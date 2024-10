Mi Jardín de Flores

David y Benjamín Eran Buenos Amigos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El cáncer de mama en específi co, si se detecta a tiempo es el éxito de un buen tra- tamiento y de ahí es que nosotros nos sumamos a la parte de concientizar a las mujeres para que se hagan su autoexploraci ón cada mes: Concepción Orenday Lozano.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 20 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Terminó con una Ejecución el Narcofestival Internacional de Asesinatos de Calle .

CON al menos un asesinato a balazos terminó ayer sábado el Narcofestival Internacional de Asesinatos en la Calle Zacatecas 2024.

LA víctima fue una mujer que caminaba rumbo a su hogar al fi lo de las 2:00 de la mañana por la avenida Castorena a un costado del Jardín en plena zona centro de la cabecera municipal del laborioso Luis Moya,Zacatecas.

CUANDO llegaron los paramédicos vieron que la mujer seguía con vida, pese a las heridas y los borbotones de sangre que formaron un charco.

SIN pensarlo dos veces, los paramédicos la trasladaron al Hospital General, pero desgraciadamente ahí murió al no soportar las heridas que la hicieron perder mucha sangre.

ASÍ FUE como cerró el “exitoso” Narcofestival Internacional de Asesinatos en la Calle Zacatecas 2024, en el que el narco tuvo en un puño al gobierno de David Monreal.

Siguen en Aumento las Desapariciones Forzadas y Privaciones Ilegales de la Libertad

HOY DOMINGO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social publica las siguientes Cédulas de Búsqueda de:

JESÚS BALDERAS NERI de 43 años, privado ilegalmente de la libertad por delincuentes fuertemente armados en Fresnillo, Zacatecas, el 18 de octubre del presente año.

CARLOS FERNANDO VILLEGAS OLIVA de 47 años, desaparecido forzadamente el 16 se octubre de 2024, en Nochistl án, Zacatecas.

MINERVA SÁNCHEZ CASTRO de 40 años, desaparecida forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de octubre de 2024.

LAURA PATRICIA HERNANDEZ ALFARO de 45 años, privada violentamente de su libertad el 15 de octubre en Fresnillo, Zacatecas.

GERARDO ZAMARRIPA ESPITIA de 24 años, desaparecido forzadamente en Malpaso, Villanueva, Zacatecas, el 16 de octubre de 2024 y, DANIEL PALACIOS MIER de 32 años, desaparecido forzadamente el 17 de octubre del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

-¡SANTO Dios, creo que ni con don Alejandro Tello había tanto desaparecido!, ¿a dónde iremos a parar?

-EN ESTADOS Unidos, me comentan las primas de San Diego, California, que Zacatecas se considera un narcoestado-.

-A VER si algún día de estos Genaro García Luna no suelta la sopa y hace revelaciones que perjudiquen a Zacatecas, estamos tan de malas que en una de esas salta la liebre-.

NO FUE uno, sino dos los antros en los que el David Invirtió Millones y Millones de Pesos (cabecita) -AYER me quedé pensando -dice doña Petra- sobre el antro La Reina en donde el David derrochó millones y millones de pesos en remodelaciones, y me puso a investigar en mis archivos, que son más efectivos que los de la Gestapo, y di con la nota que nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicó el 2 de agosto de 2023 -o sea ya va a cumplir un año tres meses-; aquí la traigo en mi tablet-.

-PUES LÉALA, pa que luego David no vaya a decir que no es cierto-.

-¿PUEDO, madre Teresa?-.

-POR supuesto, doña Petra, adelante-.

-EMPIEZO, pues:

*REVISA Gobernador David Monreal instalaciones de la Fenaza; recupera inmuebles vendidos indebidamente

*UN PARTICULAR se adjudicó dos espacios, entre ellos el antro La Reina, cuyo interior fue vandalizado y desmantelado

*EL MANDATARIO anuncia la construcci ón de nuevas instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, como parte de un gran proyecto de desarrollo de espectáculos

*A UN mes de iniciar la Fenaza 2023, supervisó la rehabilitación y mantenimiento en el Palenque, Megavelaria, Domo y áreas de esparcimiento .

