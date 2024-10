El IEEZ Pretende Tronar la Revocación de Mandato

Nos Están Poniendo Muchos Obstáculos: Pesci

Por Nallely de León Montellano

Tras las diferentes reuniones semanales con personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), integrantes de la Red Ciudadana por la Revocación de Mandato, dieron a conocer los avances del proceso de recaudación de firmas en distintos puntos del estado, así como los obstáculos a los que se han enfrentado en los últimos días, “con miras a que el proceso no funcione”.

En rueda de prensa, Emilia Pesci Martínez, integrante de esta red, explicó que la autoridad electoral les ha hecho señalamientos que implican el cumplimiento de normas como la fiscalización y la no contratación de tiempo en radio y televisión, por lo que consideran que “el proceso está fabricado principalmente para que las cosas no ocurran a favor de la ciudadanía”.

Criticaron que Zacatecas sea el único estado al que la Ley le exige el 10% del padrón electoral para esta consulta “cuando en la federación se estipula claramente el 3%, entonces, es un sin sentido que nos exijan este número elevadísimo que sería lo mismo para constituir tres partidos políticos”.

En este contexto, agregó que el IEEZ no ha hecho señalamientos hacia algunos actores políticos, por lo que “queremos exhortar a todos los servidores públicos afines o no al gobierno, a que no desincentiven la participación, hemos escuchado manifestaciones públicas que señalan que el proceso no es válido toda vez que el instituto electoral no ha votado un reglamento, lo cual es completamente falso, el proceso es legal”.

Advirtieron que presentarán las quejas necesarias para que, prácticas que desincentivan el proceso por parte de servidores públicos, terminen y puedan ser sujetos a procesos especiales sancionadores, “si bien es cierto, el reglamento no ha sido publicado nos dicen que se sigue trabajando y hemos hecho la solicitud al instituto para que a la brevedad se haga la publicación para que también podamos contar con herramientas que nos faciliten incluso cosas como la fiscalización a la que estamos obligadas y obligados como red”.

Por otro lado, informaron que al día de hoy cuentan con un registro de casi 300 auxiliares en todo el territorio estatal y cerca de 20 mil firmas con corte al 21 de octubre.

Reconocieron que las firmas recaudadas a la fecha no son las esperadas, por lo que exhortaron a las y los auxiliares a incrementar su ritmo de trabajo para lograr cumplir con la cifra requerida de 126 mil firmas ciudadanas, así como verificar que los datos recabados sean válidos.

Lamentaron que la situación de desigualdad en el país ocasiona que los procesos de participación ciudadana se conviertan en un privilegio solo para algunas personas que, además de tener acceso a los recursos económicos cuentan con conocimientos tecnológicos y acceso a internet, así como acceso a la información, ya que en varios puntos del estado aún hay personas que no saben lo que es la revocación de mandato.

“No vamos a poder hablar de democracia participativa real, si no contamos con condiciones igualitarias y la brecha digital y el acceso como derecho humano a la tecnología tiene que ser una de las banderas que nos queden de este ejercicio”.

Además del IEEZ, exigieron también al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir un pronunciamiento por medio de sus departamentos de cultura cívica y ciudadana, ya que parte de sus obligaciones es informar a la ciudadanía sobre el proceso de revocación de mandato y sobre todo dejar claro a la sociedad que sus datos personales de la están protegidos por los órganos electorales.

“Incluso aquellas personas que estén a favor del actual gobierno estatal pueden participar porque el reunir las firmas es para que el Instituto Electoral saque las urnas a la calle y le pregunten a la ciudadanía si desea o no que el gobernador siga con su mandato; si se sienten con esta seguridad con respecto a esta consulta, también les invitamos a que participen porque de lo contrario todo sería señalando que no hacen más que ejercicios de simulación”, finalizó.