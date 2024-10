Mi Jardín de Flores

Continúa el Narco Festival Internacional Asesinatos en la Calle

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hay una situación muy preocupante que desde la pandemia se ha generado y que es el caso de cuando un zacatecano muere en Estados Unidos o enferma o está en fase terminal y muchas veces los familiares no van por el cuerpo o quieren ir a ver al enfermo pero muchos de ellos no tienen la visa y realmente batallan mucho para que les den un aviso humanitario para que puedan ir por el cuerpo, y es un calvario porque aparte del dolor de haber perdido a un hijo pues todavÌa el tener que hacer todos los trámites para que le den el permiso para traer el cuerpo, es algo muy preocupante: Alfredo Femat Bañuelos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 16 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Continúa el Festival Internacional de Asesinatos en la Calle

EL TURISMO ‘macabrón’ que nos visita en este ‘Narco Festival Internacional de Asesinatos en la Calle’, debe de estar feliz, pues las ejecuciones y ríos de sangre continúan, así como las privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones forzadas y, como postre, la impunidad, ¿qué otra cosa pueden pedir con el mismo boleto? ¡Nada!”.

-ES USTED muy irónico, don Roberto-.

-MÁS QUE irónico, realista, madre Teresa, las balaceras y la explosión en Jerez de un artefacto -similar con el que los narcos despidieron la Fenaza 2024-, que ocasionó que cinco personas fueran hospitalizadas, entre ellas un niño de 10 años y una mujer y que ningún narco haya sido detenido, nos deja ver que tenemos una policía y un gobierno de caricatura: por cierto, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, secretario general de Gobierno, no ha comentado nada, tampoco el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; ambos están muy calladitos y le han pasado la estafeta al francés Cristian Paul Camacho Osnaya, fi scal general de Zacatecas, quien ha ganado credibilidad, pues ‘Gustavito’ y el ‘Yéneral’, la perdieron gacho-.

Secuestrado, Torturado y Asesinado

CONTINUANDO con el narco Festival Internacional de Asesinatos en la Calle’ ayer martes, un hombre no identifi cado, que bien pudo haber sido turista, fue secuestrado, torturado, asesinado a balazos y su cadáver arrojado a la orilla de la carretera federal 49, que el secretario de Seguridad Pública, general Arturo Medina, presume vigilar las 24 horas del día.

EL CUERPO fue arrojado al fi lo de las 11:00 de la mañana, con total impunidad, pues ninguno de los delincuentes ha sido detenido”.

-Y, COMO dijo don Teofi lito -contesta doña Petra-: ni será detenido, en Zacatecas impera la impunidad: no detienen a los asesinos Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y a su esposa ‘Susy’, tampoco al defraudador Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, que defraudó al Patronato de la Fenaza, 60 millones 100 mil pesos, ni al exgoberladrón Alejandro Tello Cristerna, quien según su sucesor David Monreal robó al erario 2 mil 900 millones de pesos, menos van a detener a delincuentes que no están identifi cados: son una caterva de inútiles-.

No Ceden las Privaciones Ilegales de la Libertad, ni las Desapariciones Forzadas

LOS SECUESTROS tampoco ceden: dos hermanas se encuentran desaparecidas; hoy miércoles 16 de octubre, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de: EMILY LEILANI MORALES GONZÁLEZ de 13 años, y MAYRA PATRICIA MORALES GONZÁLEZ, desaparecidas forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 14 de octubre del presente año.

TAMBIÉN DESAPARECIÓ forzadamente la quinceañera ANDREA NATALY ALANIZ DE LA CRUZ, el pasado 14 de octubre del presente año en Fresnillo, Zacatecas, cuna de los hermanos Monreal Ávila.

OTRA NIÑA desaparecida forzadamente, es KARLA NAYELI MARTÍNEZ SALCIDO de 18 años; ella desapareció también el 14 de octubre en Guadalupe, Zacatecas.

MIENTRAS que a DAVID GONZÁLEZ RODRÍGUEZ de 29 años, delincuentes armados lo privaron ilegalmente de la libertad y de manera violenta ayer martes 15 de octubre del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

OBVIO, tampoco hay detenidos así está la violencia y la inseguridad en Zacatecas, mientras que el pueblo sufre las consecuencias, el narco goza de protección y el gobierno se muestra pachurro y valemadrista”.

Ernesto, en Calidad de Chafa Espantapájaros

-PARA PRESUMIR que está trabajando y que los exgobernadores don Alejandro Tello Cristerna y don Miguel Alonso Reyes están en la mira de don David Monreal, el fl amante secretario de la Función Pública, el joven Ernesto González Romo, los acusó de corrupción y, dijo, en rueda de prensa, que va por ellos.

-SÍ, LOS multimillonarios actos de corrupción denunciados últimamente por el amigo de David y enemigo del general Medina Mayoral -que no son más que añejos refritos- ya van a cumplir un mes que los reveló y… aquí no ha pasado nada: Ernesto González quedó como un vulgar e inofensivo espantapájaros del que todo Zacatecas se ríe, no hay que olvidar que él descubrió la llamada estafa legislativa por más de 200 millones de pesos en cuanto Alex dejó la gubernatura y.. ¡no ha pasado nada!, es más, ya hasta la olvidó: David lo puso ahí sólo para aventar caca a dos manos, a quienes David le ordene: .friégate a este y al otro, a los demás no me los toques.

– -COINCIDO con usted, don Roberto, yo también creo que lo único que quiere o puede hacer el Ernesto es chamuscarlos política y socialmente, claro está, siguiendo las órdenes del David, a quien lo único que le interesa es construir el segundo piso del bulevar Metropolitano y tan tan-.

-PUES SE le está pasando el tiempo y sigue sin iniciar la construcción de su elefante blanco y muy difícilmente lo terminar ía en los dos años y 10 meses y días que le quedan de su gobierno, por lo que su sucesor -o sucesora- le tocaría endeudar nuevamente al estado para terminarlo; esa obra saldría más cara que lo presupuestado y será, de llevarse a cabo, el Waterloo de David Monreal, saldrán corruptelas al por mayor. Al tiempo.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.