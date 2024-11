Mi Jardín de Flores

El Narco, con Mejores Servicios de Inteligencia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 4 de Noviembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Malos Organizados Tienen Mejor Servicio de Inteligencia

LOS malos organizados siguen demostrando que sus servicios de inteligencia son superiores a los del gobierno de don David Monreal, como quedó demostrado el pasado sábado 2 cuando les arrancaron la vida a los policías estatales Alejandra Aldana García y Miguel Ángel Barrera Hernández, después de recibir una lluvia de balas cuando viajaban a bordo de una fl amante camioneta Toyota Hilux por la carretera Fresnillo-Jerez de García Salinas, a plena luz del día, pues el ataque armado no fue casual.

-DUELE reconocerlo, madre Teresa, pero es la realidad -dice don Roberto-: el narco sabe dónde, cómo y cuándo atacar y lo hace con precisión: coincido con usted que ese ataque letal no fue fortuito, como también lo reconoce Pablo Camacho Sánchez, connotado especialista en temas de seguridad y delincuencia organizada, en entrevista con la periodista Irma Mejía, corresponsal de El Universal -una de nuestras agencias de comunicación- que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-YA SE me hacía raro -tercia doña Petra- que dos policías estatales tripularan fl amante camioneta Toyota Hilux de más de 600 mil pesos, pero pues como asegura el especialista en temas de seguridad, la pareja de estatales se encontraban realizando una comisión, cuando fueron agredidos por personas armadas.

-PABLO Camacho -retoma la palabra don Roberto- se las sabe de todas, todas, y como buen analista que es, lo primero que le brincó fue que la camioneta blanca que tripulaban no tenía rótulos de alguna corporación de seguridad, pero las placas arrojaron que la Toyota es propiedad del Gobierno del Estado:

DE colmillo largo y retorcido, Pablo Camacho asegura que en ese ataque se podría estar ocultando algo mayor, porque se ve que es un vehículo de alta gama, un veh ículo que llegan a utilizar los altos mandos y también las escoltas que están encargados de efectuar la protección de esos mandos. Si se tuviera la intención de dañar a algún alto mando, los grupos delincuenciales saben que ellos traen escoltas y en un ataque buscar ían primero tumbar a los que los cuidan, le aseguró a la periodista Irma Mejía.

LA periodista Irma, por su parte, fi naliza con la siguiente reflexión:

SOBRE la versión ofi cial de que los elementos iban a realizar una comisión, Camacho Sánchez indicó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que mientras estén en funciones, los elementos deben portar el uniforme y desplazarse en vehículos ofi ciales’, y ellos no vestían uniformes ni la Toyota estaba rotulada con el nombre de Policía Estatal.

NO en vano la madre Teresa, dice que los malos organizados siguen demostrando que sus servicios de inteligencia son superiores a los del gobierno del David Monreal.. .

SEIS asesinatos en fi n de semana -contin úa doña Petra-, me hacen recordar el nefasto desgobierno de El RaTello, ¡Ah, pero el David dice que ya nos regresó la paz y la tranquilidad!, no tiene pizca de vergüenza, en Zacatecas hasta niños de preparatoria son privados de su libertad, torturados y atados en un árbol en un lugar despoblado, como sucedió en Fresnillo, antes no los asesinaron o murieron de hipotermia estando ahí atados, pobres, yo creo que sintieron cerca la muerte.

Desaforaron al Presunto Narcoalcalde de Apulco, ¿y? .

NO quiero que me mal interpreten, pero en estos momentos recordé a mi abuelito que solía decir ante cualquier alboroto: .¡Tanto pedo pa cagar aguado!; esto viene a colación por el gran escándalo que hizo El Francés , Cristian Paul Camacho Osnaya, fi scal general de Justicia del Estado, al pedirle a los diputados locales desaforaran al alcalde de Apulco, el Mauro Yuriel Jaúregui Muñoz, para poder meterlo a la cárcel por varios delitos.

Y los diputados le hicieron caso: lo desaforaron, pero… ahora resulta que se les fue viva la paloma, porque hasta ahorita no se escucha nada de que lo hayan aprehendido; aquí nosotros echándole porras al francés y hasta le recomendamos le pusiera cola las 24 horas del día para que no se les pelara y miren… ¡se les fue completito!.

-TODO indica que sí, pues no han anunciado su aprehensión, recuerdo que el joven Mauro declaró que era inocente de las imputaciones y que él no se iba a amparar, ni a huir porque él era inocente, pero a su desafuero, todas las autoridades policiacas han perdido la voz al respecto-.

-A VER si no pasa lo del alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla que, junto a su esposa cómplice, María de Jesús Solís Gamboa Susy, presidenta del DIF Municipal, anda a salto de mata, después de habérseles girado una orden de aprehensión por el asesinato del conocido abogado Raúl Calderón Samaniego-.

-EL PRÓXIMO 31 de diciembre se cumplirán dos años de la desaparición y muerte de Raúl Calderón Samaniego y ya nadie dice nada de ese asesinato que causó gran indignación al pueblo de Zacatecas, ¿dónde andará el par de asesinos que no los encuentran?-.

-NO los encuentran porque no los buscan, no olviden de que el Julio César es muy amigo del David Monreal, tan amigo que recuerden que la gente decía que él era el Delfín de David a la gubernatura.

A su primer informe, como alcalde de Guadalupe, el David acudió presuroso y lo colmó de elogios: Julio César es muy buen gobernante, me consta porque se batalló mucho, no se debe de olvidar para no regresar a la frivolidad y a la impunidad y mucho menos a la corrupción.

-¿ASÍ lo dijo?-.

-ASÍ mero, y agregó: Ha sabido mantener el municipio con fi nanzas sanas, como la austeridad y la efi ciencia en el gasto, lo van a llevar a buen puerto, estoy muy complacido porque tengo la confi anza para seguir apoyando a este municipio con la tranquilidad de que el dinero que mandemos será bien gastado.

-ESTO fue el 15 de septiembre de 2022, pero a fi n de año todo cambió con la desaparici ón de Raúl Calderón y su asesinato, crimen letal que a los pocos días resolvió el entonces fi scal general de Justicia de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, quien pidió el desafuero del chiquiado del gobernador David-.

-DESPUÉS vino el desafuero, la huida y el olvido, ya nadie recuerda a Raúl Calder ón-.

-NO DIGA eso, don Roberto, nosotros no lo hemos olvidado: lo tenemos presente en nuestras oraciones, ¿verdad, madre Teresa?-.

-SÍ, además son pecados que claman Justicia al Cielo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-