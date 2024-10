Mi Jardín de Flores

Un Gobierno Integrado por Mentirosos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Tenemos la oportunidad de que nos gobierne una mujer que ha sido líder en la cuestión política y creo que la doctora, Claudia Sheinbaum va ser una buena presidenta, se ha rodeado de un gran equipo también, la presidenta que va a marcar un alto a la historia: Juan Francisco Ealy Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 24 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es Increíble lo que Sucede en Zacatecas

-ES UNA utopia el mamón eslogan del Año de la Paz Zacatecas 2024 -abre don Roberto los comentarios-, los asesinatos no paran, las desapariciones forzadas, secuestros y privaciones ilegales de la paz, extorsiones, asaltos en carretera, robos a mano armada son escandalosos por más que los intenten esconder o minimizar.

AYER 23 de octubre se cometió el enésimo asesinato del mes: al filo de las 5:00 de la mañana, una joven pareja que se encontraba a las puertas de su casa -ubicada en la calle Educación Integral, fraccionamiento Ojo de Agua de la Palma, del cada vez más peligroso municipio de Guadalupe, Zacatecasfue acribillada a balazos, muriendo el hombre en el lugar de los hechos.

-¿Y LA mujer?-.

-LA MUJER resultó herida y fue trasladada al Hospital más cercano. Por supuesto, no hubo detenidos-.

-ENTONCES, ayer se cometió solamente un asesinato.

El Gobierno del Estado Sigue Ocultando Cadáveres en el Clóset

-ESE ES el reporte oficial: un muerto y una mujer herida, pero el Gobierno de México en su informe diario de Homicidios Dolosos, consigna dos asesinatos, aunque no señala si es el de la mujer o se trata de otra ejecución en otra parte del estado, pero ayer miércoles nuevamente se cometieron dos asesinatos.

O SEA: El gobierno de Zacatecas s igue ocul tando cadáveres , as í en que su eslogan ese de El Año de la Paz Zacatecas 2024, simplemente es otra mamada más de este chinche gobierno inútil que, a pesar del gran apoyo del gobierno federal, no da una; y esto sucede en todos los rubros, pues el desempleo continúa y la economía sigue en picada.

DAVID Monreal es un fraude, por eso muchos zacatecanos siguen recolectando firmas de los ciudadanos para llevar a cabo la Revocación de Mandato y sacar de Palacio de Gobierno al llamado Holgazán.

Lo Quisieron Chamuscar y Ellos Resultaron Quemados

LO QUE sospechábamos: de los tres detenidos: Blas Ávalos Mireles, exalcalde de Francisco R. Murguía, Karina Ayala Ayala, síndica, y José N N, al menos Blas ayer mismo por la tarde dio a conocer a la opinión pública que no estaba detenido y que andaba como chino libre, o sea el francés fiscal, Cristian Paul Camacho Osnaya, mintió al asegurar que el profesor Blas estaba preso por malversar 10 millones de pesos de un puente que no se construyó.

AL respecto -continúa don Roberto-, el exalcalde dijo, palabras más palabras menos, que su único error fue adelantarle el pago al contratista, cuando la obra tenía un avance del 75%: No desconfié de él -dijo- porque en ocasiones anteriores ya lo había apoyado y no me quedo mal, pero en esta ocasión desapareció a dos meses de terminar su gestión.

ASÍ las cosas, por confiado, no por ratero, Blas tiene problemas con la ley, pero pues nosotros -dijo- hemos dado la cara todo este tiempo y desde entonces la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de Justicia conocen nuestra disposición, expresó.

-¡SANTO Dios, tenemos un gobierno integrado por mentirosos: miente don David Monreal Ávila, gobernador del estado; miente el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; miente don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, miente don Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general del Estado!, ¿por qué están enojados con la verdad?, ¿por qué mienten, mienten y vuelven a mentir?-. Ratello., son muchos .Los Pinochos en este .desgobierno-asegura doña Petra-.

Las Mentiras del Mitómano Mayor

-ANOCHE no podía dormir, así es que me puse a navegar por Internet y que veo al David en un video: el gobernador andaba supervisando las instalaciones de la Fenaza y la reportera inició: .

VOZ EN off: A un mes del inicio de la máxima festividad de las y los zacatecanos, el gobernador David Monreal Ávila acudió al interior de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) para supervisar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en distintos espacios como son el Palenque, la Mega Velaria, áreas de esparcimiento y específicamente en dos centros nocturnos.

DESDE EL interior del antro conocido como La Reina, el gobernador David Monreal evidenció que este es uno de los espacios de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas que personas con maldad y perversidad se adjudicaron siendo patrimonio de las y los zacatecanos.

