A ver si Luego no Salen Conque a Chuchita la Bolsearon

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Hace 10 años vi cómo un presidente copetudo y su mayoría aprobaron una Reforma Energética a pesar de las decenas de protestas, amparos y millones de firmas. La Suprema Corte rechazó las fi rmas diciendo que la Reforma ya estaba publicada. Gracias Suprema Corte por enseñarnos que el Poder Judicial no puede cambiar lo que ya está en la Constitución”: Poncho Gutiérrez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 23 de Octubre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Cayeron los Primeros Tres, ¿Quiénes Siguen?

¡SANTO Dios, qué descaro: ‘pagar 10 millones de pesos a una constructora para hacer un puente vehicular fantasma que estaría construido en la localidad de San Lucas , o sea, no se hizo y el ahora exalcalde del municipio de Francisco R. Murguía, profesor Blas Ávalos Mireles y sus ‘cómplices, la exsíndica’ Karina Ayala Ayala y José ‘N’, exencargado de Bienes y Servicios del Municipio, están presos y vinculados a proceso, ¡qué vergüenza! -¿CUÁL vergüenza, madre Teresa?, ¡si ni la conocen los muy descarados! El pueblo con muchas necesidades y este trío de bandidos robándole 10 millones de pesos, según acusa el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, quien los detuvo por ‘abuso de autoridad’-.

-A VER, esto está muy raro: no soy abogado, pero si los vincularon a proceso por ‘abuso de autoridad’, la van a librar fácul, ahí el delito sería por fraude, robo o peculado… el ‘abuso de autoridad’ es muy subjetivo: lo cañón es que le robaron al pueblo 10 millones de pesos y punto; pero ¿y la susodicha constructora qué? Si recibió 10 millones de pesos e incumplió, la constructora es la ratera, ¿por que no se lanzaron contra ella?-.

-EL SEÑOR fiscal mandó la información muy escueta, pero si omitió a la constructora es porque no hay tal, debe ser ‘fantasma’; no lo dice pero lo da a entender; me imagino que hizo una investigación exhaustiva, por eso hasta descubrió a los cómplices del señor exalcalde, el profesor don Blas Ávalos-.

-¿Y SI RESULTAN chivos expiatorios, como dice Carlos Peña?-.

-NAAA… yo no creo -dice doña Petraque el francés sea tan pen… tonto como para meterse en esas broncas, lo que a mí también se me hace extraño es que que el delito por peculado lo hayan tipifi cado como ‘abuso de autoridad’; en fi n, habrá qué ver la decisión del juez-.

-A VER: el fi scal -dice don Roberto- no se manda sólo, estoy seguro que David le dijo a Crisitian Paul: ‘¡chíngatelos!’-.

-AHHH, ahora es usted clarividente, don Roberto…-.

-ES QUE esa bronca tizna a David porque ese puente él se los prometió en campaña y cuando regresó a R. Murgía se lo reclamaron, al sentirse engañados, pero el gobernador le contestó que él cumpliría por ser ‘hombre de palabra’, esto lo publicó nuestro Diario Página 24, el 7 de diciembre de 2022, se los voy a leer:

‘SI PROMETÍ un Puente, ese Puente se va a hacer’, Refrenda el Gobernador David Monreal en General Francisco R. Murguía

*ACOMPAÑADO por todo su Gabinete, el mandatario estatal encabeza la Audiencia Pública por la Transformación número 28 en Nieves, Zacatecas

*ATIENDE 223 peticiones de la gente, relativas a infraestructura carretera y educativa, apoyos de mejoramiento de vivienda, obras hidráulicas, campo y ganadería

‘PORQUE soy un hombre de palabra y me hago responsable de mis dichos y de mis hechos, vengo a refrendar mis compromisos con la gente de Nieves’, expresó el gobernador David Monreal Ávila, al encabezar la vigésimo octava Audiencia Pública por la Transformación de Zacatecas, en el municipio General Francisco R. Murguía.

ACOMPAÑADO POR todo su Gabinete, el mandatario estatal dio respuesta a 25 peticiones personales, como la de José Juan Ibáñez, delegado de la comunidad San Lucas, quien pidió al Gobernador que haga todo lo necesario para que se construya el puente de esta localidad, ya que, en tiempos de lluvias, las personas quedan incomunicadas ante la creciente del río .

“SI PROMETÍ un puente, ese puente se va a hacer, expresó enfático el gobernador David Monreal ante la petición del delegado, quien expuso que, después de más de 30 años de confl ictos con esta obra, que ya fue pagada (sic), pero no se ha terminado, se ven afectadas familias de San Lucas, El Vergel, Sauz, El Jaralillo y Cárdenas, entre otras.

EL Gobernador David Monreal, de manera frontal, tal como lo prometió, ofreció hacer los trámites pertinentes y concluir esta obra, y además de atender 25 peticiones de manera personal, canaliz ó las otras 198 escritas recibidas a las distintas secretarías, que se refi eren a infraestructura carretera y educativa, apoyos para mejoramiento de vivienda, campo, ganadería, proyectos productivos, cultura y deporte.

TODAS LAS peticiones fueron canalizadas a las distintas secretarías, cuyos titulares estuvieron presentes en este encuentro directo con la población de Nieves, como son la de Desarrollo Social, Educación, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, de Seguridad Pública, del Campo, de Economía, de Salud, así como Construcción de Escuelas y Deporte.

