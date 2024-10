Lluvia, Fuertes Vientos y Caída de Barda Retrasan Reapertura Alberca: Núñez

“No hay Fecha Para Entrega de la Olímpica”

Por Miguel Alvarado Valle

Javier Núñez Orozco, titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), reveló que pese a que la entrega y reapertura de la Alberca Olímpica de Zacatecas estaba programada para mediados de este año, se pospondrá sin una fecha determinada debido a retrasos ocasionados por las condiciones climatológicas y la complejidad de los trabajos de rehabilitación.

Mencionó que aunque la primera etapa del proyecto ya ha sido concluida, las recientes lluvias y fuertes vientos afectaron el progreso en las obras, lo que ha obligado a las autoridades a ajustar el cronograma inicial.

“Sabemos que no es una excusa, pero estas condiciones son realidades que enfrentamos y que complican el progreso de la obra. Nosotros teníamos previsto que se entregara en mayo, pero debido a las lluvias fue muy difícil que se reaperturara y pues, obviamente, nosotros no íbamos a recibir algo de una empresa que no estaba terminada”, afirmó.

Detalló que esta primera etapa, que consistió en la rehabilitación del vaso de la alberca y la techumbre, ya ha sido completada, pero que aún falta concluir los trabajos enfocados en la remodelación de los baños y otros aspectos.

“Ahorita ya estamos en la segunda etapa que es la remodelación de los baños. Para nosotros es muy prematuro dar una fecha posible de reapertura, hay que considerar que debido a las condiciones del clima, se cayó una barda y eso lo retrasó”.

A pesar de estos contratiempos, Núñez Orozco resaltó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la rehabilitación se realice bajo los más altos estándares de calidad. Asimismo destacó que todo el proceso de inversión y las decisiones que se han tomado respecto a las obras están completamente transparentados.

“Cualquier cuestionamiento respecto al uso de los recursos lo podemos responder sin problemas. Estamos dispuestos a transparentar todo si así la autoridad nos lo requiere”, indicó.

Indicó que hasta el momento, la inversión realizada en la primera etapa asciende a aproximadamente 10 millones de pesos, resaltando que dicha cantidad ha sido destinada principalmente al vaso de la alberca, la techumbre, las paredes perimetrales y algunas áreas.

No obstante, Núñez Orozco señaló que todavía no se tiene una cifra final sobre el costo total del proyecto, ya que aún falta concluir la segunda etapa, “nosotros queremos hacer una buena rehabilitación de los baños y no solamente darle una manita de gato”.