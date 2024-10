Ciudadanía Participativa Presenta Alternativa Para Evitar Erigir el Segundo Piso en Bulevar

“Sería Hasta 90% más Barato”, Aseguran

Por Miguel Alvarado Valle

Integrantes de Ciudadanía Participativa de Zacatecas presentaron una propuesta alternativa al proyecto, donde reiteraron su oposición al segundo piso del Boulevard Adolfo López Mateos.

Juan Francisco Valerio Quintero, académico jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dejó claro que esta postura no es personal ni una crítica al gobierno, sino un llamado a cuestionar la justificación detrás de esta obra de infraestructura de contaminación visual.

Explicó, que el gobierno ha fallado en proporcionar razones fundamentadas para llevar a cabo la construcción, lo que genera dudas sobre la necesidad y viabilidad del proyecto. Mencionó que uno de los argumentos de gobierno del estado para desacreditar la oposición al viaducto elevado es la falta de una propuesta alternativa por parte de los críticos.

Sin embargo, él, junto con otros ciudadanos y expertos han elaborado un proyecto técnico que consideran más viable y menos costoso que el viaducto elevado.

El académico señaló que el congestionamiento vehicular en el Boulevard López Mateos se presenta en momentos específicos del día, como en las horas pico matutinas y vespertinas, y afirmó que existen vías alternas que pueden aliviar el tráfico sin necesidad de recurrir a una obra de gran magnitud.

Por su parte, Iván Méndez García, otro de los integrantes de Ciudadanía Participativa, presentó detalles específicos de la propuesta alternativa. Entre las soluciones inmediatas, mencionó la construcción de un paso subterráneo en el bulevar a la altura de Plaza Bicentenario, una de las zonas más críticas de congestión.

Este paso subterráneo tendría 150 metros de largo y cuatro carriles de circulación, lo que permitiría desviar el tráfico más rápido del tráfico lento de la superficie.

También propuso la creación de bahías para el transporte público fuera de los carriles de circulación, así como retornos que facilitarían el acceso a estacionamientos y calles transversales.

Una de las principales ventajas del paso a desnivel propuesto es que no alteraría el paisaje urbano de Zacatecas, un aspecto que preocupa a muchos ciudadanos que valoran el patrimonio visual de la ciudad. Además, esta solución reduciría significativamente el ruido en la zona y mejoraría las condiciones de movilidad para los negocios y residentes locales.

Asimismo enfatizaron que en comparación con el viaducto elevado, cuyo costo es considerablemente mayor, el paso subterráneo se presenta como una alternativa mucho más económica, con un costo aproximado de 10% de lo que costaría el segundo piso.

Por otro lado, mencionaron que luego de que le hicieran llegar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una serie de solicitudes y requerimientos, no les pudieron dar respuesta porque no hay información sobre el segundo piso, “todavía en la oficina del INAH, la respuesta es que gobierno del estado no ha presentado ningún proyecto de viaducto elevado”, finalizó el exdiputado Javier Calzada Vázquez.