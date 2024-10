Anuncia la Presidenta Creación de 330 mil Nuevos Lugares Para Estudiantes de Educación Superior

Será en Comitán, Chiapas, y en Tijuana, Baja California donde se abrirán los nuevos planteles de la Universidad de la Salud y de la “Rosario Castellanos”.

En noviembre se publica convocatoria para inscripción de estudiantes y contratación de docentes en las Universidades “Rosario Castellanos” y de la Salud.

Ciudad de México.- Porque la educación es un derecho y no una mercancía, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de 330 mil nuevos lugares para estudiantes en educación superior.

“Son 330 mil lugares nuevos para universitarios en todo el país, y se van a distribuir de esta manera: en la Universidad Nacional ‘Rosario Castellanos’ –así le vamos a nombrar–, son 150 mil espacios nuevos a lo largo del sexenio; en la Universidad de la Salud, 25 mil lugares nuevos; en las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez´, al menos 40 mil, aunque tiene posibilidad de más; el Tecnológico Nacional de México, 85 mil y en el Politécnico Nacional, 30 mil”. “Nos estamos comprometiendo a que, en el siguiente ciclo escolar, el del 25-26, avancemos en la gratuidad también del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional”, puntualizó en la conferencia matutina, las “Mañaneras del pueblo”.

Para ello, informó que la Universidad “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud (Unisa) –centros educativos creados en la Ciudad de México en su gestión como jefa de Gobierno– serán instituciones nacionales. Además, destacó que se crearán dos nuevas sedes de la “Rosario Castellanos”: una en Comitán, Chiapas, y otra en Tijuana, Baja California, cuya convocatoria para inscripción de estudiantes y contratación de docentes comienza este mes de noviembre con el objetivo de que en marzo de 2025 ingrese la primera generación en ambos estados.

Enfatizó que estas universidades cambian el modelo de ingreso a la educación superior al eliminar la aplicación de exámenes y sustituirlos por cursos propedéuticos.

“Los exámenes de admisión no eran más que un embudo, y no es que los estudiantes no estuvieran preparados, porque salen de instituciones públicas de educación media superior, de preparatorias, de bachilleres, de Conaleps. Es decir la propia Secretaría de Educación Pública les da un certificado de que están preparados para el siguiente nivel y se hacían exámenes de admisión –todavía se hacen–, con la idea de que si cierra el acceso, si es cada vez más difícil, entonces van a salir profesionistas de excelencia, pero en realidad lo que hubo, pues fue un cierre de la posibilidad de estudiar en universidades públicas y la única opción que le quedaba a las familias, pues era la universidad privada, no porque no deba haber universidades particulares, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación, desde la inicial hasta el posgrado”, puntualizó tras recordar sus inicios como luchadora social en el movimiento de rechazados estudiantiles.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recordó que uno de los principales compromisos de la presidenta es la educación pública, por lo que la creación de 330 mil nuevos lugares de educación superior ayudará a que los jóvenes tengan el derecho a estudiar en instituciones públicas y gratuitas.

Detalló que, para garantizar el incremento de la matrícula de educación superior, se construirán: 30 nuevos planteles de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”; 10 sedes de la Universidad de la Salud; 50 planteles de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, mientras que en el caso del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), únicamente se ampliará su matrícula en sedes ya existentes.

La directora general de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elízaga, destacó que dicha institución –creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador–, tiene como objetivo garantizar que grupos vulnerables como madres solteras o pueblos originarios tengan acceso al derecho a la educación; actualmente cuenta con 71 mil 572 estudiantes activos; han egresado tres mil 664 y cuatro mil 91 se han titulado.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, precisó que tienen proyectado que para 2030 no solo crezca su matrícula estudiantil, sino que también se impartirán nuevas carreras como; Ingeniería en Electromovilidad, Ingeniería Farmacéutica, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería en Agua Limpia y Saneamiento, Ingeniería en Materiales Estratégicos y la Ingeniería en Mineralogía.

La próxima secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, puntualizó que los nuevos planteles de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” y de la Universidad de la Salud se crearán en los Polos del Bienestar y ofrecerán la Licenciatura en Ciencias de Datos; Ingeniería en Tecnologías Ambientales para la Conservación; Licenciatura en Comercio Exterior Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible; Ingeniería en Energías Renovables para el Desarrollo y Posgrado en Educación y Cultura de Paz.

Precisó que, en su primera fase, se habilitará en Comitán, Chiapas un plantel de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, por ser la tierra de la escritora por la que lleva su nombre dicha institución educativa. Mientras, en Tijuana, Baja California se crearán un plantel de la Unisa y uno de la “Rosario Castellanos”, sedes que estarán construidas en lugares donados por los gobiernos estatales y que serán rehabilitados para su uso como centros de educación superior.

