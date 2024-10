Mi Jardín de Flores

Derrochó Millones de Pesos en “La Reina”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es fundamental que la gente esté bien informada sobre las decisiones que impactan directamente su vida. Estas reformas están orientadas a fortalecer áreas clave como la seguridad, la economía y el bienestar social. Seguiremos trabajando por un México más justo y Prospero para todos’: Ulises Mejía Haro.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 19 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Exitoso el ‘Narcofestival Internacional de Asesinatos en la Calle

“LOS TURISTAS, a los que les gustan las emociones fuertes y sangrientas, deben de estar felices de haber escogido Zacatecas para su recreación: todos los días se enteran con veracidad de sangrientos asesinatos que los hacen recordar los tiempos idos de Al Capone y hasta del célebre lejano oeste, pues es raro el día que el rostro de cantera y el corazón de plata de Zacatecas, no terminen impregnados de sangre zacatecana y uno que otro turista despistado”, abre la conversación de hoy sábado don Roberto, quien continúa:

“ANOCHE, ALREDEDOR de las 21:00 horas, el Narcofestival continuó con éxito al ser asesinados a balazos dos hombres en conocido expendio de cerveza, ubicado en la Zacatecana, territorio del municipio de Guadalupe.

“VARIAS PERSONAS se encontraban ‘cheleando’ afuera del local cuando llegaron los narcos disparando a diestra y siniestra y comenzó el corredero de gente en todas direcciones, sin embargo, dos hombres fueron alcanzados por las balas de grueso calibre y ambos quedaron muertos en medio de sendos charcos de sangre.

“VARIOS MÁS resultaron heridos, entre ellos una mujer quien dijo a Página 24 Zacatecas: ‘¡Mataron a René, lo mataron’ y soltó el llanto.

“LOS ASESINOS, después de haber dado muerte a los dos hombres, se retiraron en la camioneta que tripulaban y en un dos por tres se volvieron humo.

“MINUTOS MÁS tarde llegó la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, a acordonar el área en apoyo de Servicios Periciales y la Policía de Investigación; los cadáveres de René y el otro hombre fueron depositados en la morgue en donde les practicaron la necropsia de ley.

“LA POLICÍA, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. fueron tras los narcos asesinos, pero no les vieron ni el polvo y regresaron con las manos vacías”.

-COMO SUCEDE todo el tiempo, de eso temas no sé nada, pero yo creo que se necesitan policías de carrera que sepan investigar y se infiltren con los malos organizados para sacar información de quiénes son los jefes, dónde viven, que lugares frecuentan y así poder detenerlos y resguardarlos en prisión para que ya no sigan haciendo daño-.

-¿USTED CREE que no sepan cómo actuar, madre? Lo saben -dice doña Petra-, y son buenos para eso, pero se hacen güeyes porque reciben su mochadota en billetes verdes, ojalá y la Dra. Sheinbaum les ordene que, en lugar de andar gastando gasolina paseándose en las camionetas y chuleando a las mujeres, se infiltren al narco y así sepan donde se encuentran y caerles en bola, como atraparon hace muchos año al “Neto”, al Félix Gallardo, al Caro Quintero y a ‘La Tuta’ y otros famosos capos que hoy se pudren en prisión.

“PERO LO que sucede en que el Calderón dejó un cochinero y lleno de cárteles todo el país, los triplicó y los extorsionó por medio del Genaro García Luna, nomás vean: no solamente fue condenado a más de 38 años de prisión, sino a pagar una multa de dos millones de dólares, o sea algo así como 40 millones de pesos, que para él son una bicoca”.

-PUES SÍ, no se explica la existencia de los malos organizados e ‘inteligentes’, como lo reconoce don David, sin el apoyo de los buenos y ahí andan todos revueltos, pues como recuerda el santo Padre Amaro:

‘VINIERON LOS sarracenos y nos molieron a palos… que Dios permite a los malos cuando se achican los buenos’.

-¡ÁNDELE, POR eso no hay que achicarse, porque si nos achicamos hasta Diosito nos da la espalda!-.

El Tercer Asesinato: el de una Mujer

-EN VALPARAÍSO, asesinaron a una mujer a golpes, según nuestro compañero Margarito Juárez, a la mujer la torturaron hasta matarla: esto sucedió en una casa de la calle Morelos, en pleno centro de esa cabecera municipal: trascendió que hay dos líneas de investigación: feminicidio o el maldito narco-.

