fresnillo. Policías de investigación se dieron vuelo levantando casquillos de armas de grueso calibre; todo esto fue confi rmado por el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, en entrevista colectiva con medios de comunicación confi rmó todo lo aquí comentado; además de que cámaras de vigilancia registraron cuando los narcos huyeron hacia el municipio de Tepetongo, por lo que las fuerzas armadas llevaron a cabo operativos en ese municipio y Jerez, Fresnillo, Calera y Morelos”.

-¿Y A cuántos malos organizados atraparon?-.

-A NINGUNO-.

-YA LO dijo David Monreal: ‘son muy organizados e inteligentes’, tanto que superan a las fuerzas armadas del Estado, ¡ver para creer!-.

Y EN la cuna de los hermanos Monreal, narcos del cártel de las cuatro letras (CJNG) Cartel Jalisco Nuevo Generación, tapizaron la ciudad con narco mantas en las que salen varias fotos de delincuentes y el siguiente mensaje:

ESTOS SON LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS, SECUESTRADORES Y EXTORCIONADORES QUE COBRAN CUOTA A GANADEROS Y COMERCIANTES EMPIEZA LA LIMPIA DE ESTOS MUGROSOS Y LOS QUE APOYEN ATTE: CJNG

-LO QUE causa la desinformación: al no informar a la prensa lo que las narcomantas decían, trascendió que los narcos amenazaron a las autoridades, pero pues no fue así, traen pleito casado con otro grupo, o los ahí denunciados delinquen por su cuenta-.

-ES HORA de que el David se ponga las pilas, si no que mejor pida licencia y se vaya a sus ranchos a sembrar yerba y engordar ganado, que es lo suyo, ya estando ahí que construya un segundo piso a uno de sus ranchos o a todos y así nadie podrá reclamarle nada- .

Amarga Realidad: Sin Seguridad Social 923,616 Zacatecanos

NO CABE la menor duda: los dos últimos gobernadores que hemos tenido en Zacatecas, lo han hundido más en la desgracia; y no me refi ero exclusivamente a la violencia e inseguridad que han fl orecido en las administraciones de ‘El RaTello’ y ‘El Holgazán’, sino también en lo económico, político y social: en todos los rubros importantes habidos y por haber, ocupamos los últimos lugares en el país.

EL Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud de Zacatecas, acudió a la Cámara de Diputados para informar lo que todos sabemos: casi un millón de zacatecanos no contamos con seguridad social”.

-¿UN MILLÓN de zacatecanos sin seguridad social?-.

-SEGÚN las cifras que dio el Uswaldo, la cantidad exacta es de 923,616, por eso dije que casi un millón de zacatecanos sin asistencia médica, estamos tan mal atendidos que ha habido muertes hasta por diarrea.

EL USWALDO reconoció que hacen falta médicos especialistas; también le dio fuerte raspón a El RaTello, al dar a conocer que los hospitales comunitarios que construyó El Monris en su gobierno (1998-2004), El Nariz de Cacahuate los desatendió y algunos los dejó en ruinas.

-TOTAL: en seguridad social también estamos muy mal-.

A ver si Diciéndolo en Inglés Pega el Evento

EL REY del turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, cree que en el país hay mucha gente rica como David Monreal Ávila, que pueden rentar el carísimo hotel Quinta Real para llevar a cabo sus festejos, sobre todo las bodas.

-SÍ HAY gente muy rica en Zacatecas, incluso más que los Monreal pero no hacen tanto alarde y sus fi estas de postín son en ranchos, haciendas o quintas: y son fi estononones con música viva, comida y vinos de lo mejor, de acuerdo a nuestras costumbres-.

EL DAVID le celebró sus quince años a su hija Camila en el hotel Quinta Real a toda pompa porque los millonarios gastos los cargó al erario, es decir, el pueblo pagó el fi estononón, como también pagó la fi esta de 15 años de Fernanda, hija del Saúl Monreal, hoy senador de la Rep ública, que ya se ve como sucesor del David.

PUES hoy martes nuestro Diario Página Zacatecas publica que el Le Roy, en su calidad de secretario de Turismo de Zacatecas, se asoció con los directivos del Hotel Quinta Real para llevar a cabo la primera edición de My Wedding Day, durante los días 16 y 17 del próximo noviembre, pues Le Roy quiere que todos los ricos del mundo con sus parejas vengan a casarse a Zacatecas

-BUENO, a lo mejor es gente que le guste ver correr sangre y por eso quieren casarse en Zacatecas para divertirse como enanos: ¿cómo sabemos si es gente que le guste la acción del crimen organizado y quieren ver en vivo y a todo color el estallamiento de artefactos a los que este gobierno confunde con tanques de gas?

-EN FIN, hay gente para todo: comer asado de boda estilo Zacatecas o asado de boda Jerezano, mientras los narcos organizan balaceras y explosiones de artefactos en vivo y a todo coloren el ruedo del Hotel Quinta Real.

ABAJO, atestado de novios celebrando su My Wedding Day, y la parte alta lleno lleno de narcos: mitad de un cártel y mitad de otro cártel enfrentados con puro cuerno de chivo, hasta no quedar uno vivo, mientras los novios y los invitados manchados de sangre festejan el ensangrentado cuadro lleno de cadáveres; eso sería sacarle provecho al narco; hay gente rica muy extravagante a la que le gustan las emociones fuertes.

-¡ESO!, yo he sabido que mujeres buchonas (amantes de los narcos) les gusta hacen el amor en medio de balaceras, porque eso les provoca fuertes y continuos orgasmos; si, para todo hay gente y el Le Roy le apuesta al Turismo de Romance (y del orgasmo)-.

– EL LE Roy, para cerrar el círculo, debería de hacer otro evento: el del divorcio a la fast track: Divórciese al Instante en Zacatecas, festeje su libertad con una callejoneada y mezcal zacatecano: los balazos, cortesía del cártel del Noreste.

-NO LES dé ideas, doña Petra-.

-ESTOY segura que vendría mucha gente de billetes a ver cómo operan los inteligentes y organizados amigos del gobernador David Monreal.-.

-¡DÚDENLO!-.

-OJALÁ y My Weddy Day, sea un éxito y para que al Le Roy no se le ocurra hacer un evento para atraer narcos, que es lo que rifa en Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.