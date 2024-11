Con Higiene y Buena Alimentación se Combate la Hepatitis: Lucía Reyes

“En el CBTA de Río Grande, se han Presentado Cuatro Casos”

Por Nallely de León Montellano

Lucía Reyes Veyna, jefa del departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), afirmó que existe un registro de cuatro casos de hepatitis tipo A, en el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBTA) 20, del municipio de Río Grande, cuyo número de estudiantes asciende a mil 500. Al respecto, detalló que “hasta este momento la tasa de ataque es de 0.28 por cada cien personas que estuvieron ahí”.

En este sentido, expuso que el primer caso se detectó el día 11 de octubre, dos más el día 17 y uno más el pasado 19 de octubre, de los cuales fueron tres hombres y una mujer. En este contexto, comentó que la enfermedad no se transmite por contacto humano sino, principalmente por la falta de higiene en alimentos, agua contaminada, así como la acumulación de basura y el contacto con la misma sin lavarse adecuadamente las manos.

“No lo vamos a encontrar el mismo día como una intoxicación alimentaria pero sí más o menos todos juntos, esa enfermedad dura de una semana hasta un mes”, comentó.

Respecto a la sintomatología, explicó que normalmente las personas infectadas sienten dolor en el abdomen, orina cuya coloración es parecida a la de un refresco de manzana, heces fecales con coloración amarilla y pastosa, falta de apetito, fiebre, náuseas y cansancio.

Destacó la importancia de no consumir analgésicos como paracetamol ya que no funciona para combatir los síntomas, y no hay un antiviral específico, asimismo, recomendó no consumir demasiada proteína ya que ante un cuadro de hepatitis se complica la metabolización de los alimentos.

En lo que va del año, detalló, se han registrado 50 casos de hepatitis, siendo el 2024 el año con menor índice de casos en relación con años anteriores Para finalizar reiteró el llamado a la higiene y la buena alimentación para evitar contraer esta enfermedad y en su caso, curarse con mayor facilidad.