“SI FUE feminicidio, éste fue alentado por la impunidad, pues como hay muchos asesinatos y los asesinos -en su mayoríaresultan impunes, no falta el que se anime a matar gente, pero estoy seguro que su conciencia nunca estará tranquila, es lo peor que pueda hacer un ser humano”.

-POR ESO, don Roberto, arrancarle la vida a un semejante es pecado mortal: su condena es eterna; claro está, si la persona no se arrepiente del pecado antes de submuerte.

La Migración

“OTRO PROBLEMA social que me parte el corazón es la migración, se pudiera decir que nosotros somos afortunados por ser vecinos de los Estados Unidos, pero ¿cuánto sufren nuestros hermanos a pesar de que somos vecinos del país más rico y poderoso del mundo?

“SIN EMBARGO hay otros hermanos que sufren más que nosotros: los del sur y los allende nuestras fronteras, veo las fotos que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas y me parten el corazón, me hacen llorar, no soporto ver sufrir a los niños y véanlos ir con sus padres como los pollitos o patitos tras de su madre, con hambre, frío, calor excesivos, durmiendo sobre la tierra sus piecitos con ampollas, sus ropas desgarradas, no, no, no, ni ellos ni nosotros merecemos gobiernos que se enriquecen hasta la ignominia, mientras que el pueblo muere de hambre y tiene que salir a lejanas tierras en busca de una vida mejor: ¿para qué quieren nuestros gobernantes tanto dinero, si el día en que nos vayamos de este pasajero mundo no nos vamos a llevar nada?

“LEO LO que dijeron los migrantes en su paso por Zacatecas: ‘El gobierno no nos apoya, la gente sí’; y es cierto no tenemos mucho, pero aunque sea un peso, se los damos con amor, un taco, un vaso de leche, un vaso de agua, un pan, un abrigo: ¿cuánta gente no se coopera y al paso del tren les lanza botellas de agua, tortas, tacos y otros alimentos?

La Educación, la Educación, la Educación

ZACATECAS ME duele, todo anda mal: también en educación estamos mal y es la propia secretaria, doña María del Carmen Salinas Flores, quien lo reveló ante los señores diputados, en el marco de la glosa del tercer informe del señor gobernador, don David Monreal Ávila, y puso las cartas sobre la mesa:

“SON 362,266 los zacatecanos mayores de 15 años que están en rezago educativo. “116,717 no cuentan con primaria. “206,479 no cuentan con secundaria y, “39,070 son analfabetas”. “Por Dios Santo, esto es pecado mortal de nuestro gobierno estatal, Cuba, como sabemos, es un país pobre, muy pobre entre los pobres, sin embargo tienen un pueblo educado, allá la educación es prácticamente obligatoria y completamente gratuita, no se vale lo que hace don David, que se preocupa más por rehabilitar un centro nocturno en el área de la Fenaza, en el que derrochó millones de pesos, en vez de invertirlos en darle de comer al pueblo y en educación, ¡Dios de mi vida!. ¿Cómo es posible que un gobernante le quite la comida de la boca a su pueblo, por andar acondicionando centros de vicio y prostitución? Lo digo porque la gente me lo platica, ese antro, ¿cómo se llama?

-LA REINA-.

-SÍ, CREO que así me dijeron, ahí don Benjamín tenía ficheras, a las que obligaba a beber con los clientes y les pagaba su comisión con una ficha que luego él les pagaba, ¿acaso don David Invirtió millones y millones de pesos para convertirse en ‘lenón’ y fomentar el lenocinio, o de que se trata?

“ES DINERO del pueblo y debe de invertirse en beneficio del pueblo no en perjuicio del pueblo.

“PERDÓN POR la expresión, pero esa es una marranada, no se vale-.

-ES QUE al David, madre Teresa, le gusta la fiesta, ¿qué no sabía que el Benjamín le conseguía ‘artistas’ guapas, pero chafas y les pagaba bien para que accedieran a tururú, tururú con el David cuando él era alcalde de Fresnillo y el Benjamín, el presidente del Patronato de la Feria?, por eso el Benjas fue por muchos años el consentido no sólo del David, también del ‘Monris’-.

-¡AY, NO, ya mejor me voy, esta plática ya no me gusto, me enerve. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.