DAVID Monreal: Estamos acá en las instalaciones de la Feria. Sigo haciendo el recorrido, pero quise venir a visitar aquí este espacio que se le conocía como La Reina porque quise mostrarles lo que no se debe hacer: vandalizaron, aún después de haber tenido un acuerdo de que le compramos a los que se adueñaron del patrimonio de los zacatecanos. Fíjense ustedes las sinvergüenzadas: se lo roban al Gobierno, al pueblo de Zacatecas y luego para poder recuperarlo como Gobierno hay que comprárselos o pagarlo, háganme el favor. Pero bueno, no había otra forma de recuperar el patrimonio (sic), ¿ya qué objeto tenía destruir este inmueble? Pero vean, hasta los barandales se llevaron, bueno, dejaron ese (apunta con el dedo uno de los barandales) pero se llevaron los barandales, la entrada destruida.

ESTE –continúa el David- era un espacio de espectáculo que en teoría estaba funcionando y habían ofrecido respetarlo, pero miren ustedes cómo destruyeron: se llevaron las pantallas, se llevaron los el cableado, se llevaron pues es un robo, un despojo Pero bueno, pues ya.

VOZ EN off: Además, el mandatario Estatal manifestó que se recuperaron esos dos inmuebles que por el referido centro de espectáculos nocturno fue vandalizado y fue tal la perversidad y la maldad, que se destrozaron sus instalaciones: se llevaron las tasas del baño, focos y hasta arrancaron los cables de la energía eléctrica. Sin embargo, el gobernador David Monreal afirmó que ello no impedirá que el pueblo de Zacatecas disfrute de su Feria por lo que ya se realizan los trabajos y obras de rehabilitación y mantenimiento tanto en el Palenque como en el Domo, la Mega Velaria, el Multiforo, área de alimentos y de esparcimiento.

DAVID Monreal: Lo más importante y eso sí lo quiero resaltar: que ahora vuelve a ser de los zacatecanos. Recuperamos el patrimonio, eso sí: no dejamos que se salieran con la suya y este es uno de los espacios, de los dos espacios que luego voy a informar a detalle porque ¿a cuánta gente no corromper ían o de a cuánto sería? porque lograron escriturar este espacio con testaferros y prestanombres y triquiñuelas; por eso digo que fue complejo y por eso tuvimos que volver a comprar.

NO HAY nada mejor que la transparencia, que actuar con honestidad, con responsabilidad. Por eso ahora en el nuevo espacio que estoy visibilizando, visualizando hacia el futuro, abierto, van a poder invertir, van a poder. pero que se respete la inversión de quien quiera hacerlo, que se respete el patrimonio del Estado, lo que va a ser del Estado, lo de cada quien. No estoy en contra de la inversión, lo que estoy en contra es de la corrupción y del robo, del saqueo de lo que no es de ellos, de que dispongan de lo que no es de ellos.

VOZ EN off: Para que la Fenaza 2023 se disfrute con tranquilidad y haya saldo blanco, informó que como el año pasado se blindará el perímetro de la colonia Tres Cruces con vigilancia aérea y terrestre con operativos de proximidad y de coordinación entre la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal y corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

EN ESTE recorrido, al anticipar que en los próximos días se dará a conocer el cartel artístico del Palenque, el gobernador David también anunció que se avizorá un plan para construir nuevas instalaciones de la Feria que formarán parte de un gran proyecto para el desarrollo de espectáculos que tenga actividades durante todo el año. Subrayó que las y los zacatecanos merecen un espacio digno para celebrar sus festividades, ya que las actuales instalaciones de la Feria están rebasadas y ante la exigencia, se requieren mejores condiciones de movilidad, de confort y de fácil acceso.

EL GOBERNADOR David Monreal ant icipó que en este proyecto participarán los sectores productivos, empresarios locales y nacionales que quieren invertir en el tema de espectá- culos y recreo que busquen utilidades en su dinero en espacios para antros, restaurantes, salón para eventos, cafeter ía y hasta estanquillos para helados o sodas. Recordó que durante todo el año se tendrán actividades en ese recinto lo que se sumará a los diversos eventos de talla nacional e internacional que existen en la entidad como son el Festival Cultural, el Festival del Folclor, de Navidad, la Feria Nacional, así como las bodas y congresos que servirán para compartir las bondades, la belleza y la grandeza de Zacatecas.

EN ESTE recorrido también participaron Yaseth Hernández Huerta y Víctor Humberto Delgado de la Torre, coordinadora y secretario general de la Fenaza 2023 respectivamente. También estuvo presente Guillermo Carrillo Pasillas, secretario de Obras Públicas y Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo..

-INTERESANTE lo que dijo el gó- bernador y pues… el pez muere por su propia boca, pronto habremos de saber en que termina todo esto-.

-MAÑANA continuamos, ¿les parece?-.

-USTED manda madre Teresa-.

-USTED ES la Jefa-.

-BUENO, me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.