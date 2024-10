Mi Jardín de Flores

Van a Salir Chispas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Le voy a ganar a la jefa del Gobierno y a los preferidos del poder, porque soy un hombre limpio, porque soy un hombre con autoridad moral y porque tengo capacidad para orientar y dirigir a este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor y confrontación. Sé cómo conducir al país hacia niveles de desarrollo social y económico: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 29 de Octubre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Gabinete del Alcalde de Zacatecas

DESPUÉS de vencer un serie de obstáculos, don Miguel Varela Pinedo, fl amante presidente municipal de Zacatecas (2024- 2027), nombró ayer lunes la mayor parte de su Gabinete, Dios quiera que le vaya bien.

-EL MIGUEL Varela que rindió protesta el pasado 15 de septiembre -contesta doña Petra-, acompañará al David Monreal en sus últimos tres años de gobierno y se esperan tremendos agarrones en este año y hasta el 2027-.

-VAN A salir chispas -tercia don Roberto-, pues el 2027 ambos terminan su mandato y sus partidos querrán ganar el premio mayor: la gubernatura de Zacatecas; además recuerden que Miguel se comprometió, en campaña, a echar abajo el proyecto del segundo piso del bulevar Metropolitano, ‘porque es otro de los negocios de los hermanos Monreal’, así lo dijo y se espera que buen agarrón entre ambos; el gran favorito es Miguel, porque la mayoría de los zacatecanos no quieren ese adefesio del segundo piso al bulevar que para lo único que serviría sería para patentar la contaminación visual y llevar a la ruina a cientos de comercios que están a todo lo ancho y largo de esos 3.6 kilómetros de segundo piso.

EL CENTRO Histórico de la capital no está para segundos pisos, no se lleva con la arquitectura tan hermosa que tenemos; por eso, si no mal recuerdo, el 11 de diciembre de 1993 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidad para la Cultura, las Ciencias y la Educación) lo inscribió en la lista del Patrimonio Mundial; y en 2010, parte del Camino Real de Tierra Adentro, Patrimonio Cultural de la Humanidad-.

-QUE no mame el David, su pinche caprichito del segundo piso al bulevar, nos puede dejar fuera de esos nombramientos que nos dan prestigio mundial, los zacatecanos nunca se lo perdonaríamos” .

-DON DAVID debe de escuchar al pueblo, además de que a la UNESCO tampoco le agradaría ese contaminante segundo piso-.

-CUANDO gobernadora, también Amalita intentó construir ese adefesio, sólo que ella si escuchó la negativa de los zacatecanos y dio marcha atrás; el David debe recordar que vale más una vez colorado que mil descoloridos.

POR OTRA parte, el Miguel Varela debe sostener su promesa de no permitir el tan vituperado segundo piso, él es autoridad del municipio de la capital y sin su venia el David pincha en hueso-.

Una Buena de la Fiscalía General de la República

-GRACIAS a un ‘pitazo ciudadano’ a la Fiscalía General de la República (FGR) efectivos de la Policía Federal dieron un golpazo al crimen organizado al catear un predio, ubicado en la carretera Cieneguillas, a la entrada de la carretera El Orito’, donde delincuentes resguardaban un gran botín: ¡27,458 litros de gasolina, 63 vehículos entre carros y camionetas de diferentes modelos y 63,770 pesos en efectivo! .

QUE el operativo no fue del todo exitoso, que porque malos elementos estatales son ‘pitarras’ de esos delincuentes y los pusieron en sobre aviso minutos antes de que llegaran los federales, auxiliados por policías estatales, municipales, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el predio alrededor mientras que los de la FGR hacían las indagaciones al interior, como ordenan los cánones.

¡INCREÍBLE, 63 vehículos y ninguna autoridad se daba cuenta!

ESTOY SEGURO que muchos policías sabían, pero pues callaban porque son cómplices; sin embargo, como dijo el borrachín de Felipe Calderón, ‘haiga sido como haiga sido’, fue un golpazo al crimen organizado.

LO QUE me brinca es la cantidad de gasolina o diésel decomisado: las pipas de Pemex tienen una capacidad de 30 mil litros: ¿se robaron una o esa cantidad es producto de ‘ordeña de ductos’? .

EL QUE debe traer el niño atravesado es el dueño del predio, porque la Federación se lo puede expropiar, por el uso que le dieron los delincuentes.

-¡QUÉ LÁSTIMA que no los hayan detenido!, pero qué bueno que los señores federales dieron con ese predio y recuperaron esos miles de litros de combustible y los 63 vehículos; corresponde al Ministerio Público investigar la procedencia de esos vehículos, boletinarlos e invitar a los propietarios a que pasen a recogerlos-.

-ES LO que deberían de hacer, madre Teresa, pero nunca lo han hecho, ni lo harán-.

-PUES DEBERÍAN y hasta con fotograf ía del vehículo: .

AUTOMÓVIL FORD Mustang, con reporte de robo en tal mes, tal día en Chalchihuites, fue recuperado por la FGR; el propietario puede pasar por el, previa acreditación de la propiedad a tal lugar; con esto, hasta la policía recuperaría su buena imagen-.

-ESO SERÍA lo correcto, porque en estos tiempos el carro o camioneta no es un lujo, sino una necesidad-.

Esas Cosas no se Hacen

¿CÓMO se Llama el gobernador ojete de Querétaro?, pregunta doña Petra.

-MAURICIO Kuri González-, le contesto-.

-MÉNDIGO panista, es un retrógrada, un farsante e hijo de la… (censurado).

-LA VERDAD sí, dice don Roberto, en esta ocasión la cajeteó dos veces: con la niña de 14 años y con las mujeres artesanas indígenas; a la muchachita la criminalizan por aborto espontáneo y a las artesanas las golpean y las meten a bote por vender sus productos en la vía pública-.

-LO bueno es que, nuestra Presidente, la Dra. Sheinbaum ya está interviniendo en los dos casos; pero quiero recordarles que el gobernador don Mauricio Kuri no es el responsable en ninguno de los dos casos: el de la niña el que está actuando mal es el señor Fiscal, don Víctor Antonio de Jesús Hernández y, en cuanto a las artesanas, es responsabilidad del alcalde Felipe Macías Olvera, quien justifi có las acciones.

PERO me da mucho gusto que ya la Dra. Sheinbaum esta interviniendo: .

NO ESTAMOS de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. Es el apoyo yo creo que no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años, sentenció la Presidenta.

-YA DECÍA yo que la Claudia Sheinbaum no podría fallarnos, mi cabecita de algodón no se equivocó con ella; y el fi scal ese, el Víctor Antonio de Jesús Hernández, tiene una cara de idiota que no puede con ella-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-