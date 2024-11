Mi Jardín de Flores

Aparecieron Atados a un Árbol y Golpeados

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

(El del alcalde de Apulco) Es un asunto que nos está tocando vivir y nadie se exenta. Movimiento Ciudadano se va a juzgar por sus resultados y su trabajo; Jalisco y Nuevo León han dado muestras de que saben generar inversiones, de que saben bajar recursos y saben gobernar bien, este es un hecho aislado que al fi nal de cuentas nosotros no podemos emitir juicios de valor, sino que sea la instancia correspondiente la que lo haga: Marco Vinicio Flores Guerrero.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 1 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Aparición de los Tres Preparatorianos Secuestrados de la UAZ Fresnillo

FRESNILLO ESTÁ sumamente indignado por la privación ilegal de la libertad de tres jovencitos estudiantes de preparatorio de la UAZ en Fresnillo:

GERARDO, Tonatiuh y Romel de 15 años, fueron privados de su libertad a plena luz del día por un grupo de narcotrafi cantes armados.

LOS TRES quinceañeros estaban en la esquina de Pedro Moreno y Niño Artillero, colonia Industrial, cuando varios malos organizados con armas de grueso calibre que tripulaban una camioneta, frenaron y a golpes los subieron al vehículo y arrancaron, ante numerosos testigos, lo que provocó fuerteindignación entre los fresnillenses.

LA INDIGNACIÓN fue generalizada, pues atentaron no sólo contra el gremio estudiantil que es muy importante, sino contra todo Fresnillo, y un grupo importante de ciudadanos ya planeaban para hoy viernes una tumultuosa manifestación, contra el inepto gobierno de David Monreal, que nada ha hecho en bien de la tierra que lo vio nacer.

FUE ENTONCES que el inquilino de la casa de los perros, allá en la capital del estado se puso nervioso y ordenó una barrida en todo el estado con todas las fuerzas del orden federales, estatales y municipales.

EL PROBLEMÓN, madre Teresa, de inmediato subió de tono, por lo que todos se pusieron a trabajar y cerca de la medianoche, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, anunció que los tres estudiantes ya habían sido localizados y que en las próximas horas informaría ampliamente.

-PUES TODAVÍA estamos esperando -truena doña Petra-, los güeyes no han informado nada-.

Los Hallaron Golpeados y Amarrados a un Árbol .

ME ACABO de comunicar con mi amigo el comandante y me dio una gran noticia: -LOS muchachitos ya están en sus casas, todos golpeados, pero la libraron-.

-¿CÓMO así, es neta?-.

-POR SUPUESTO, amigo Roberto, ¿cuándo le he echado mentiras?-.

-NO, nunca, pero ¿cómo fue que los golpearon?-.

-SE ORGANIZÓ una barrida por todo el estado y a pocos metros de la carretera federal 23, rumbo al municipio de Jerez, a la altura de la Presa de Rivera, escucharon los gritos de auxilio de varias personas y cual no sería la sorpresa de que eran los tres chavos estudiantes atados a un árbol y todos golpeados, pero vivos: uno dijo llamarse Tonatiuh, otro Romel y el tercero Gerardo, pobres muchachos estaban muy espantados y dijeron que los habían amenazado de muerte; declararon y ya están en sus casas-.

LE DI las gracias al comandante y me contestó: Aquí estamos en la chamba y lo que se le ofrezca.

-¡BENDITO sea mi Padre Dios, qué bueno que hallaron a los muchachos, sanos y salvos!-.

-ME DA muchísimo gusto -dice doña Petra-, pero más gusto me daría si encuentran a esos mal paridos que tanto daño están haciendo al pueblo matando gente a balazos y con su maldito veneno-.

Hicieron lo más Engorroso, Pero el Exalcalde Sigue Libre

YO CREÍ, la verdad, que al joven alcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, en cuanto los señores diputados lo desaforaran lo iban a aprehender, pues son graves los delitos que le achacan:

DELINCUENCIA organizada y homicidio en grado de tentativa; tanto así que los diputados emecistas también votaron por el desafuero y, sólo una diputada, doña María Elena Canales Castañeda, del PRD, votó en contra del desafuero.

-PERO EL Mauro había dicho que si le quitaban el fuero él no iba a huir, y hasta retó al francés Cristian Paul Camacho: Si me detienen se desataría la violencia, dijo palabras más, palabras menos y, por lo visto, el Cristian le sacó al parche-.

ES QUE, la verdad, Apulco, que colinda con el estado de Jalisco, es un nido más del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una prueba más que irrefutable es que el Israel Ramírez Iñiguez, suplente del Mauro, presume en redes sociales ser integrante del CJNG y aparece con armas de grueso calibre y con corridos que hacen apología al narco de manera descarada; entonces puede ser verdad la amenaza de que la violencia se desataría en ese municipio si el alcalde es hecho preso.

-PUES NO hay de otra más que actuar como lo ordena la ley, no los malos organizados: el Supremo Gobierno es el que tiene que hacer respetar la Constitución y si don David se acobarda lo mejor será que pida licencia y deje la casa de los perros a otro político que sí ame a su patria, el pueblo no merece a este gobierno inepto, al que un malo organizado amenaza con incendiar el municipio de Apulco, ¡ya basta de tanta impunidad!-.

-LAS broncas en que el Mauro Yuriel está metido, son tan evidentes, que no sólo los diputados de MC votaron a favor de su desafuero sino que hasta el presidente estatal del partido naranja, Marco Vinicio Flores Guerrero le volteó la espalda y opina que de una terna los diputados tendrán que designar al sucesor del Mauro-.

-NO VA a haber de otra y va a ser necesario que haya un numeroso grupo de uniformados integrado por militares, guardias nacionales y policías federales, estatales y municipales para impedir que el narco siga gobernando el municipio de Apulco-.

-¡OJALÁ! BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.