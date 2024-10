Mi Jardín de Flores

Por la Revocación de Mandato

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

El gobernador David Monreal Ávila debe ser revocado ya que, lamentablemente, no se ha sentado bien en su silla de gobernador para hacer algo: se me fi gura que no piensa en nosotros ni en las necesidades de nosotros los zacatecanos: José Baltazar

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 27 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Mayoría de los Zacatecanos por Revocarle en Mandato al David

ASÍ como opina el comerciante del mercado del mercado González Ortega, en la capital del estado, así opinamos todos los chalchihuatenses: Hay que revocarle el mandato a David Monreal Ávila, pues a más de tres años de gobierno, no ha hecho nada bueno por los zacatecanos: .

URGE RECOLECTAR las fi rmas de la ciudadanía porque son de suma importancia para tener la facultad de remover a David Monreal como gobernador, ahora que tenemos esa oportunidad hay que aprovecharla porque ya estamos concientizándonos y tenemos la oportunidad de revocarle el mandato ya que, lamentablemente, no se ha sentado bien en su silla de gobernador para hacer algo; se me fi gura que no piensa en nosotros ni en las necesidades de nosotros los zacatecanos, subrayó el conocido comerciante.

-PUES como quiera que sea, David ya saboreó las mieles del poder por más de tres años y un mes, entonces si en este día se fuera a su rancho ya saldría muy forrado y sin necesidad alguna de trabajar por el resto de su vida, contrario a la mayoría de los zacatecanos que trabajamos hasta el día de nuestra muerte-.

-SI yo fuera don David, solicitaría licencia como gobernador del estado y le pediría perdón a las personas que engañé, cuando andaba en campaña pidiendo,el voto de la ciudadanía, prometiéndoles terminar con la violencia y la inseguridad, regresarles la paz, combatir la corrupción, la impunidad, el desempleo, la pobreza y el hambre-.

-LA conocemos, madre Teresa, y estamos seguros de que usted no renunciaría porque usted es una mujer cumplidora, pero el David no sería capaz de renunciar a la gubernatura por incumplir sus promesas: es muy conchudo el infeliz-.

-DON José Baltazar tiene razón, don David Monreal se equivocó hasta en su elefante blanco: su aferramiento por la construcción del segundo piso al bulevar, que costaría más de 4 mil millones de pesos y que no se terminaría en la fecha convenida, por lo que heredaría la vituperada obra a la siguiente administración.

COINCIDO con don José porque yo también creo que don David no se aboca a la realidad del pueblo y sus necesidades y seguimos igual o peor de pobres como con otros gobernantes que sólo nos dejan deudas, vemos otras entidades muy progresistas y nosotros seguimos estancados y avanzamos.

POR eso también tiene razón en que la consulta de Revocación de Mandato es un ejercicio que deber ser materia de refl exión para el gobernador y otros funcionarios públicos, porque a través de las actividades de recolección de fi rmas durante los últimos días, la ciudadanía se ha mostrado inconforme con el actual gobierno y, por ende, a favor de la revocación de mandato, y don José terminó: .

ESTAMOS estancados totalmente, todos nuestros conciudadanos deben concientizarse, debemos ponernos las pilas y hacer las cosas como ciudadanos que somos para evitar malos gobiernos.

-TIENE razón el José, madre Teresa, don Roberto, pero es que nos hablan bien bonito cuando andan en campaña electoral, hasta se sacan fotos con el pueblo, pero nomás llegan a la casa se los perros y se vuelven locos, como bien lo dice mi cabecita de algodón, nomás recuerden a El RaTello cuando andaba mendigando el voto que lo llevó al poder: prometió acabar con la violencia, la inseguridad y el desempleo y hasta escribió ante notario público: .

SI NO CUMPLO, ¡ME VOY!, méndigo mentiroso, no se fue hasta que no terminó su quinquenio saqueador.

Y DAVID, prometió lo mismo pero no repiti ó el si no cumplo, ¡me voy, del RaTello, pero pues tampoco ha cumplido: ni siquiera han logrado pacifi car su cuna, Fresnillo: Rodolfo, David y Saúl (este, dos veces) han sido alcaldes del Mineral, y lejos de pacifi carlo lo llenaron de narcos, Inseguridad, violencia y pobreza, entonces no esperemos que David cumpla sus promesas, si no pudo con Fresnillo que es uno de los 58 municipios qué confi rman Zacatecas, ¿va a poder con el estado? ¡Claro que no, si El Holgazán ya mostró el cobre en cuanto llegó al poder: entró a la casa de los perros saludando a todo Zacatecas y, en cuanto salió ese mismo día, ya no conoció a sus amigos, ni a quienes lo apoyaron en su campaña ni tampoco al pueblo que le dio su voto… ¡qué ojete, el desgraciado Holgazán, enfermó de amnesia!.

¿Cuándo Regresará el Turismo a Zacatecas?

QUIENES tampoco hallan la puerta de salida de este inepto y mal gobierno, son los asesores turísticos de la capital del estado, que no se acostumbran a ver un Centro Histórico desolado de visitantes: no hay turismo y las mujeres y los hombres que viven de ello, pasan las de Caín para llevar el sustento diario a su hogar: .

TODOS LOS festivales no son malos -dice Javier Torres, asesor turístico con muchos años en el noble ofi cio-, son buenos, pero prácticamente son para la gente de aquí, el turista que llega en época de festival es por coincidencia, estos festivales no atraen turismo.

POR LO que recomienda a las autoridades encargadas centrar su mirada en la innovación de productos para atraer más turismo: .

SI LE añades la inseguridad y las malas noticias, por mucha promoción que hagan la gente no va a venir cuando las malas noticias son a nivel nacional.

OTRO detallito importante es el mantenimiento al Centro Histórico de la capital ya que hay calles, banquetas y edifi cios deteriorados y al mismo tiempo representan peligro para los transeúntes.

EN SÍNTESIS, el gremio de asesores turísticos está desesperado al ver que su única fuente de trabajo pasa por su peor época de toda la historia por la maldita inseguridad que trasciende no sólo a nivel local sino internacional pues ‘ya ni siquiera los fi nes de semana hay turismo, los pocos que hay es porque ha habido congresos, pero no porque la gente decida venir a conocer Zacatecas.

ANTES de terminar con la entrevista, Javier Torres lanzó su sacó hacia la casa de los perros a ver quién se lo pone: .

ES IMPORTANTE -subrayó-que, quienes trabajan en el área de turismo en Zacatecas, sean personas capacitadas en la materia, ya que no basta con viajar a hacer promoción, sino saberse mover en el ámbito y tener trato directo con la gente y con las empresas, de otro modo, difícilmente el estado saldrá de la crisis turística’, fi nalizó el experto asesor turístico, ¿qué les parece?

-SE NOTA que don Javier conoce su profesión, ojalá y que don David se rodeara de gente preparada y la pusiera en el lugar correspondiente; lo digo por que recordé que en cierta ocasión, don Le Roy Barragán Ocampo dijo que lo suyo era la política, no el turismo.

-¡UYYY, madre Teresa!, ¿a poco usted cree que Holgazán va a hacer caso? Naaa… es más terco que una mula, no olviden cuando el programa de los novillos, anduvo comprando ganado de desecho y pues nomás se tiró el dinero a la basura porque mucho de ese ganado murió a los dos, tres meses y lo mejorcito se lo llevó a los ranchos de él y de su familia-.

¿Y la Reina de la Feria?

–¿BUENO, y ustedes qué saben de la reina de la Feria, la señorita Alejandrina Quintanar, a la que las autoridades quieren ligar con los malos organizados?-.

-NADA quiere hablar al respecto, en Fresnillo -dice don Roberto- mis fuentes de por allá están asustadas, quesque porque los narcos ya corrieron la voz de que si alguien hablaba al respecto le iban a dar chicharr ón, por eso lo único que han dicho es que Alejandrina, más que la reina de la Feria de Fresnillo, es la reina del narco-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.