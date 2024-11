Mi Jardín de Flores

La Cuna de los Monreal, Infestada de Narcos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 3 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

En el Año de la Paz Masacran a Tres Policías

¡NUEVAMENTE Zacatecas es mala noticia a nivel mundial!, que no nos extrañe si próximamente los Estados Unidos recomiendan al mundo entero no visitar nuestra tierra de rostro de cantera y corazón de plata, por más que el gobierno de don David Monreal dilapide millones de pesos con su Año de la Paz Zacatecas 2024 que como todo mundo sabe, es una falacia.

EL HOLGAZÁN creyó -dice doña Petra- que su costoso programa de, no sé cuántos millones de pesos, le iba a dar resultado, pero pues él mismo se comió sus tacos de lengua que, por cierto, le gustan mucho, pues sus aduladores no son capaces de decirle la realidad de las cosas: en su gobierno hay mucho traidor que trabaja para ambos bandos: los organizados y los desorganizados-.

-SEIS asesinatos en dos días, da mucho que decir, sobre todo que no han sido capaces de detener a los asesinos infraganti, porque siempre andan dando palos de ciego y, en muchas ocasiones, deteniendo a gente inocente, pues no buscan culpables, sino a quién se las pague.

ESE cuerpo creado al vapor, llamado Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), resultó una mamada: no reacciona y menos inmediatamente, porque no saben ni qué pedo: era para que tuvieran muy bien ensayados tiempo y espacio, por ejemplo: si en Chalchihuites se comete un asesinato en el centro de la ciudad, de inmediato hacer un cordón de seguridad a tres, cuatro cuadras a la redonda, mientras algunos grupos peinan la zona; así como este plan hay otros más y muy efectivos: en Aguascalientes a la mayoría los agarran infraganti.

PERO para eso se necesita una verdadera Fuerza de Reacción Inmediata, y no ese grupo de niños de pecho con uniforme de policías de reacción; perdón, pero no la chinguen: tres policías asesinados en menos de 12 horas es alarmante, ¿no que todas las patrullas y policías iban a tener cámaras de vigilancia? .

SI LOS monitos esos que están en el C-5 checando las cámaras no funcionan, pues que los cambien: son ellos muy importantes para cualquier tema porque con las cámaras puede seguirle los pasos a los delincuentes de todos los tamaños.

POR otra parte, la policía debe mantenerse despierta, ¿cómo está eso de que en un enfrentamiento, ocurrido en el peligroso municipio de Pinos, a plena luz del día, les hayan asesinado a un elemento y que los malditos asesinos se les hayan escapado? .

¿CÓMO es posible que una caterva de delincuentes pueda más que miles de elementos de seguridad, entre ellos soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacionales, policías estatales, federales y municipales? .

PERDÓN, pero que no mamen… no se vale que estén papando moscas; después se registró el asesinato de dos policías estatales más: Alejandra Aldana García y Miguel Ángel Barrera Hernández quienes tripulaban una camioneta Toyota Hilux, por la carretera federal 23, que va de Fresnillo a Jerez, a quienes acribillaron sin darles tiempo de nada.

¿DÓNDE chingaos anda el general Arturo Medina Mayoral, que deja que esos hijos de la ching… (censurado) maten a balazos a su gente con total impunidad? .

QUE NO mame, el hombre es general y se las da de mucha longaniza, pero pues no se ve al frente de sus muchachos que, como se demostró, están en guerra: mejor el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito, es el que escribe en su Facebook: nos mataron un elemento, nos mataron dos elementos, sus muertes no quedarán impunes, pero nomás no agarran ni a una pinche araña.

AHÍ luego atrapan a tres, cuatro chivos expiatorios y presumen de haber detenido a los asesinos, ¡no mamen, no encarcelen, ni torturen a gente inocente, por pararse el cuello de que los asesinos de policías ya están presos! .

EL general, cuando llegó a Zacatecas, comenzó muy sácale punta, iba a todos lados y estaba en todo pero luego se apagó, no me consta pero dicen las malas lenguas que la maña ya le llegó al precio, y que ese fue el motivo por el que estuvo a punto de aliarse a golpes con el entonces diputado local, hoy secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, quien por cierto presume ser uña y mugre de David Monreal.

-JA... el David no tiene amigos, tiene intereses y lo ha demostrado, sino pregúntenle al Cuauhtémoc Calderón Galván, al Enrique Laviada Cirerol, al Benjamín Medrano Quezada, por nombrar a algunos; ¿no andan diciendo que ya hasta mandó a sabe donde a El Monris, porque ahora él se cree más que su hermano mayor, por el simple hecho de que es el gobernador de Zacatecas, mientras que El Monris es diputado federal?-.

-¡AY, doña Petra!, ¿de dónde saca usted tantas cosas?-.

-PUES AQUÍ me traen a mi puesto todas las novedades, además de que estoy muy bien informada con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, ¿no acaso su gobernador, El Pelón del Enrique Alfaro Ramírez, tiene ligas con el narco? Yo me entero de todo-.

AHÍ está Fresnillo, cuna de los hermanos Monreal, donde los narcos entran y salen del rancho Puebla del Palmar como Juan por su casa.

-¡DOÑA Petra!-.

-PUES ES lo que dice la gente, madre Teresa, yo que…Donde hay muchos soldados, guardias nacionales, policías estatales y municipales es en Fresnillo y nomás no han podido echar afuera del mineral a una caterva de narcos, ¿por qué $erá?-.

-PUES PORQUE son muy inteligentes y organizados, ¿no acaso lo dijo el propio don David Monreal?-.

-PUES SÍ, deben de ser muy inteligente$, porque nomás no pueden con ellos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima-.