Mi Jardín de Flores

La Desfachatez de Rodrigo Castañeda

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En el gobierno anterior cerraron más de 4 mil empresas por la inseguridad, hoy Zacatecas está recuperando la confianza... Estamos en primer lugar de ocupación: Rodrigo Castañeda Miranda

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 17 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D.Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Vaya Desfachatez del Rodrigo Castañeda

SABÍA que era trompudo, pero no tan puerco”.

-¿A QUIÉN se refi ere, doña Petra?-.

-A RODRIGO Castañeda Miranda, que trató de sorprender a los diputados y al pueblo de Zacatecas, con cifras de prosperidad muy jaladas de los pelos y con inversiones que sólo su distorsionada mente existen, ¡ay, no, yo no sé de donde el David sacó a ese mono platanero tan mentiroso.

TODOS vemos el desempleo que existe en el estado, que la mayoría de las empresas pagan sueldos bajos y el tal Rodrigo dicen que “vamos muy bien”, ¿en qué cabeza cabe?”.

-RODRIGO no mintió, doña Petra, dijo la verdad: a él y a todo el Gabinete les va excelente, tanto que los secretarios ganan más que la propia presidenta Claudia Sheinbaum -tercia don Roberto-.

ENTONCES mal haría Rodrigo en decir “vamos mal”, él se refería al Gabinete del gobierno estatal, de directores pa’rriba. Lo que sí le echó mucha caca al gobierno anterior, al asegurar que en la administración de Alex ‘cerraron más de 4 mil empresas por la Inseguridad, y hoy Zacatecas está recuperando confi anza’.

SE ME hacen muchas, ahí sí Rodrigo se la jaló, los diputados debieron obligarlo a hacerse la prueba antidoping, yo creo que se las tronó a le llegó al ‘polvito vacilador’; sabemos que Alex hizo un mal gobierno, pero que en su quinquenio hayan cerrado 4 mil empresas, son muchas ¿de cuántos empleos estamos hablando?, ¿les parece bien 20 empleados en promedio?

-SON POCOS empleos, hay empresas que cuentan con cientos y hasta miles de empleos, pero, bueno, ponga usted 30 empleos en promedio por empresa: 4,000X30=120 mil empleos perdidos, perdón, pero sí el Rodrigo se la chupó él solito.

-TAMBIÉN hay empresas que tienen 11, 12 trabajadores, ¿no?

-BUENO, se dice que ‘los segmentos empresariales se miden en función del número de trabajadores: la micro, es aquella que ocupa de 2 a 9 trabajadores; la pequeña empresa es la que ocupa de 10 a 49; la mediana de 50 a 199 y la grande de 200 a más trabajadores, ¿a que empresas se referiría el señor secretario de Economía, don Rodrigo Castañeda? .

VÁMONOS a lo bajito: 10 trabajadores por empresa: 4,000X10=40 mil empleos perdidos en el quinquenio de don Alejandro Tello, ¿cuántos empleos dice don Rodrigo que este gobierno ha atraído?”.

-DIJO que 19,000 empleos-.

-BUENO, como dicen los abogados ‘supongamos sin conceder’, que en los próximos 3 años, el actual gobierno atraiga otros 19,000 empleos ni así don David recuperaría los que se perdieron en el gobierno de don Alejandro: 40,000-.

-Y ESO si fuera cierto, lo que dice el Rodrigo, porque la realidad es otra: Zacatecas está en penúltimo lugar de ‘Variación porcentual de patrones nuevos registrados ante el IMSS, por delegación estatal, acumulada 2024, con menos de -2.84%; o sea que en este año se siguen perdido empleos, pinche Rodrigo tan mentiroso; y hoy precisamente nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica esa información: Zacatecas en penúltimo lugar y a pierde y pierde empleos, esa es la realidad.

YO NO sé, la verdad, que tienen los diputados en las venas, debe ser atole, porque si fuera sangre la que les corriera, ya se hubieran parado de pestañas para exigir la renuncia de ese supermamón del Rodrigo que, con toda la desfachatez del mundo, les jugó el dedo en la boca a los diputados. Quesque ha atraído ¡19 mil empleos!, ¡que no mame, que se lo crea su abuela!”.

