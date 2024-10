Mi Jardín de Flores

Sigue el Narco Festival Internacional de Asesinatos en la Calle

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la Presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco, y que puso al frente de esta guerra a un narcotrafi cante:Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 18 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sigue el Narcofestival Internacional de Asesinatos de Calle 2024

PUES con la ‘novedad’ -que no es novedad, sino costumbre- que las ejecuciones en la capital de estado, no paran desde que inició el ‘Narcofestival Internacional de Asesinatos de Calle 2024’, y ayer se cometieron dos -abre los comentarios don Roberto, quien continúa: .

EL PRIMER asesinato se cometió en el céntrico y concurrido Parque de la Encantada, la tarde de ayer jueves alrededor de las 14:00, cuando la víctima paseaba por el lugar

A ESA hora, un solitario matón a sueldo encapuchado lo sorprendió y, en corto, le disparó a quemarropa; la víctima cayó al piso y el asesino corrió, abordó un vehículo que lo estaba esperando y a los pocos segundos desapareció, ante la ausencia de los guardianes del orden.

POCO después llegaron paramédicos que todavía lo encontraron con vida y, en calidad de urgente, lo trasladaron al Hospital General en donde, a los pocos minutos, el hombre falleció al no soportar las herida de bala; minutos después, empleados de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, llegaron por el cadáver de la víctima y lo llevaron a la morgue para la necropsia de ley. Obviamente, no hay detenidos.

POCO más tarde, al fi lo de las 16:00 horas, sucedió la segunda ejecución en la capital del estado: un trabajador de la vulcanizadora ubicada en la avenida Ferrocarril, colonia Pánfi lo Natera, se encontraba laborando cuando un narcosicario llegó y lo acribilló, el matón a sueldo huyó en un vehículo y, en la primera esquina, dio vuelta y desapareció; paramédicos llegaron minutos después pero nada pudieron hacer ya que el hombre había muerto; trascendió que el cobarde asesinato se cometió por no pagar al narco la ‘plaza’”.

No Fueron dos los Asesinatos Sino Tres

-¡SANTO Dios, dos homicidios dolosos en dos horas, en la capital del estado y no hay detenidos-.

-DÉJEME checo el Informe Diario de Homicidios del Gobierno de México. ¡Sopas perico!, pues fíjese que no, no son dos, sino tres los asesinatos cometidos ayer jueves 17, sólo que no reportan en donde suceden las ejecuciones, sino la cantidad de homicidios, miren el grá fico: ZACATECAS 3 homicidios dolosos; la fuente del Gobierno de México son las fi scalías de los estados, en este caso, la que comanda el francés Cristian Paul Camacho Osnaya-.

-¡QUÉ GOBIERNO tan chafa y Kuley tenemos, ni siquiera informan bien sobre las homicidios -tercia doña Petra- y no es la primera ocasión que los cachamos ya son varias, pinches irresponsables-.

La Bennely Salió Bien Librada

CON ESCASOS 16 días en el cargo, la Bennelly Hernández Ruedas, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, no le fue nada mal en su comparecencia con diputados con motivo de la glosa del tercer informe del ‘goberladrón’ David Monreal Ávila.

HASTA las diputadas priístas la arroparon bien, como sucedió con la Isadora Santivañez Ríos, que no solamente le echó fl ores sino que se ofreció a colaborar con ella; y es que la Bennely es del clan del ‘Monris’, desde chavita se la llevó a la Ciudad de México y hagan de cuenta que la convirtió en zombie: no da un paso sino es por órdenes del hoy diputado federal.

-¿NO es ella a la que detuvieron con mucho dinero en un aeropuerto?-.

-SÍ, es ella, sucedió en 2015, la atraparon los de la PGR con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, cuando pretendía abordar un avión privado con destino a Toluca.

FUE un escandalazo a nivel nacional, pues la Bennely confesó que el billetote era del ‘Monris’, quien en cuanto se enteró que a su ‘consentida’ la habían detenido, de volada habló con Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas y ‘El Güero’ evitó que la encarcelaran, si no mal recuerdo, la Bennely era directora de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc.

EN este año El Monris pretendió imponerla como alcaldesa de Fresnillo, pero pues perdió y le ordenó al David que le diera el puesto de titular de la SEDESOL, sólo que ahí estaba el Sergio Casas Valadez; entonces el David la quiso batear, pero El Monris se salió con la suya: .Es que Sergio es un pendejo, no le sabe…., en cambio la Benneley ya tiene experiencia en ese cargo y acá en la Ciudad de México hizo bien su chamba; así fue -dicen- como la Bennely agarró el hueso de secretaria, con un supersueldazo..

-SON muchas las secretarías en donde Ricardo metió mano, a ver si en un momento dado no se dividen los davidistas y los ricardistas-.

-¿TANTO ASÍ?-

– SÍ, la María del Carmen Salinas Flores, el Rodrigo Castañeda Miranda, la Verónica Ivette Hernández López de Lara La Quirruris , el Ernesto González Romo, el Uswaldo Pinedo Barrios y la Ana Isabel Pineda Flores, son cartas impuestas por el Monris.. .

SE dice que el David y .El Monris. ya han discutido en varias, ocasiones pero que .El Monris. se impone, recordándole: .Tú eres gobernador porque yo te puse., le dice palabras más palabras menos y David de inmediato se doblega-.

-UYYY, qué malo está eso: las diferencias entre hermanos resultan muy peligrosas-.

-PUES SÍ, madre Teresa, ahí está el caso del Caín y el Abel-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.