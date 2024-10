Tere Jiménez se Reúne con Empresarios y Diplomáticos Japoneses

La gobernadora les presentó las ventajas competitivas del estado y los proyectos estratégicos que se tiene previsto concretar en los próximos años.

Anunció que Japón será el país invitado a la Feria Nacional de San Marcos 2025.

En Aguascalientes, operan 120 empresas japonesas que generan más de 66 mil 400 empleos directos; la IED proveniente de ese país es de siete mil 450 mdd.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con diplomáticos y representantes de las empresas japonesas que operan en la entidad, a quienes reconoció sus importantes aportaciones al desarrollo económico y social de la entidad.

“Japón no sólo es nuestro principal socio comercial, sino que además nos une una gran amistad, hermandad y cooperación, porque además de hacer negocios, hoy contamos en Aguascalientes con una gran comunidad japonesa que contribuye a que nuestro estado sea un gran lugar para vivir”, dijo la gobernadora.

En el marco de esta reunión, se anunció que Japón será el país invitado a la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2025; Wada Fusae, cónsul general adjunta de Japón en León, Guanajuato, recibió la invitación oficial de manos de la gobernadora.

En esta reunión, Tere Jiménez habló sobre las ventajas competitivas que tiene Aguascalientes, como su ubicación estratégica, conectividad, infraestructura, seguridad, clima laboral, calidad del capital humano, entre otras; además de que presentó algunos de los proyectos estratégicos que se tiene previsto consolidar en el estado para los próximos años.

“El Gobierno del Estado tiene un gran compromiso con cada uno de los inversionistas establecidos en la entidad; tengan por seguro que vamos a defender cada yen, cada dólar y cada euro que está invertido en nuestro estado, porque trabajamos todos los días para tener un Estado de derecho, seguridad, paz y tranquilidad”, les dijo.

En el encuentro, la gobernadora sostuvo un diálogo directo con las y los directivos de las compañías japonesas ahí reunidos, a quienes respondió puntualmente cada una de sus inquietudes y planteamientos.

Por su parte, los ejecutivos japoneses refrendaron su confianza en Aguascalientes y coincidieron en señalar que esta entidad cuenta con las condiciones necesarias para que sus respectivas empresas crezcan y se desarrollen de forma óptima; de igual forma, reconocieron la disposición y el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez para fortalecer los lazos de colaboración entre Aguascalientes y Japón.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, comentó que actualmente la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de ese país asiático, asciende a siete mil 450 millones de dólares; destacó que son 120 empresas niponas las que operan en Aguascalientes, las cuales generan más de 66 mil 400 empleos directos.

Añadió que tan solo el año pasado, las exportaciones de Aguascalientes hacia Japón ascendieron a 58.9 millones de dólares; mientras que las importaciones provenientes de ese país registraron un total de mil 24 millones de dólares, en el mismo periodo.

En la reunión estuvieron presentes directivos de las empresas Nissan, Marelli, Abic, Unipress, Jatco, Kitagawa, Sanoh, Yokohama Industries, Tachi-s, Sumitomo, Vantec Logistics, Suzuyo, Otsuka Nutraceutical, Judd Wire, Parker-Trutec, Riken, Hitachi, Fujita Corporation, Hanwa Steel Service, Dai Nippon Toryo, Hazama Ando Corporation, IACE Travel, Kyoei Techseed, SCI Sistemas Corporativos Institucionales, Tohken Thermo Mexicana, Tokaikogyo, Toyota Motor, Metal One, Kotobukiya Treves, Atsumitec, Maeda Corporation, Sistemas de Arneses K&S Mexicana, MI Metal Processing, Beyonz, Kinder Internacional My Little Sunshine, TF Metal, Meiwa Mold, Nagase, entre otras.

Además de Amairany Palomino, del Grupo de Empresas Japonesas de Aguascalientes; Hiroko Toyama, directora de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México; Masuoka Mahomi, directora de JICA México; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Luis Salvador Alcalá Durán, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo; Masuoka Mahomi, directora de JICA México; Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública del Estado; Gloria María Romo Cuesta, secretaria de Turismo del Estado; José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, entre otras autoridades.