PERO además, con esa cantidad de empleos ni siquiera se ‘recuperan los que se perdieron con ‘El RaTello’, como él lo afi rma, si yo fuera diputada lo hubiera encarado y desenmascarado: “¡no sea usted pinche mentiroso, no venga usted aquí a burlarse del pueblo, nosotros somos sus representantes y no permitimos que usted venga aquí a este recinto a burlarse de quien le da de tragar, no sea usted imbécil; al pueblo se le respeta y le exigimos informe con veracidad la situación real por la que estamos pasando los zacatecanos o le hacemos juicio político!-.

-¡ESO DOÑA Petra, láncese para diputada para que sea usted la voz que sí representa al pueblo!-.

Le Pegó Duro a El RaTello

-EL RODRIGO, sin mencionar a ‘El RaTello’, le dio hasta por las orejas y les contó a los diputados que ‘desde 2016 hasta el término de la administración anterior, Zacatecas no recibió una sola inversión industrial por falta de confi anza de los empresarios para invertir en el estado: ‘Tan sólo en 2020, Zacatecas experimentó una pérdida neta de 406 millones de dólares en inversión extranjera directa’, subrayó.

PERO así como le echó caca al gobierno anterior, así se la tragó al asegurar que: ‘En materia de actividad industrial, el estado es el número uno en el país’”.

-¡AH JIJO, no cabe duda de que Rodrigo sí andaba jalado!-.

En Aguascalientes sí Piensan y Actúan en Grande

-TODOS los días, antes de salir, leo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y me llamó la atención la nota de un evento automotriz llamado, la cuarta edición del North America Automotive B2B Meeting, uno de los eventos más importantes de la industria automotriz: ‘Más de 100 empresas de 12 países juntas en el evento más importante de la Industria Automotriz en Aguascalientes’.

AL EVENTO se espera la asistencia de más de 20 mil personas provenientes de toda la República Mexicana y de 12 países.

EL EVENTO se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre en el Complejo Tres Centurias; y que dentro de los principales expositores y compradores que estarán presentes, destacan Mercedes Benz, Nissan, Stellantis, Daimler, JAC, John Deere, Bosch, Foxconn, Continental, Marelli, Autolite, Eaton, Rassini, Brose, Jabil, Bocar, entre otros.

SEGÚN el presidente de la CAPIM, René Mendoza, estarán presentes más de 100 compañías del ramo automotriz, las cuales esperan concretar cerca de 650 órdenes de compra por un valor superior a los 3 mil 900 millones de dólares, por lo que invitó a los interesados a completar su registro en la página web https://new.capim.com.mx/registro. .

Y ME quedé pensando: ¿por qué un estado tan chiquito como Aguascalientes piensa y hace las cosas en grande, mientras que Zacatecas que es un estado grande piensa y hace las cosas en chiquito?..

-¿A QUÉ se refi ere en concreto?-.

-PUES a todo lo que organizan en el vecino estado: por ejemplo la Feria de San Marcos, la Feria del Dia de Muertos, su industria automotriz… todo en grande.

EN cambio acá en Zacatecas, el Le Roy hasta se caga de gusto por su evento pedorro llamado My Wedding Day, que porque quiere impulsar el Turismo de Romance que, la verdad, no vale tres cacahuates, están mil veces mejor las bodas de Jerez, esas sí me gustan y llevan gente ¿qué es esa jalada de My Wedding Day?, méndigo Le Roy, hasta se le frunce la boca cuando dice .My Wedding Day., jajaja…

-ESTE gobierno necesita pensar y hacer las cosas en grande: tenemos oro y plata y no somos capaces de darle valor agregado como, por ejemplo, en Taxco, Guerrero; la otra vez vi un documental de Dubai: venden oro en máquinas, bueno, hasta tienen oro comestible y…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.