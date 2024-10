El Mandato del Pueblo es Tener una Corte al Servicio de la Nación y la Presidenta Está Para Cumplirlo: Claudia Sheinbaum

Inició registro para Pensión Mujeres Bienestar en los siete municipios de Baja California: Bienestar

Serán 162 mil 149 estudiantes de secundaria que recibirán la nueva beca universal “Rita Cetina” en Baja California: SEP * Se abre convocatoria para contratar especialistas médicos que atenderán a 500 mil personas en el próximo Hospital General de la Zona Este de Tijuana: IMSS-Bienestar

Playas de Rosarito, Baja California.- La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que el próximo 1° de junio de 2025 se realizará la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, con lo que se cumplirá el mandato de las mexicanas y mexicanos de tener un sistema de justicia que esté al servicio de la nación.

“Lo que queremos es que al Poder Judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas, que tengamos una corte al servicio al pueblo y de la nación? Eso es lo que quieren las mexicanas y los mexicanos, ese es el mandato del pueblo, y la presidenta de la República está para cumplir el mandato del pueblo y para servir al pueblo de México”, resaltó durante la presentación de Programas para el Bienestar en Playas de Rosarito, Baja California.

Destacó que la base del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México es el Humanismo Mexicano, la cual se construyó con millones de mexicanos y con un gran dirigente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y ese Humanismo Mexicano nos devolvió a las mexicanas y a los mexicanos la dignidad, le devolvió al pueblo de México su dignidad, porque se burlaban de nosotros, pero ahora todo lo contrario, reivindicamos a las y los trabajadores mexicanos, y en particular a nuestros hermanos que viven del otro lado de la frontera, que son héroes y heroínas de la patria, que no abandonan a sus familias, que no abandonan a nuestro país, porque así somos los mexicanos y las mexicanas, nos queremos, nos ayudamos; esa es la fortaleza del pueblo de México”.

Recordó que continúan todos los Programas para el Bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando Vida; la pensión para adultos mayores; pero además, se implementan nuevos apoyos como la Pensión Mujeres Bienestar que beneficiará a mexicanas de 60 a 64 años, y que en su primera fase apoyará a mujeres de 64 y 63 años en reconocimiento a su trabajo a favor de la construcción de la patria.

“Soy madre, soy abuela, soy ama de casa y Presidenta de la República. Que nadie se burle de las mujeres nunca más”.

Además, se implementarán: la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”, la cual en 2025 comenzará apoyando a estudiantes de todas las secundarias públicas del país, pero que paulatinamente llegará también a preescolar y primaria. El programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad, para el cual ya inició el censo, así como la contratación de más de 22 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, quienes harán visitas domiciliarias y podrán recetar medicamentos, que podrán obtenerse en las Farmacias del Bienestar que serán construidas el próximo año.

Destacó que, en Baja California, se construirán 50 mil viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que además contempla la escrituración de predios; resaltó que uno de los objetivos prioritarios es garantizar acceso al agua potable en todo el estado. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que ya inició el registro para la Pensión Mujeres Bienestar en los siete municipios de Baja California, que en su primera fase beneficiará a mujeres de 63 y 64 años, quienes a partir del próximo año recibirán un apoyo de tres mil pesos bimestrales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que en el caso de la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez” —cuyo registro en línea será del 11 de noviembre al 18 de diciembre—, ya se han realizado 17 mil 84 asambleas informativas en todas las secundarias del país, en las que han participado dos millones 330 mil padres, madres y tutores. En Baja California se han visitado 296 secundarias públicas con 72 mil padres y madres de familia de los 162 mil 149 jóvenes que serán beneficiados en el estado.

Celebró también que en Tijuana se construirá uno de los primeros planteles de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, institución de educación superior que nació durante la gestión como jefa de Gobierno de la hoy Presidenta de México.

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez informó la próxima inauguración del Hospital General de la Zona Este de Tijuana, en el cual 400 profesionales de la salud brindarán atención a 500 mil personas y atenderán 60 por ciento de los accidentes viales de dicha ciudad, por lo cual tendrá la mejor sala de choque del estado y el mejor tomógrafo del estado Destacó que en este hospital se habilitará la primera sala de parto psicoprofiláctico donde trabajarán en conjunto parteras, médicas y médicos generales, así como ginecólogas y ginecólogos.

Para ello, anunció la convocatoria para la contratación de mujeres y hombres ginecólogos, pediatras, internistas, cirujanos, traumatólogos, ortopedistas, especialistas de oftalmología; de imagen, anestesiología, gastroenterología, así como psicólogas y psicólogos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, puntualizó que dicha entidad vive uno de sus mejores momentos en la historia, gracias a que se construyen al mismo tiempo tres hospitales; la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos; así como obras que agilizarán el comercio transfronterizo como el viaducto elevado de Tijuana y la garita Otay II.

También acompañaron a la Presidenta de México; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya, y la presidenta municipal de Playas de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz.