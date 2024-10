Mi Jardín de Flores

Los Monreal Dejaron Entrar el Narco en Fresnillo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Carlos de Santiago Nino, filósofo del derecho argentino, afi rmaba que la Constitución es la garantía última del orden y de la paz social. Es un histórico que rige a la sociedad con normas que nadie puede ignorar o cambiar sin la voluntad popular. Así, además de ser un documento jurídico, es el pilar que sostiene las relaciones humanas y regula el poder, protegiendo los derechos de las personas: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 28 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Qué Pasaría con Alejandrina Quintanar?

¿QUÉ PASARÍA con la situación jurídica de la señorita Alejandrina Quintanar, reina de la Feria Nacional de Fresnillo Edición 2024, detenida por la Fiscalía, acusada de tener relaciones con los malos organizados?

-NO SE sabe nada, madre Teresa -contesta don Roberto- sólo que la Alejandrina y otra niña acompañaban a dos supuestos narcotrafi cantes en una fl amante camioneta, cuando policías les marcaron el alto, pero lejos de detenerse, el conductor hundió el pie al acelerador, iniciando así una persecución que luego se agravó cuando los sospechosos comenzaron a dispararle a la policía.

LUEGO, al verse perdidos, el conductor frenó y él y su compinche descendieron de la camioneta Nissan Kicks gris, se echaron a correr… unos policías se asomaron a la camioneta y vieron dentro de ella a dos jovencitas, resultando que una de ellas, era Alejandrina Quintanar, actual reina de la Feria Nacional de Fresnillo.

A LOS pocos minutos se escuchó por la radio que los dos ‘narcotrafi cantes’ habían sido capturados y que éstos, la reina y la otra chica fueron puestas a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) quien continuará con la carpeta de investigación.

DESPUÉS de esto -continúa don Roberto-, no se sabe nada, por eso la gente comenzó a murmurar que Saúl, entonces alcalde de Fresnillo con licencia, había impuesto como reina de la Fenafre a la Alejandrina y por eso dejaron de informar para luego atar bien los cabos para que el ‘cachorro’ de los Monreal no salga raspado”.

-¿CREE USTED, don Roberto que Fresnillo sea un ‘Narcomunicipio’?-.

-PUDIERA ser, porque recuerden que el narco comenzó a anidar en el Mineral, cuando Rodolfo Monreal Ávila arribó a la presidencia municipal de Fresnillo, luego llegó David a la alcaldía y para cerrar con broche de oro la monrealada, continuó Saúl Monreal, quien se reeligió, entonces son 12 años con mucha droga, asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos en carretera y asaltos a mano armada-.

-ES RARO y sospechoso que la tierra de la familia más poderosa de Zacatecas, se haya llenado de narcos -dice doña Petra-, pues con tanta infl uencia y poder de los hermanos Monreal: David gobernador, Saúl senador y Ricardo Monreal diputado federal, hayan permitido que el narco anidara en su propia patria chica: Fresnillo, en donde ya hasta tienen una ‘narcoreina’-.

-DESPUÉS de este tremendo caso que desprestigia a todo Zacatecas, el clima de seguridad está tenso, no ha habido homicidios dolosos, ni detención de malos organizados, signo inequívoca que viene una tempestad-.

-SIEMPRE ha pasado así, madre Teresa, pero ojalá en esta ocasión no suceda, ya viene el Día de Muertos, espero y respeten-.

Uber y DiDi Están Acabando con Taxistas

-TAXISTAS y Concesionarios la Están pasando muy mal con la competencia de los carros de alquiler Uber y DiDi, como lo afirma a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Javier Galaviz González, líder del Movimiento Nacional Taxista en Zacatecas, por lo que exige al gobierno de don David Monreal, meter en cintura a esas empresas transnacionales: .

PARA ELLOS -dice don Javier- no hay ninguna regularización, ellos con tan sólo tener un teléfono inteligente y un carro de cierto modelo son benefi ciarios para trabajar en ese tipo de plataformas’, ‘mientras que a taxistas y concesionarios, nos traen muy cortos’, expresó.

DON Javier también declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que en los últimos cuatro años (uno de don Alejandro y los otros tres de don David), el trabajo de los taxistas ha disminuido aproximadamente 60%’, luego dio unas cifras impactantes: .

EN LA zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, actualmente operan 917 concesiones de taxis, mientras que se estima que hay entre 2 mil y 3 mil unidades activas de plataformas digitales, una desigualdad que complica aún más el panorama para los taxistas locales.

-PUES SÍ que están jodidos los taxistas y concesionarios: yo recuerdo -dice don Roberto- cuando tener una concesión de taxi era negocio redondo y no necesitaba más para salir adelante: recuerdo que don Panchito sacó adelante a sus cinco hijos, todos profesionistas: abogados, ingenieros, arquitectos: él trabajaba ocho horas diarias de domingo a domingo, alquilaba a un taxista el carro ocho horas, lo descansaba ocho horas para darle mantenimiento y vivía muy bien, era el riquillo de la colonia, no les miento pues luego se hizo de tres concesiones más.

SIN embargo ahora me dicen que no sacan ni la mitad de lo que antes sacaban porque tanto Uber como DiDi les están comiendo el mandado, pues los monos esos la tienen fácil: no necesitan más que un celular, un auto y a darle que es mole de olla, mientras que a los concesionarios los traen cortos; entonces ya no es negocio.

Y DEJEN eso, la lana que ganan DiDi y Uber, que son millones cada mes, los cambian por dólares y los sacan del país porque son empresas extranjeras.

-YA ME imagino la mochada que recibe gobierno del estado por hacerse pendejo, en perjuicio de taxistas y concesionarios: es una canallada, por eso en varios estados de México y otros países, esas chinches chupadoras de sangre no entran: en Quintana Roo, los taxistas se organizaron y secuestraron varios carros, a dos que tres les prendieron fuego y los Uber, DiDi y otras lacras nomás ya no entraron-.

-ES LO que hace falta aquí en Zacatecas, ¡huevos!, para impedir que esas lacras vengan a saquear a México, en este caso a nuestro estado, con las pinches minas canadiense, tenemos de sobra: se llevan nuestro oro y plata y nos dejan la pura contaminación-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.