EL GOBERNADOR David Monreal Ávila informó que se recuperaron dos inmuebles al interior de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), que eran propiedad de las y los zacatecanos, los cuales se adjudicó un particular, mediante actos de corrupción y ambición.

-PERDÓN Y ¿quién es ese particular?-.

-PUES EL Benjamín Medrano, sólo que no dijo su nombre; dejen le sigo: .

A UN mes del inicio de la máxima festividad de las y los zacatecanos, el mandatario acudió al recinto ferial para supervisar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en distintos espacios, como son el Palenque, la Megavelaria, áreas de esparcimiento y, específi camente, en dos centros nocturnos.

DESDE EL interior del antro conocido como La Reina, el gobernadorr David Monreal evidenció que éste es uno de los espacios de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas que personas con maldad y perversidad se adjudicaron, siendo patrimonio de las y los zacatecanos.

MANIFESTÓ QUE se recuperaron esos dos inmuebles, pero el referido centro de espectáculos nocturno fue vandalizado, y fue tal la perversidad y la maldad que se destrozaron sus instalaciones, se llevaron las tazas del baño, los focos y hasta arrancaron los cables de la energía eléctrica.

SIN EMBARGO, el Gobernador David Monreal afi rmó que ello no impedirá que el pueblo de Zacatecas disfrute su feria, por lo que ya se realizan los trabajos y obras de rehabilitación y mantenimiento tanto en el Palenque como en el Domo, la Megavelaria, el Multiforo, área de alimentos y de esparcimiento.

PARA QUE la Fenaza 2023 se disfrute con tranquilidad y haya saldo blanco, inform ó que, como el año pasado, se blindará el perímetro de la colonia Tres Cruces con vigilancia aérea y terrestre, con operativos de proximidad y de coordinación entre las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal y corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. .

EN ESTE recorrido, al anticipar que en los próximos días se dará a conocer el cartel artístico del Palenque, el Gobernador David Monreal anunció que se avizora un plan para construir unas nuevas instalaciones de la Feria, que formarán parte de un gran proyecto para el desarrollo de espectáculos, que tenga actividades durante todo el año.

SUBRAYÓ que las y los zacatecanos merecen un espacio digno para celebrar sus festividades, ya que las actuales instalaciones de la Feria están rebasadas y, ante la exigencia, se requieren mejores condiciones de movilidad, de confort y de fácil acceso.

EL GOBERNADOR David Monreal anticipó que en este proyecto participarán los sectores productivos, los empresarios locales y nacionales que quieran invertir en el tema de espectáculos y recreo, que busquen utilidades en su dinero, en espacios para antros, restaurantes, salón para eventos, cafetería o hasta estanquillos para helados o sodas.

RECORDÓ QUE durante todo el año se tendrán actividades en ese recinto, lo que se sumará a los diversos eventos de tallas nacional e Internacional que existen en la entidad, como son el Festival Cultural, el Festival del Folclor, el Festival de Navidad, la Feria Nacional, así como las bodas y congresos, que servirán para compartir las bondades, la belleza y la grandeza de Zacatecas.

EN ESTE recorrido también participaron Yaseth Hernández Huerta y Víctor Humberto Delgado de la Torre, coordinadora y secretario general de la Fenaza 2023, respectivamente; Guillermo Carrillo Pasillas, secretario de Obras Públicas; y Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo.

HASTA aquí la nota publicada en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿qué les parece? -EL GOBIERNO del estado no tiene por qué andar invirtiendo en centros de vicio y perdición, no es su función-.

-YO OPINO igual que usted, madre Teresa, a lo mejor David lo hizo sólo para fastidiar a Benjamín Medrano Quezada, tan amigos que eran…-.

-SÍ, SE amaban: se echaban fl ores uno al otro y qué parrandones se ponían: uno con sus novias y el otro con sus novios-.

-DE LO que uno se entera, ¿qué necesidad?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.