ACOMPAÑADO también por Veró- nica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, así como por titulares de secretarías del ayuntamiento, el gobernador David Monreal dio cuenta de que el compromiso con la gente de Nieves también se cumple con la política pública implementada a nivel federal por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

TRAS entregar aparatos funcionales, escrituras y kits escolares a pobladores y docentes, anunció que se está a días de empezar la dispersión de la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, que, por primera vez en la historia, se entrega a este grupo poblacional, como un asunto de justicia social, de tal forma que recibirán lo correspondiente a los 12 meses de 2022, que totaliza 16 mil 800 pesos, para regularizarse cada bimestre de 2023.

EN ESTE evento, el alcalde de Nieves, Javier García Castañeda, agradeció la visita del Gobernador David Monreal y de todo su Gabinete, así como por los anuncios de benefi cio que hizo a las familias del municipio, relativos al rescate de distintas carreteras, apoyos para vivienda, para campesinos y ganaderos, y ofreció trabajar de la mano para lograr la transformaci ón del estado y el bienestar de las personas de la demarcación.

HASTA aquí la información tal cual se publicó en nuestro Diario.

-A VER: están hablando de un puente y don Blas, ya no era alcalde, ¿cómo entonces don David habla de que prometió un puente cuando ya don Blas era diputado local? A mí eso me huele mal, don Blas fue alcalde antes de que don David fuera gobernador-.

-PUES es información oficial, a mí lo que se me hace raro es por qué a él y sus cómplices sí los detienen pero no al Julio César y a su esposa la Susy, que asesinaron a un conocido abogado y no han sido detenidos; como tampoco han detenido a su antecesor, El Nariz de Cacahuate, quien defraudó al pueblo 2 mil 900 millones de pesos y sigue libre; o el Benjamin Medrano Quezada, otro de sus amigos y compa ñero de parranda, que se clavó 60 millones 100 mil pesos de la Fenaza y sigue prófugo; Jeu Ramón Márquez Cerezo, uno más de sus amigochos, estafó grandes cantidades de dinero a comerciantes y empresar io y ni siquiera lo hicieron comparecer ante el Ministerio Público, o sea, como decía mi abuelito: .Hágase la ley en los bueyes de mi compadre.

-A MÍ, la verdad, ya escuchando la nota que publicó nuestro Diario, Página 24 Zacatecas se me hace extraño este caso, porque ¿cómo esta eso de que primero fue la estafa y luego el puente? Don Blas fue alcalde de 2019 a 2021, y luego fue diputado Raro, muy raro-.

-PUES es información ofi cial y es un escandalazo porque salió en todos los medios, no nomás en Página 24 Zacatecas-.

-PUES A ver -dice don Roberto- si luego no salen conque a Chuchita la bolsearon y resultan inocentes, porque fue la constructora la que cometió el fraude y no los ahora encarcelados.-.

Y los Asesinatos no Paran: Zacatecas Sigue Ardiendo

LOS NARCOS siguen regando todo nuestro territorio con sangre zacatecana: ayer martes, en la cabecera municipal de Guadalupe, un individuo de alrededor de 30 años fue secuestrado, torturado, asesinado a balazos y su cadáver arrojado en un camino de terracería que conduce al panteón comunitario en San Jerónimo.

AYER mismo, en enfrentamiento a balazos entre uniformados de los tres niveles de gobierno y narcotrafi cantes, un narco murió, un policía resultó heridos y cuatro de esos delincuentes, todos jóvenes, fueron detenidos; ademas les decomisaron dos armas largas, 12 cargadores, 33 palomas de mariguana y 14 dosis de crystal.

-DOS homicidios dolosos se cometieron ayer, y al Gobierno de México nomás le reportaron uno, así de organizados están en la Fiscalía, ¿o fueron órdenes de David de esconder un cadáver en su repleto clóset?

Y Siguen los Secuestros...

LO QUE tampoco puede evitar este gobierno, son los secuestros, privaciones ilegales de la libertad, las desapariciones forzadas o como ustedes prefi eran llamarlos; hoy miércoles 23 nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: EMMANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ de 33 años, desaparecido forzadamente desde el 15 de enero de 2016, en Zacatecas, Zacatecas.

NICOLAS CORTÉS LUCAS de 37 años, desaparecido el 26 de septiembre de 2024, en la carretera Santo Domingo, San Luis Potosí-Villa de Cos, Zacatecas, el 26 de septiembre de 2024 y, MARTÍN RIVERA IBARRA de 33 años, desaparecido desde el 23 de abril de 2022, en Villa de González Ortega, Zacatecas.

Los Otros Datos, los Reales

PINCHE mentiroso: Mientras que el Le Roy Barragán Ocampo,secretario de Turismo, queriendo justifi car la ‘chuleta’, dice que la ocupación hotelera en el reciente Festival superó el 70%, el Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociaci ón de Hoteles y Moteles de Zacatecas, reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la ocupación hotelera fue de entre 36 y 38%, y que se debió a dos factores: la inseguridad y la tardía promoción, ¿a quien creerle?.

-DON RAÚL Muñoz es una persona seria, responsable y respetable, yo le creo, no dudo de sus cifras; en cambio don Le Roy, como político que es y que cuida sus intereses hasta la ignominia, miente como respira, por eso no le creo-.

-ALEX, David y Le Roy deberían de formar un Club de Mentirosos y Mamones: Tello como presidente, David vicepresidente y Le Roy secretario general, jajaja-.

-UFFF... Sería el Club más grande a nivel nacional-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.