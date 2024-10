El SNTSA Amenaza a IMSS-Bienestar con Paro Total si no les Paga Adeudos

“La Gente se nos Está Muriendo por Falta de Medicamentos e Insumos”

Por Nallely de León Montellano

Desde las 6:00 de la mañana de este martes, integrantes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTSA) sección 39, bloquearon todos los accesos a Ciudad Administrativa, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y las oficinas del IMSS-Bienestar; posteriormente realizaron una marcha hasta el congreso local, en protesta por los adeudos de prestaciones desde el mes de marzo de este año.

Bajo la consigna de “¡IMSS-Bienestar no eres funcional!”, miembros del sindicato nacional manifestaron su reclamo por la falta de pagos, insumos, medicamentos e insumos derivado de la transición de Servicios de Salud al IMSS-Bienestar, por lo que advirtieron que de no ser tomados en cuenta van a parar las actividades del sector salud en tanto no hay solución.

Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un aproximado de 500 trabajadores arribaron a la explanada del Congreso del Estado, donde exigieron la presencia de diputadas y diputados de la comisión de salud y presupuesto, a efecto de generar un camino de solución a sus demandas.

Sin embargo, únicamente fueron atendidos por integrantes de la Comisión de Salud quienes escucharon los testimonios de trabajadores de todas las áreas, sobre la carencia de gasas, camas, productos de limpieza, medicamentos, personal médico, estetoscopios, entre otros accesorios indispensables para atender la salud de la ciudadanía, así como mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los distintos centros de salud en el estado.

Norma Castorena Berrelleza, líder del SNTSA, hizo un llamado a la justicia y a la congruencia ya que, reiteró, la observación y reclamo respecto a que el IMSS-Bienestar no está funcionando y es un maquillaje de los servicios de salud, “no le estamos dando atención a la población, la gente no tiene medicamentos, no tiene insulina, la gente se está muriendo, le estamos fallando a la gente”.

Recordó que durante meses atrás los trabajadores de salud han acudido a mesas de trabajo con IMSS-Bienestar central y estatal, sin embargo, no han encontrado respuestas.

“Nosotros trabajamos con vidas, los pacientes no entienden de modelos de atención y de procesos administrativos, la gente necesita atención, exige salud; el llamado es a los diputados locales para que vengan del lado del pueblo, para que como representantes legales que son como voces autorizadas nos ayuden”.

También reclamó que las prestaciones correspondientes a gastos funerarios a familiares de compañeros que fallecieron desde el pasado mes de junio, así como prestaciones como estímulos bimestrales, primas dominicales entre otras prestaciones como el Programa de Profesionalización Estatal que actualmente se encuentra detenido.

Tras un par de horas de manifestación, los inconformes programaron una mesa de negociación para este jueves, bajo la advertencia de que no quieren una mesa cualquiera, sino con la presencia de todas las autoridades como la Secretaría de Gobierno, Finanzas, Salud, IMSS-Bienestar estatal y federal y el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA).

Luego de lograr lo anterior, el personal del SNTSA liberó las instalaciones de Ciudad Administrativa, finanzas y el IMSS-Bienestar Zacatecas, para darle continuidad a las negociaciones mencionadas.